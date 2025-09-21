許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇

許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及推介香港甚麼美食，主持幽默地反問：「你問一個台灣人香港好吃的？」許光漢向女主角袁澧林（Angela）求救後，說出答案：「豪記」，之後表示其實是Angela推薦的。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃，究竟這家位於佐敦廟街的豪記有甚麼吸引之處呢？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

多款雞煲可選供選！必試自家製黃酒雞煲

袁澧林於活動上表示，位於廟街的豪記，是很厲害的好店。這間隱世火鍋小店專賣特色雞煲、鑊氣小炒與港式火鍋，雖然網上評分不多，算是隱藏美食，但是在她的推介下，已吸引不少圈中藝人造訪，稱得上是「藝人圈中口耳相傳的美食地標」！

廣告 廣告

許光漢（右）與袁澧林（中）日前在台北出席電影宣傳活動。（圖：安樂影片Facebook）

許光漢（右）與袁澧林（中）日前在台北出席電影宣傳活動。（圖：安樂影片Facebook）

其雞煲有多款款式可供選擇，當中包括豪記招牌走地雞煲、八寶花雕醉雞煲、自家製客家黃酒雞煲、沙蔘玉竹椰子雞煲、四川重慶辣雞煲及暖胃胡椒豬肚雞煲等，更有多款火鍋配料及本地菜等。當中雞煲標榜選用農場鮮雞入饌，更可以去皮，非常細心。踏入秋冬，最適合吃暖胃菜，故此自家製黃酒雞煲最受歡迎，皆因其選用較甜的客家黃酒入饌，酒味香濃且雞件嫩滑，還配上足料紅棗及杞子等。

自家製客家黃酒雞煲。（圖：openrice）

雞件非常足料。（圖：openrice）

椒鹽小炒佐酒一流

至於小菜方面同樣吸引，多數以小炒作主打，推介椒鹽鮑魚，其充滿鑊氣之餘更保持嫩滑口感，椒鹽粟米、豉椒鵝腸及豪記小炒王等，盡見功架。當中椒鹽系列小炒用來佐送啤酒一流！

椒鹽鮑魚。（圖：openrice）

椒鹽粟米。（圖：openrice）

豪記小炒王。（圖：openrice）

豪記得到袁澧林的推介。（圖：openrice）

豪記

地址：佐敦廟街257號地舖（地圖按此）

電話：3482 0982

營業時間：（星期一至六）18:30-01:30

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？