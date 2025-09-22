樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
許光漢玉澤演釜山影展夢幻同框，兩大台韓男神初相遇卻火花十足，許：玉澤演太帥了，有一種像相親的感覺
釜山影展今年30週年相當熱鬧，日前有張艾嘉獲頒「山茶花獎」，近日她監製的《他年她日》也登上了釜山影展首映，而戲中的話題人物許光漢也來到了釜山現場，更與韓國2PM成員玉澤演同框，畫面夢幻養眼，難怪此場Open Talk場次被稱為今屆釜山影展最受矚目的場次！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
今屆釜山影展「Open Cinema」單元，《他年她日》是其中一套入選電影之一，並在可容納5,000人的戶外BIFF劇院盛大舉辦世界首映。許光漢退伍後的宣傳活動馬不停蹄，轉眼就踏上釜山影展舞台，也是他的首次，現場就有近4,000名粉絲去看他的首映，將露天劇院擠得水洩不通。同場，韓國2PM成員玉澤演也來到了跟許光漢同台對談，許光漢表示很難得和玉澤演進行50分鐘深度交流，「感到特別榮幸與感動。」
玉澤演聽到許光漢稱讚大海美麗，主動扮演起導遊角色，推薦釜山美食與海景，「這裡的海雲台特別漂亮，很適合散步。」許光漢隨即表示自己非常喜歡邊跑步邊思考，通常一次會跑個三到五公里，玉澤演聞言笑回：「我每年來都會去跑步，只是今年還沒跑，因為要跟光漢一起跑！」兩人幽默互動立刻引爆現場尖叫，主持人打趣表示：「看來明天海雲台會非常熱鬧！」
許光漢以及玉澤演，兩位同為男神級的人物同框實在令粉絲大感夢幻。二位雖然是第一次正式碰面卻火花十足，許光漢更忍不住直言：「剛剛在後台第一次見到，覺得玉澤演真的是太帥了，不知道為什麼還有一種像相親的感覺。」他特地用韓文稱讚玉澤演「好帥」，引來粉絲尖叫不斷。
玉澤演是誰？
在1988年12月27日，出生於釜山的韓國男藝人玉澤演，也是男子偶像團體2PM的成員，擔任主Rapper。他以「野獸偶像」形象聞名，出道以來橫跨歌手、綜藝和演員多重領域。玉澤演12歲時移民美國，在波士頓生活6年，精通韓語、英語、日語和西班牙語；學歷也很優異，擁有檀國大學學士及高麗大學碩士學位，TOEIC英語成績滿分。
玉澤演在男團2PM時，隊內以「憤怒」與「野獸型」舞台魅力著稱，舞台表演極具爆發力。隨後轉型進軍戲劇圈，影視代表作有《灰姑娘的姐姐》、《夢想起飛 Dream High》《打架吧鬼神》、《救救我》、《黑道律師文森佐》、《BLIND局中人》、《我奪走了公爵的初夜》等。尤其在《黑道律師文森佐》中飾演雙面反派角色，突破偶像形象的演技備受肯定，是韓國演藝圈多才多藝、實力兼具的明星之一。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
成長魅力：
31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了
Cardi B「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係
其他人也在看
寬版牛仔褲被封「神褲」 跟Jennie、Karina、CORTIS學習穿搭技巧！63折起入手高CP值寬版「神褲」
近年，「鬆弛感」成為主流審美，時尚圈早已悄悄從緊繃束縛的輪廓，轉向更自由、更具包容性的剪裁。其中，寬版牛仔褲便是最受歡迎的單品之一，成為了新一代「神褲」，不僅修飾腿型，還能悄悄拉長身材比例！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【財圈識真假】拆解新股回撥機制亂象因由
各位「巴打」，高仁於6月底7月初一連撰寫兩篇文章，包括〈戳破IPO「貨乾市爽」秘技 〉及〈拆穿蠱惑保薦人「贏谷輸縮」秘技 〉，揭露了本港IPO市場的蠱惑招數。「高仁指點」話你知，這個新股回撥機制的「漏洞」，最近引爆一隻新股的股價亂象，再度惹來市場關注。信報財經新聞 ・ 13 小時前
50歲林志穎「不老傳說」5個保養大法：每日做「這件事」排毒抗衰老、樂觀心態驅散壓力
在10月15日迎來51歲的「不老男神」林志穎，外貌彷彿停留在20歲，憑藉獨門養生及護膚秘訣，成為凍齡典範。他著重從飲食、運動、心態及保養入手，以五大秘訣開啟凍齡之旅！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 8 小時前
渾水專欄│藥捷安康之亂「妖股」再臨？（渾水）
香港政府曾信心滿滿想打造一個「港版淡馬錫」，靠高標準 KPI 掛帥，希望進一步發展創科產業。然而，放眼現今的創新藥生態，尚未成熟即推上市募資，留下散戶在二級市場拼命接盤，把風險和損失全壓在最底層。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
原片｜機管局聯同航空公司代表交代風暴期間安排
【Now新聞台】超強颱風樺加沙逼近，天文台中午12時20分發出一號戒備信號，今晚9時40分改發三號強風信號，並考慮明日下午1時至4時改發八號。機管局機場服務總監楊達榮，聯同多間航空公司代表見傳媒交代颱風吹襲期間安排。 #要間now.com 新聞 ・ 1 小時前
俠醫 ｜ 「TVB御用惡人」Eddie難得洗底演好人網民激讚封「容易受傷的男人」
《俠醫》繼續集輕鬆緊張於一身，開首陳豪（角色凌為民）為宣傳自家品牌、身穿西裝拍攝短片示範「健絡十式」的片段更是爆笑度十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
交易羅生門｜TikTok交易與美國說法不同 內媒：字節跳動仍掌握重要業務
中美元首上周五（19日）通話後，白宮透露TikTok交易即將達成最終協議，並強調其演算法將由美國控制。然而，中...BossMind ・ 59 分鐘前
秋分湯水｜秋分咳嗽停不了？中醫養生湯水食譜+穴位保養喉嚨
秋分湯水｜秋分咳嗽停不了？中醫養生湯水食譜+穴位保養喉嚨咳嗽辛苦又影響他人，二十四節氣秋分的乾燥天氣分分鐘令到咳嗽患者更加辛苦，不想咳個不停？註冊中醫師徐澤昌（Roy）這次就帶來秋分湯水跟養生穴位，讓大家好好保養喉嚨。Yahoo Food ・ 8 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
韓團「全員比中指」惹議！出道前就被罵爆
[NOWnews今日新聞]由韓國嘻哈歌手朴載範（JayPark）親自推出的新男團LNGSHOT即將出道，日前官方釋出團體照，沒想到竟是成員對著鏡頭比中指的照片，嘻哈壞男孩的概念引起許多人反感，紛紛嘲：...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
李漫芬7歲女兒遺傳爸爸運動細胞游泳比賽奪3獎牌 被選為名校班長兼社長乖巧獨立
前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱
韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於前日假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行，同日於頒獎禮前舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 3 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前