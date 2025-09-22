許光漢玉澤演釜山影展夢幻同框，兩大台韓男神初相遇卻火花十足，許：玉澤演太帥了，有一種像相親的感覺

釜山影展今年30週年相當熱鬧，日前有張艾嘉獲頒「山茶花獎」，近日她監製的《他年她日》也登上了釜山影展首映，而戲中的話題人物許光漢也來到了釜山現場，更與韓國2PM成員玉澤演同框，畫面夢幻養眼，難怪此場Open Talk場次被稱為今屆釜山影展最受矚目的場次！

今屆釜山影展「Open Cinema」單元，《他年她日》是其中一套入選電影之一，並在可容納5,000人的戶外BIFF劇院盛大舉辦世界首映。許光漢退伍後的宣傳活動馬不停蹄，轉眼就踏上釜山影展舞台，也是他的首次，現場就有近4,000名粉絲去看他的首映，將露天劇院擠得水洩不通。同場，韓國2PM成員玉澤演也來到了跟許光漢同台對談，許光漢表示很難得和玉澤演進行50分鐘深度交流，「感到特別榮幸與感動。」

（官方圖片）

（官方圖片）

玉澤演聽到許光漢稱讚大海美麗，主動扮演起導遊角色，推薦釜山美食與海景，「這裡的海雲台特別漂亮，很適合散步。」許光漢隨即表示自己非常喜歡邊跑步邊思考，通常一次會跑個三到五公里，玉澤演聞言笑回：「我每年來都會去跑步，只是今年還沒跑，因為要跟光漢一起跑！」兩人幽默互動立刻引爆現場尖叫，主持人打趣表示：「看來明天海雲台會非常熱鬧！」

（官方圖片）

（官方圖片）

許光漢以及玉澤演，兩位同為男神級的人物同框實在令粉絲大感夢幻。二位雖然是第一次正式碰面卻火花十足，許光漢更忍不住直言：「剛剛在後台第一次見到，覺得玉澤演真的是太帥了，不知道為什麼還有一種像相親的感覺。」他特地用韓文稱讚玉澤演「好帥」，引來粉絲尖叫不斷。

（官方圖片）

玉澤演是誰？

在1988年12月27日，出生於釜山的韓國男藝人玉澤演，也是男子偶像團體2PM的成員，擔任主Rapper。他以「野獸偶像」形象聞名，出道以來橫跨歌手、綜藝和演員多重領域。玉澤演12歲時移民美國，在波士頓生活6年，精通韓語、英語、日語和西班牙語；學歷也很優異，擁有檀國大學學士及高麗大學碩士學位，TOEIC英語成績滿分。

玉澤演在男團2PM時，隊內以「憤怒」與「野獸型」舞台魅力著稱，舞台表演極具爆發力。隨後轉型進軍戲劇圈，影視代表作有《灰姑娘的姐姐》、《夢想起飛 Dream High》《打架吧鬼神》、《救救我》、《黑道律師文森佐》、《BLIND局中人》、《我奪走了公爵的初夜》等。尤其在《黑道律師文森佐》中飾演雙面反派角色，突破偶像形象的演技備受肯定，是韓國演藝圈多才多藝、實力兼具的明星之一。

（Getty Images）

（Getty Images）

