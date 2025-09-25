許光漢強攻越南引暴動級追星潮 開通工作室慘遭限流

【on.cc東網專訊】台灣演員許光漢人氣紅遍亞洲，早前憑台劇《想見你》彈出嘅佢魅力有保證，剛退伍嘅佢更係令粉絲飢渴地見到男神，尋日（24日）凌晨佢就攜手香港女神袁澧林飛抵越南胡志明市，為主演奇幻愛情電影《他年她日》展開亞洲巡迴宣傳，瞬間引爆粉絲追星熱潮，即便已係凌晨1點，仍有過千名粉絲守候機場，場面震撼堪比國際巨星規格。

因電影宣傳行程而首度造訪越南嘅許光漢，甫踏出關口，現場已響起震耳欲聾尖叫聲，許光漢於10多位保鑣護送下揮手致意，今次追星熱潮更被當地媒體直言：「《還珠格格》之後，在越南見到如此追星盛況的華人明星，就是許光漢了！」抵達胡志明市後，許光漢與袁澧林旋即投入密集宣傳行程，24日下午舉辦《他年她日》電影記者會吸引近200家媒體到場擠爆影廳，記者會一開始更一度跳電近5分鐘，全因影廳內媒體及燈光太多。另當地下午舉辦嘅戲院見面會更係一票難求，開賣即秒殺，台北嘅見面場亦告捷秒殺。

許光漢身在外地獲高度關注，同時亦於內地開辦工作室及開通微博帳號，短短兩日時間已經2.2萬粉絲追蹤，不過許光漢工作室微博目前僅得兩則貼文，更被平台判斷貼文內容涉及營銷推廣，暫時無法傳播，貼文被「限流」，網友亦暫時無法轉發貼文支持偶像。

