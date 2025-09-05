許光漢回來了！新任品牌大使、重拾歌手身份，還準備好進軍國際了？

▲ ELLE.com.hk

「國民老公」許光漢日前終於正式退伍了！而正式復出的他，亦馬不停蹄開始新工作，除了為新電影來香港宣傳，又驚喜演身落日飛車的演唱會擔任嘉賓，近日更有傳他將到日本拍攝《AV帝王》導演武正晴的新作走向國際，多棲發

剛退伍的許光漢已經火速踏入工作，第一站先來香港出席電影「他年她日」記者會，是他重返娛樂圈後首度公開現身。

電影由張艾嘉監製，許光漢與袁澧林合作，他飾演居住在長年區的「薯仔」，為了生活鋌而走險，更有被暴打的戲情。

劇中他以長髮造型現身，雖然是假髮，但許光漢笑言很滿意，更笑指如果可以將來都想留長髮，不過長髮造型讓他拍攝有些困擾，因長髮令到與袁澧林的吻戲要多次NG。

日前許光漢又現身「潮台北，亞洲音樂節」舞台與落日飛車合唱，是他退伍後首次登台開唱，不過由於他屬公益病的關係，他在服役期間曾四處表演，他笑指：「沒想到退伍了還要唱歌」。

而他接下來的工作也排得密密麻麻，他9月底將在亞洲展開電影的巡迴宣傳，之後再加入拍攝《鬼家人》導演程偉豪的影集新作《詐欺者》。

日前又有指許光漢以接下《AV帝王》導演武正晴新作，劇中他將飾演拳擊手，預計2026年初赴日本拍攝，同劇還有阮經天、曾敬驊等。





日前他又宣佈成為Uniqlo 15周年的代言大使，將大家都擁有的日常單品，穿出不一樣的感覺，完美演繹「時尚度全取決於臉」。

其實許光漢退伍後，曾多次被目擊在日本，當時有人估計他去旅行，但看來他是預早為新工作做準備。

退伍僅個多月，許光漢已經密密有搞作，各位許太太準備好，迎接各方面的許光漢項目未？

