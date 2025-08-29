新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
「國民老公」許光漢退伍後來到香港宣傳《他年她日》，而且選在七夕這個甜蜜情人節檔期來到香港宣傳奇幻愛情新戲，讓香港的粉絲們都要被甜死了！
這位34歲台灣男神許光漢去年8月入伍，一年後退伍回歸的他，回饋掛念他的粉絲，火速為大家帶來新作《他年她日》，並迅速展開宣傳活動，首站將與「影壇新貴」袁澧林一同到昂坪市集參與《他年她日：昂坪360的時光約定》亞洲記者會，讓「光林CP」近距離感受粉絲熱情！亮相活動的許光漢，身型健碩了不少，還掛著招牌陽光男孩笑容跟粉絲們見面。
氣息不錯的許光漢，與監製張艾嘉、袁澧林一起亮相《他年她日》宣傳活動。電影《他年她日》亦入選了第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，並將於釜山電影中心戶外BIFF劇院舉辦世界首映，屆時將有5千名觀眾一同觀賞電影成品，張艾嘉、導演龔兆平以及男女主角許光漢、袁澧林亦會全員合體齊聚釜山，相當難得。
《他年她日》故事描述大地震將世界一分為二，改變了兩個地區的時間速度，「他的一年」等於「她的一日」。許光漢不畏時間差，向袁澧林高甜告白：「13歲我就愛上妳，現在，我29歲了…」道盡橫跨了16年的深情愛戀。袁澧林反問他：「如果有一天我不能來了怎麼辦？」許光漢直球秒回：「妳不來，我就飛過去找妳！」下一秒隨即上演許光漢奮不顧身衝出懸崖、飛向袁澧林的驚險動作場面，令人意猶未盡。
「雖然我們的時間不一樣，但愛你的瞬間已註定永恆」，10月3日，「許太」準備入場看這套奇幻愛情電影吧！
