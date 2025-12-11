體育爭議解決先導計劃啟動禮 一邦國際網上仲調中心主席蘇紹聰 律政司副司長張國鈞 亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰

政府推出「體育爭議解決先導計劃」，透過調解及仲裁形式解決各類體育爭議。身兼體育爭議解決諮詢委員會主席的律政司副司長張國鈞表示，先導計劃設立專門解決體育爭議的機制，讓運動員能安心專注訓練及比賽，體育機構亦可受惠於成本效益和中立的解決程序，是推動體育產業升上更高台階的重要體育基礎建設。

政府昨在啟德體育園啟慶匯舉行「體育爭議解決先導計劃」啟動禮。張國鈞致辭時表示，隨著體育產業蓬勃發展，各持份者之間難免出現爭議，設立專門解決體育糾紛的機制，是推動體育產業升上更高台階的重要基礎建設。他指出，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢、穩健的法律制度、世界知名的專業機構和人才，以及獨立、公正的司法制度，一直是亞太區領先的國際法律和爭議解決服務中心。

他續稱，先導計劃提供公平、高效及便捷的制度，透過調解和仲裁處理體育糾紛，讓運動員能安心專注訓練及比賽，體育機構亦可受惠於成本效益和中立的解決程序，從而促進產業健康持續發展。政府會為合資格案件提供政府資助。

文體旅局長羅淑佩致辭指，體育爭議範疇廣泛，包括運動員參賽資格、選拔事宜、賽事門票、贊助、廣播權及機構管治等，部分爭議更可能影響運動員職業生涯。她強調，建立一套切合業界需要並有效化解糾紛的機制，對體育發展至為重要，並認為先導計劃不僅回應業界實際需要，更有助營造健康、可持續的發展環境，為香港體育的長遠未來奠定穩固基礎。

啟動禮上，張國鈞代表律政司與亞非法協香港區域仲裁中心及一邦國際網上仲調中心代表簽署合作備忘錄。計劃由亞非法協負責管理和就調解及仲裁提供機構支援；一邦則負責提供營辦先導計劃所需的科技基建及支援，推動更廣泛使用法律科技及網上爭議解決服務。

先導計劃於明年首季初開始接受案件申請，營辦期為兩年，並將進行檢討；將採用「先調解、後仲裁」方式，解決包括涉及和不涉商業的體育爭議。先導計劃將設立線上調解及仲裁平台，並設簡易程序機制，以提升爭議處理效率，及應對賽事期間或出現的緊急爭議。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/設專門機制先調解後仲裁-體育爭議解決先導計劃明年首季申請/627365?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral