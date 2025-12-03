精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
許光漢與好友反目 張軒睿跟另一好兄弟打招呼被當透明
【on.cc東網專訊】台灣男神許光漢之前爆出與好友張軒睿反面，夾在中間的章廣辰原本稱3人友誼不變，不過近日兩人出席邱澤和許瑋甯的婚禮時，章廣辰不僅沒回應張軒睿主動打招呼，見到他也是快速閃避，似乎已選邊站。
許光漢、張軒睿、章廣辰2017年合作完偶像劇《我的男孩》後，就成為好朋友，還被稱為「My Dear Boy」3帥，是演藝圈公認的超級好友，未料之前爆出許光漢和張軒睿鬧翻，之後就不相往來，友情生變傳言甚囂塵上。
不過作為中間人的章廣辰，今年6月受訪時表示，3人關係都差不多：「時間一直走，自然而然有新的方向和目標。」像他跟張軒睿很常碰面，也不會告訴大家啊，他也幫張軒睿說話：「突然問，大家都會很尷尬吧，他們沒有甚麼問題。」強調自己沒有選邊問題。
據知，近日兩人出席邱澤和許瑋甯婚禮時，章廣辰不僅對張軒睿主動打招呼沒回應，彼此尷尬地擦身而過，之後將再度碰頭時，章廣辰選擇快步進場，閃躲張軒睿，似乎已選邊站。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Aeon精選打邊爐食材 + 甜品優惠｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 2 天前
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
中國「超級大使館」｜英政府第三度延期審批興建計劃 明年 1.20 決定｜Yahoo
中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）行政總裁裴倫德（Luke de Pulford）昨晚（2 日）在社交平台 X 指，收到房屋、社區暨地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities and Local Government，MHCLG）規劃小組回信，指是否批准「超級大使館」的決定再延遲，2026 年 1 月 20 日會有決定。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
九龍城AEON｜AEON九龍城分店宣布暫停營業 街坊擔心會結業
AEON九龍城分店宣布暫停營業！近日有網民在Facebook群組上貼圖分享，指AEON九龍城分店貼出告示，於12月1日起暫停營業，有不少街坊都擔心分店會結業。Yahoo Food ・ 1 小時前
大埔美食｜10間超出色人情味小店餐廳推介 超軟糯客家糍粑/以咖啡店連結社區（額外附15間有心小店推介）
大埔宏福苑火災一事令全城陷入悲痛，但在事情發生後，不少大埔餐廳、小店都立即為災民伸出援手，展示出香港人的團結跟善心。今次就為大家集齊多間大埔美食餐廳，今個假期不妨到大埔一轉，為大埔的居民店家打打氣，一同努力去重建屬於我們的家。Yahoo Food ・ 4 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
胡‧說樓市｜2026樓市前瞻！租金指數破頂，減息與供應左右大局
還有一個月，2025年便正式畫上句號。回顧這一年，本港樓市氣氛明顯較往年改善，最令人鬆一口氣的是發展商停止了「殘踏式」的劈價出貨戰。對於在轉角市前高位買入樓花的業主而言，雖然曾一度面臨上會危機，但最終亦算安全渡過。加上私樓租值重返歷史高位，以及香港跟隨美國兩度減息的利好效應下，樓市氣氛得以推動。這股氣勢能否延續至2026年？Yahoo 地產 ・ 2 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
設獨立委員會 法官主持查火災
大埔宏福苑五級大火已造成至少156人喪命，特首李家超昨日出席行會前見記者，率先感謝消防員的救援工作，其後他提出針對大廈維修工程涉貪圍標、安全標準用料清單是否全面等八項改革方向，並宣布成立由法官主持的「獨立委員會」，審視事故的起火和迅速蔓延原因，他承諾會全面公開報告內容。信報財經新聞 ・ 9 小時前
回鄉證預約｜回鄉證過期續期懶人包！網上預約流程、所需文件及費用、預約日期
北上消費已成港人每個周末、假期的指定動作，或者聖誕節想到深圳、珠海、廣州，或飛到上海、重慶等地旅遊，出發前記得查看一下回鄉證到期日！如過期或即將過期的話，可以參考這篇回鄉證過期續期懶人包，包括網上預約流程、所需文件及費用、辦證地點等細節，務求大家盡快為回鄉證續期，趕得及於假期出發！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
香港豪門鄭裕彤家族仍陷流動性危機 擬售159億港元瑰麗資產
香港瑰麗酒店這座在今年榮登「世界 50 最佳酒店」榜首的地標建築，可能成為香港四大富豪家族之一的鄭氏家族應對財務壓力的籌碼。鉅亨網 ・ 3 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普擬將禁入令擴大至約30個國家
【彭博】— 上周兩名國民警衛隊士兵在華盛頓特區遭槍擊後，美國政府料將禁止入境令的範圍擴大至約30個國家，以更激進的措施遏制移民。Bloomberg ・ 8 小時前