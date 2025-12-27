《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
設籍不等於自住！房地合一稅查核升級一次聽
[NOWnews今日新聞] 近年房市交易金額攀升，賣屋稅負成為民眾最關心的議題之一，許多屋主以為「有設戶籍就算自住」，卻在申請房地合一稅優惠時遭國稅局否決；信義房屋Podcast《房屋聽信義》最新一集 EP54，便以「設籍不等於自住」為核心，深入解析房地合一稅最新查核重點，協助民眾一次釐清關鍵眉角。
本集邀請信義房屋契約部代書王裕鴻，從實務案例出發，釐清常見迷思：房地合一稅，其實是「所得稅」的一種。關鍵不在於有沒有賣房，而是賣屋是否產生所得，以及持有年限長短所對應的稅率差異。王裕鴻指出，判斷適用新制或舊制的第一步，就是查看不動產謄本上的「取得原因與登記日」。只要是 2016 年後因買賣取得的不動產，就適用房地合一稅新制，而且土地與建物都要課稅*，這點與舊制僅就建物課稅，有相當大的不同。
在節稅規劃上，節目也提醒屋主妥善保存購屋合約、仲介費、代書費及裝修單據，這些都可能成為未來申報時可扣除的成本。不過，裝修是否被認列，仍以「是否屬固定物」為原則，像是冷氣等設備，若確實隨屋出售並能提出照片與發票佐證，才有較高機會被國稅局認可。
換屋族最常關心的「重購退稅」，則被點出關鍵在於「登記日」。王裕鴻說明，無論新制或舊制，重購退稅皆以不動產移轉登記日作為兩年內計算基準，並須符合出售前一年無出租、無營業行為的自住要件。特別是預售屋族，若過早出售原有住宅，卻遇到交屋延期，極可能因超過期限而喪失退稅資格。
此外，節目也深入解析「四百萬元免稅額」，王裕鴻說明，該優惠須同時符合俗稱「666」的三大條件：本人、配偶或未成年子女設籍並實際居住滿六年；出售前六年無出租或營業；且六年內僅能適用一次。實務上，不少案件即便設籍年限符合，仍因水電使用量、學籍、信用卡帳單等「生活足跡」不足，而被認定缺乏居住事實，無法適用免稅。
節目最後也提醒，贈與跟換屋族群在房地合一稅下更需提前規劃，特別是不動產直接贈與，可能因取得成本偏低，導致日後出售稅負反而更高。王裕鴻建議，買房後第一件事就是儘早遷入戶籍，避免因一時延誤，影響未來稅務權益。
想了解更多房地合一稅與賣屋成本試算資訊，請上收聽連結： https://lihi3.me/uzj2Z
