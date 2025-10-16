《早霸王》月底壽終正寢 森美：完成歷史任務
設計師推薦Bosch Series 4及Series 8系列，品味與實用兼備
一個理想的廚房，不僅需要在美學上細膩呈現，更要兼顧功能性和動線的流暢度。
香港室內設計公司Apollo Design HK設計師Julie Pang，透過配搭Bosch Series 8與Series 4系列產品，為不同生活需要設計出既有品味又實用的廚房。 為配合整體設計風格，Julie建議廚房設計採用「mix & match」的配搭原則。在她設計的其中一個廚房項目中，以簡約白色為主調，配上質感十足的雲石檯面，再以黑色高身櫃營造強烈對比，展現俐落的現代感。Julie解釋：「設計重點在於物料與線條的呼應。木條牆身帶來溫暖感覺，同時拉長視覺高度；配合嵌入式電器與面板式的整體設計，營造簡潔統一的使用體驗。」
Series 4玻璃面板十字門雪櫃：功能與美感並重
廚房配備了Bosch Series 4玻璃面板十字門雪櫃，Julie強調規劃的重要性。「雪櫃最好放在接近食材處理區的位置，但需避開熱源；安裝時則必須預留背側散熱空間，並確保門板開啟暢順。」
為突顯雪櫃獨特的玻璃手把和十字門設計，可採用全高立板櫥櫃設計，與嵌入式雪櫃形成連貫的垂直線條，不但令整體物料和顏色一致，更令十字門成為視覺焦點。Julie補充：「面板式嵌入設計建議用同色系櫥櫃面板，保留玻璃手把作亮點，保持平整協調。可在旁邊設置玻璃門櫥櫃或中島下櫃，呼應玻璃物料的透光特性，增加空間層次，美觀又實用。」
另一款廚房設計則呈現戲劇化美學。深色櫥櫃與金屬、玻璃元素交織，並以圓環吊燈點亮空間，營造沉穩而時尚的氛圍。Julie表示：「若再配合深色木地板、暖光燈具及金屬把手，料理與用餐區將更顯精緻。」
廚房同樣選擇搭配Bosch Series 4玻璃面板十字門雪櫃。雪櫃內建的智能變頻技術，能即時感應內外溫度，因此安裝時需確保良好通風。Julie提醒：「選用穩定材質製作櫥櫃前板，可避免因熱脹冷縮導致縫隙。」同時，門板上的觸控屏幕也需配合燈光設計，在其周邊配置柔和光源，確保在任何光線條件下都能清晰閱讀。她補充：「由於玻璃面板容易反射光線，建議使用柔和、分區的燈光如燈帶、壁燈、櫥櫃內部燈作設計，能避免眩光，同時在夜間提升可讀性與視覺深度。」
Series 8嵌入式焗爐：完美融入廚房空間
第三款廚房設計則著重於家庭感。暖木紋櫥櫃與深色不鏽鋼家電的結合，營造出溫暖又具現代機能的空間。她強調，木與石的搭配，以及金屬與玻璃的配合，能於舒適感與現代感之間達至平衡。
廚房以Bosch Series 8嵌入式焗爐為重點配置。當設置嵌入式焗爐時，設計師建議需考慮焗爐面板與櫥櫃顏色的協調，她說：「當使用Panel-ready的櫥櫃時，盡量用與櫥櫃相同的色系、同色系木紋或石紋作面板，讓焗爐看起來像是櫥櫃的一部分。」與此同時，要讓焗爐完美融入櫥櫃，必須嚴謹規劃尺寸，並留有足夠通風散熱空間。「面板與櫥櫃門之間的高度、縫隙都必須保持均勻，這樣才能呈現無縫且精緻的視覺效果。」
她亦強調，焗爐應靠近備料區與洗水槽，與爐具形成流暢的「工作梯形」，提升使用效率。於燈光設計方面，周邊需避免直射反光，藉以讓焗爐上的屏幕清晰易讀。
至於另一個廚房設計則回歸明亮實用。白色櫥櫃、淺灰地板與白色大理石中島，營造開闊透亮的氛圍。Julie補充：「透過淺色材質與自然光，搭配精細的層次燈光方案與耐用石材，能實現簡潔明亮又高效的廚房體驗。」
廚房配備Bosch Series 8嵌入式焗爐，其搭載的輕觸屏幕及電子控制環，方便用戶輕鬆操作。對於規劃上要注意的地方，Julie指出：「設置焗爐的高度必須符合人體工學，最理想的控制面板位置大約在腰至胸腹高度，約90至110cm之間，依使用者身高略作調整，讓用戶在自然姿勢下就能輕鬆操作。」另外，要讓焗爐完美融入櫥櫃，必須嚴謹規劃尺寸，並留有足夠通風散熱空間。Julie解釋：「面板與櫥櫃門之間的高度、縫隙都必須保持均勻，這樣才能呈現無縫且精緻的視覺效果。」
Julie強調，每一個廚房設計都是美學、科技與日常需求之間的平衡。透過Bosch嵌入式電器與材料美學的整合，廚房不僅是料理的場所，更成為家人聚首、展現品味與塑造生活質感的重要空間。
