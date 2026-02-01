許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支｜Yahoo

宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
【Yahoo 新聞報道】前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
1970 年加入港府 曾借調廉署兼任防貪劇監製
許仕仁 1967 年皇仁書院畢業，入讀香港大學文學院，主修英國文學。他在 1970 年加入香港政府，在官立學校任教，翌年獲聘任為政務主任（AO）。1977 年至 1979 年，許仕仁被借調到成立不久的廉政公署工作，出任社區關係處助理處長，期間廉署推出電視劇《ICAC》宣傳防貪，許仕仁擔任劇集監製。
金融風暴動用外匯儲備擊退國際炒家
許仕仁曾經被港府派往哈佛大學受訓，並獲得公共行政碩士學位；他在港府曾經任職運輸部門和財經事務部門，在 1995 年 9 月獲任命為英屬港府末任財經事務司，主權移交後過渡為首任財經事務局局長。1998 年亞洲金融風暴，許仕仁聯同時任財政司司長曾蔭權，以及金管局總裁任志剛取得共識，動用過千億外匯儲備入市，購入多隻港股，成功擊退海外炒家。政府其後出售港股，成立「盈富基金」。
獲曾蔭權提名為政務司長
許仕仁在 2000 年 6 月離開政府，出任積金局擔任行政總監；同年 12 月成功推行強積金計劃。任職 3 年後，許仕仁轉往九巴擔任董事。2005 年，曾蔭權接任行政長官，他向中央人民政府提名許仕仁出任政務司司長。許只在任政務司司長 2 年，未有過渡到曾蔭權的第二屆任期，不過成為行政會議非官守成員。
2012 年被廉署起訴
2012 年 3 月 29 日，廉署宣布拘捕新鴻基地產聯席主席郭炳江、郭炳聯，以及前政務司司長許仕仁，他們 3 人和另外兩人在同年 7 月中被廉署落案起訴。案情指，許仕仁先後擔任積金局、政務司司長及行政會議成員前後，隱瞞與新地的關係，並且收取新地免費住所、免費辦公室、貸款及現金等利益。其中，許仕仁被指在 2005 年 3 月，即出任政務司司長前 4 個月起獲得 850 萬元款項，以換取他在上任後優待新地。
耗幾百萬元買唱片紅酒 自辯透露有情婦
案件審訊期間，許仕仁的生活和消費方式亦得以披露。控方提及，許在擔任行政會議成員時年薪為 132 萬元，但支出卻高達逾千萬元。許的揮霍行為包括，曾經花 21 萬元享用一餐法國菜，數年內花費幾百萬元購買唱片和紅酒。許仕仁履新政務司長時，銀行仍然有 1,680 萬元結餘，但兩年後只剩 330 萬元，2010 年 6 月底，其銀行結餘甚至出現負數。
許仕仁在自辯時又指，在 2008 年起包養一名上海女子沈莉娜，對方每次來港時都會為對方準備金鐘的高級酒店房間。許最終負債逾 5,700 萬元，東亞、恒生、渣打、創興 4 間銀行，以及新地旗下的忠誠財務都是許的債主，他最終在 2013 年底被高院頒發破產令。
政府刊憲報褫奪許仕仁授勳
2014 年 12 月，許仕仁於高等法院被裁定公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等 5 項罪名成立，判處入獄 7 年半，並需要交還 1,118.2 萬港元賄款。許其後兩度上訴至終審法院，其「終極上訴」最終在 2017 年被終院駁回。2018 年 3 月，政府刊登憲報，宣布褫奪許仕仁在 1998 年和 2007 年獲頒授之金紫荊星章和大紫荊勳賢，其太平紳士委任亦被撤銷。
