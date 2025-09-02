許光漢既是UNIQLO大使又是「眼鏡高材生」？大熱「Hot Nerd」形象，一副眼鏡令男生魅力大爆發

許光漢一出伍後的活動真的是馬不停蹄，前幾日七夕才在香港宣傳新戲，過兩日就與落日飛車開演唱會，最近更為台灣UNIQLO代言了，難怪網民都說，「上天到底拿走了許光漢什麼？可能是缺點吧！」

既能演又能唱，最近也因為入伍後有訓練而練得一身好體魄的許光漢，在香港宣傳新戲《他年她日》時，戴起眼鏡的造型帥到過份。原來眼鏡是出自Gentle Monster新系列，2025 BOLD Collection，廣告由「精靈女王」Tilda Swinton演繹，相當前衛，而許光漢就以簡約的黑色套裝來配搭，完美演繹出「Hot Nerd」形象。

（許光漢IG Story圖片）

（Gentle Monster圖片）

（落日飛車演唱會片段圖片）

（Gentle Monster圖片）

（Getty Images）

說到「Hot Nerd」，其實也不是一個新鮮的造型，但近年就被賦予了一個很有魅力的名字「Hot Nerd」，以一副眼鏡來演繹性感與書呆子的反差魅力。這股潮流其實在早兩年Miu Miu時期已帶起，當時一系到的書院風造型成為潮流，低腰褲配Polo Shirt，甚至超迷你短裙潮流到現在也是時尚界的一個記憶亮點。用來配搭這些「Geek Chic」造型的小配件就是那副學生時期必備的眼鏡，而且是無框眼鏡、圓橢眼鏡，愈「Geek」愈「Chic」。

來到2025年，眼鏡款式設計前衛的Gentle Monster就有這個BOLD Collection，圓橢、幼框、無框、有色眼鏡成為年度流行，這些都比較易襯；再大膽一點的銀色邊框款，就要有著許光漢般顏值高度，或是本身穿著有態度的朋友才能駕馭了！

有無因為許光漢而想加入「Hot Nerd」行列？快點來選眼鏡或是從櫃裡找回學生時期的那副眼鏡吧！

Geek Chic乖學生風格掀潮流！偶像們都把眼鏡戴起來，凡人如我以3個穿搭元素變成時尚模範生

