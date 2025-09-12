設計師推薦Bosch Series 8系列，體現纖巧廚電的百搭美學

由焗爐、洗碗機以至電磁爐，Bosch Series 8融入廚房每吋空間。

Bosch Series 8纖巧型嵌入式焗爐以其卓越的百搭特性，成為設計師家居的完美選擇。這款45cm高的小巧焗爐不僅在功能上表現出色，更重要的是能輕鬆配搭其他廚房電器，讓整個廚房空間呈現出和諧統一的視覺效果。

作為業界知名的設計公司，Hei Design Interiors筆下家居講求實用美觀並存，而Bosch廚電的百搭設計，向來是團隊家居設計項目的廚電首選。創辦人Chris Lau相信，廚房設計講求簡潔線條配合高效能表現，因此他為這個廚房設計案例揀選了Series 8焗爐與嵌入式洗碗機組合。

配搭方案一：Series 8焗爐 + 嵌入式洗碗機

兩款電器均採用相同的簡潔設計語言，Series 8焗爐的黑色玻璃面板，與櫥櫃門板及米色、木紋及亮面材質互相呼應，Series 8嵌入式洗碗機則選用與櫥櫃同色門板，呈現簡潔俐落的空間感，演繹嵌入式廚電的一體化美學。Chris解釋：「嵌入式設計可避免餐具暫放檯面，減少雜亂，營造有序視覺。無論是開放式或較傳統的格局，均能自然融入，營造和諧一致的視覺節奏，提升空間的實用性與美感。」

為方便日常清潔，焗爐特別設有Eco Clean Direct塗層，能顯著減少油脂積聚，縮短清理時間。Chris認為：「此技術不僅能減輕家務負擔，亦有助保持廚房清潔衛生；同時減少對化學清潔劑的依賴，更環保，亦能延長焗爐壽命。」

除了產品本身優勢，妥善安裝亦是延長廚電壽命的重要因素。Chris提醒：「首先要確保櫥櫃預留尺寸與散熱空間，避免影響效能；其次是安裝位置，宜鄰近烹飪區並預留工作檯面，方便備料及提升操作流暢度。」

他補充，規劃位置時必須考量水源、排水及電源配置，並建議鄰近洗碗槽，縮短動線，操作更順暢。焗爐需要16A電源插座，建議預留獨立電路。他亦建議根據用家身高調整安裝高度，避免彎腰或過高操作，藉以提升舒適度。

另外，Bosch獨立式洗碗機僅有45cm厚度，纖巧尺寸讓空間規劃更具靈活性。Chris表示：「此尺寸能與大多數櫥櫃、冰箱及爐具對齊，保持視覺和諧，減少突兀或累贅感，無論小型或開放式廚房均能自如配合，營造通透不侷促的空間。」

配搭方案二：Series 4抽油煙機 + Series 8電磁爐

團隊的另一廚房設計則結合Series 4拉趟式抽油煙機及Series 8電磁爐。Chris分享：「拉趟式抽油煙機能巧妙隱藏於櫃體內，保持櫃面完整流暢，尤其在開放式廚房設計中，能自然融入客飯廳氛圍。而Series 8電磁爐的平滑玻璃面板則與地櫃無縫銜接，不僅便利清潔，溫控亦更精準，兼具美觀與實用。」

談及如何將廚房電器巧妙拼湊出時尚效果，Chris建議：「深色系廚房配備黑色玻璃面板的嵌入式焗爐、洗碗機及電磁爐更容易與櫥櫃融為一體，以營造一體化視覺效果；而淺色系設計則可透過米色或灰色櫥櫃，與黑色面板形成柔和過渡。若加入木質元素，更能中和冷感，增添層次與溫馨氛圍。」

Bosch廚電不僅強調功能性，亦能融入不同風格的室內設計，讓廚房真正成為集美學與實用於一身的生活舞台。

