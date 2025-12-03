許光漢與好友反目 張軒睿跟另一好兄弟打招呼被當透明

【on.cc東網專訊】台灣男神許光漢之前爆出與好友張軒睿反面，夾在中間的章廣辰原本稱3人友誼不變，不過近日兩人出席邱澤和許瑋甯的婚禮時，章廣辰不僅沒回應張軒睿主動打招呼，見到他也是快速閃避，似乎已選邊站。

許光漢、張軒睿、章廣辰2017年合作完偶像劇《我的男孩》後，就成為好朋友，還被稱為「My Dear Boy」3帥，是演藝圈公認的超級好友，未料之前爆出許光漢和張軒睿鬧翻，之後就不相往來，友情生變傳言甚囂塵上。

廣告 廣告

不過作為中間人的章廣辰，今年6月受訪時表示，3人關係都差不多：「時間一直走，自然而然有新的方向和目標。」像他跟張軒睿很常碰面，也不會告訴大家啊，他也幫張軒睿說話：「突然問，大家都會很尷尬吧，他們沒有甚麼問題。」強調自己沒有選邊問題。

據知，近日兩人出席邱澤和許瑋甯婚禮時，章廣辰不僅對張軒睿主動打招呼沒回應，彼此尷尬地擦身而過，之後將再度碰頭時，章廣辰選擇快步進場，閃躲張軒睿，似乎已選邊站。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】