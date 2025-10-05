訪港日本旅客升35% 今年首8個月錄47萬人次 8月逾7.6萬飆55%

【on.cc東網專訊】日本是深受港人喜愛的旅遊熱點。最新數據顯示，香港亦日漸吸引更多日本旅客到訪。按香港旅遊發展局數字，今年日本來港的旅客按年上升逾35%，成為升幅最高的短途客源市場。而旅發局近日亦聯同本港旅遊業界遠走日本參加當地的旅遊博覽會，在展覽設攤位及互動遊戲，以港產電影及舊日情懷等元素，推廣香港。

旅發局指，今年從日本來港的旅客持續錄得增長，1月至8月合共錄得超過47萬名旅客人次，按年上升超過35%。當中，剛過去的8月份錄得超過7.6萬人次，較去年8月上升近55%，成為升幅最高的短途客源市場。

為進一步向日本說好香港故事，旅發局於上月25日至28日，聯同香港旅遊業界遠赴日本，參加屬當地最大規模的旅遊展覽會之一的日本旅遊博覽會(JATA Tourism EXPO Japan2025 Aichi / Central Japan)。旅發局於博覽會上設展覽攤位，展示香港作為國際都會的魅力和舊日情懷，將日本民眾深感興趣、港產電影《九龍城寨之圍城》的布置和復古街景，帶到展覽廳內。

與此同時，旅發局日本辦事處以「Kawaii」香港主題推廣香港，加入大熊貓、霓虹招牌等現代元素，打造具香港特式的「Kawaii」打卡熱點，吸引博覽會上參加者的目光。而旅發局亦在展覽攤位設互動遊戲，送出《九龍城寨之圍城》相關周邊產品，吸引大批人士輪候參與。旅發局總幹事劉鎮漢亦前赴日本，並與JATA主席高橋廣行（Hiroyuki Takahashi）及當地業界進行交流，共同研討拓展兩地商機。

