這張照片讓全網暴動！許光漢陶醉閉眼同框男神邊佑錫太犯規、社群狂洗版
最近哪一張照片最讓人忍不住反覆放大、默默微笑，那一定少不了亞洲雙男神許光漢和邊佑錫在後台同框的那一刻，畢竟這畫面太犯規，而且犯規得剛剛好！
男神許光漢日前現身金唱片擔任頒獎人，一身帥氣狀態在線、氣場穩定，站上舞台時完全是魅力直飆。但真正讓社群炸鍋的，是頒獎典禮結後台與社群時刻。
先是那段在後台流出的撒嬌舞影片，許光漢毫無包袱地隨音樂擺動，表情又甜又鬆，瞬間讓粉絲集體融化，直接登上討論熱搜。
接著是他在社群上一次釋出多張合照，根本像在辦一場男神交流大會。從男團 TWS、CORTIS 的趙雨凡與安乾鎬，到天后蔡依林、安孝燮，每一張都很有話題度，但最讓人移不開目光的，還是男神邊佑錫的出現。
兩位同是10/31生日的男神站在一起已經夠殺，其中一張近距離合照更是直接封神—許光漢閉上眼睛、像是睡著卻又很陶醉，難怪粉絲紛紛直呼：「什麼夢幻組合啊救命」、「1031真愛了」！
而就在大家還沉浸在男神同框的餘韻裡，許光漢又優雅切換到時尚模式，出現在 RIMOWA最新形象影片中。這次他隨行搭配的是 Original Twist Powder Blue 柔霧藍行李箱，低飽和色調清爽又有質感，完美呼應新年的嶄新氣息。
除了行李箱，許光漢更與 RIMOWA 多款全新商品同框亮相，包括 Never Still 系列皮革後背包，以及 Essential 系列全新色調行李箱，整體氛圍輕鬆卻精緻。
從典禮男神、後台話題製造機，到時尚品牌鏡頭下的旅人角色，許光漢每一次現身，都讓粉絲心動不已阿！
