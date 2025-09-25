許光漢出任Canada Goose全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏

許光漢出任 Canada Goose 全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏

許光漢一退伍曝光率相當高，早前才在電影節看到他宣傳新戲，現在就看到他出任Canada Goose全球品牌大使，完全是每天都在餵飽「許太」們的胃口！

（官方圖片）

許光漢這次成為Canada Goose最新全球品牌大使，許光漢表示：「Canada Goose 讓我與自然更緊密相連——它激發探索，更是一座通往自然的橋樑。它提醒我們，內心的疆界無限延展。能與Canada Goose攜手，引領人們更貼近自然之美，我深感榮幸。」

（官方圖片）

品牌也為大家帶來許光漢穿起Canada Goose的兩套造型照，有軍綠色的Snow Goose by Canada Goose膠囊系列造型，把軍事與戶外混搭風格發揮帥氣極致。

（官方圖片）

（官方圖片）

另一套則是Canada Goose最新冬季系列造型，穿起橙紅色的Rupert防雨外套，再外搭一件灰白色Alberni雙面羊毛抓絨飛行員外套，感受到這層次配搭會很溫暖。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

小配飾方面可以特別留意Summit太陽眼鏡，那比較U型弧度設計的眼鏡包覆性高，而且是這年度超流行的太陽眼鏡版型，各位「許太太」可以把這單品列入購物名單當中了！最後送上這次拍攝的花絮照，「許太太」快來收藏吧！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

