許下3個願望一生難忘 前寶塚男役來台了

[NOWnews今日新聞] 日本寶塚歌劇團擁有超過百年歷史，其中月組二番手男役出身的美彌瑠璃香，2019年退團後依舊人氣不減。她於9月7日首次跨出海外，在台北CORNER MAX舉辦Talk Show，現場也為9月12日生日的她準備生日驚喜，在現場粉絲的祝福下她許下了3個願望，開心說這是一生難忘的體驗。

活動由同樣出身寶塚月組的中原由貴所創立的公司主辦，該公司近年來多次邀請寶塚OG來台交流，美彌瑠璃香的登場也相當受到矚目。現場除了台灣粉絲外，也有日本觀眾透過「日本旅行」的套裝行程專程來台，展現跨國號召力。而初次造訪台灣的美彌直呼「食物非常美味，人們也很親切！」甚至笑說想挑戰一般日本人避開的臭豆腐，積極感受在地文化。

活動日期接近生日 現場驚喜慶生許願

當天最高潮是提前為美彌瑠璃香慶生的驚喜橋段，主辦單位準備了特製蛋糕在舞台亮相，並依照台灣習俗，吹蠟燭前要許下「三個願望」。該習俗在日本是不存在的，因此對遠道而來的粉絲也別具新鮮感。美彌將心願獻給「所有支持者的幸福」，全場隨即爆出熱烈掌聲，她更邀請生日的觀眾上台，共同分蛋糕，讓現場氛圍溫馨滿滿。

此外，美彌也與四位台灣音樂家帶來現場合奏，歌聲與樂音交織成專屬於台北的舞台記憶。觀眾得以近距離與她互動，直呼「是一生難忘的體驗」，美彌瑠璃香在台北留下首次海外Talk Show的美好回憶，也為日台文化交流再寫新頁。

