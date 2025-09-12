設計師推薦Bosch三步換色雪櫃，打造多變空間

可換色的Bosch Vario Style雪櫃，讓家居風格隨心變換。

在現代家居設計中，廚電不僅是功能性設備，更是提升空間美感與生活品質的重要元素。香港室內設計公司ATAS Interior Design巧妙運用Bosch廚電產品，將美學與實用性帶進廚房以至客廳，打造理想生活空間。

客廳以典雅的歐式風格為主，採用白色家具搭配雲石材質，並以少量金色線條點綴與柔和色調裝飾，增添精緻感。設計師Aiden Chao於客廳近吧台位置選用Bosch Vario Style雙門雪櫃，並採用嵌入式設計，完美融入整體空間。

廣告 廣告



對於Vario Style雪櫃的外型，設計師表示：「Vario Style雪櫃線條簡潔、設計現代，能與櫥櫃融為一體，不僅提升視覺美感，更能輕鬆搭配不同風格。其靈活的開門設計也為用家帶來極大便利。」



Bosch Vario Style雙門雪櫃的最大特色是可更換顏色的門板設計，讓用家隨時根據喜好或家居風格進行調整。Aiden說：「多色門板讓雪櫃能快速適配不同氛圍，今天可選擇清新淡雅的色調，明天則可換成活力亮色，隨心打造多變空間。此外，豐富的顏色選擇還能滿足風水需求或季節性裝潢變化，帶來如同汽車facelift般的煥新體驗。」

Vario Style雪櫃配備隱藏式掛鉤與磁鐵連接系統，無需專業工具，只需三步即可輕鬆更換門板，讓用家隨時重塑個人風格。

另一方面，廚房設計則以簡約風格為主，設計師採用白色與木色櫥櫃，搭配隱藏式收納系統，確保空間整潔美觀。人造石檯面易於清潔與維護，而嵌入式燈條照明則為廚房增添現代感與實用性，營造舒適烹飪氛圍。



設計師在廚房中配置了Bosch Series 6獨立式洗碗機、Series 8前置式洗衣機及Series 8熱泵式冷凝乾衣機，只要保留足夠散熱位置，即使是獨立式家電也可以完美融入櫥櫃，維持整體視覺統一。Aiden表示：「Bosch嵌入式廚電不僅節省空間，還具備靜音技術與智能控制功能，大幅提升使用便利性，為居家生活增添舒適與高效。」

同時，廚房還配備Bosch Series 4拉趟式抽油煙機與Series 8電磁爐。Series 4抽油煙機搭載EcoSilence Drive變頻無刷馬達，結合高效風扇與優化氣流技術，提供強效且靜音的抽油效果，其拉趟式設計更增加使用靈活性。而Series 8電磁爐擁有四個獨立烹飪區，可靈活組合為兩個FlexInduction區域，適配大型鍋具，大幅提升烹飪便利性。

在廚電搭配與隱藏設計上，設計師建議：「如選擇獨立式電器，只要保留足夠散熱位置，洗碗機、洗衣機等電器都可以巧妙融入櫥櫃，保持空間整潔與美感。同時，需妥善規劃通風、電源與排水系統，避免影響電器運作或廚房動線。」他亦強調，選擇同一品牌的廚電產品，能確保風格一致，避免視覺雜亂，讓整體空間更協調與美觀。

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】