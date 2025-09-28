作為教師，對學生除了肩負知識傳授外，還須用心關懷，讓他們在心靈上也得到支援。惟在緊迫的教學時間中，還要處理林林總總的行政工作與班級經營，老師希望教「聽教聽話」的學生也可理解。昨在教聯會舉辦「十大最『美』教師選舉」的得獎老師林麗嫦則要照顧一些「加護」班別，憑着她對行為或學習較差，甚或有情緒病的學生多加照顧，學生亦能感受到全程投入和同理心關懷，對她加以信任而有所改變。林麗嫦形容「小朋友其實好容易教……對他們有恩、有情；他們會相對地給予你同樣的恩和情。」

廣告 廣告

基督教香港信義會信義中學的林麗嫦老師，被同事形容為有起死回生的能力，因無論是行為或學習較差，又或有情緒病的學生，獲編配入麗嫦老師的班別內，都會出現改變。她昨分享指，自己在教學時是一名嚴師，但課堂之外則與學生保持良好關係，透露當中由稱呼開始，「學生都不叫我林老師，會直接叫我麗嫦」。

問及她深得學生歡迎的秘訣，她透露口碑、投入與同理心均非常重要。如天氣熱，她每天早上先到課室為學生「開定冷氣」；在下班後用私人時間替不能上學、有情緒病學生以Zoom補課；亦會把沉悶的歷史課程設計成康樂棋，讓學生們遊戲中學習及記憶內容；同時更發起「免死金牌」制度，持「金牌」者在犯錯時可獲免卻該次懲罰，甚至能用來「拯救」同學。這會令學生們爭取獲免死金牌機會，過程中慢慢學懂自律上進。麗嫦表示這個「木牌」看似無謂，卻是每位學生們努力的證明，即使最終可能用不著這個牌，但對他們是一個獎勵、一個肯定。正因為林麗嫦理解每一位學生的需要，包括不顯眼的學生們，張弛有道、獎罰分明，更得到每名學生的信服。她直言：「小朋友其實好容易教，他們很單純，只要用心，對他們有恩、有情；他們會相對地給予你同樣的恩和情。」

得獎教師：學生情緒改變不能忽視

另一方面，病痛亦是學生在成長上或須面對的一大困境，無論自身患病，或是家長。青松侯寶垣小學蕭搏老師，在首年教學時便發現學生小月與其雙胞胎妹妹，由平時的開朗、積極、活潑變得空洞且悶悶不樂，詢問下得知是因其母親患上癌症。蕭搏即時安撫和鼓勵兩名小朋友，亦主動關心家長情況，最終兩名孩子順利畢業，母親的病情亦有好轉。

至於保良局田家炳兆康幼稚園賴燕茹主任，則發現一名4歲的學生經常請假，向家長了解後得知小孩經常持續低燒，於是建議家長帶孩子到醫院做詳細檢查後，確診血癌。因其母親正在懷孕，賴燕茹就提議與對方交替照顧該名學生，包括下班後到醫院陪伴學生。最終學生於大半年後出院，經休養過後亦重返校園並順利畢業，更平安度過癌症復發期。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/設-免死金牌-教學-成最美教師-得獎者-小朋友其實好易教/603882?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral