信芯園向日葵田變汪洋 信哥寄語港人自強
許光漢出任Canada Goose全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏
許光漢一退伍曝光率相當高，早前才在電影節看到他宣傳新戲，現在就看到他出任Canada Goose全球品牌大使，完全是每天都在餵飽「許太」們的胃口！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
許光漢這次成為Canada Goose最新全球品牌大使，許光漢表示：「Canada Goose 讓我與自然更緊密相連——它激發探索，更是一座通往自然的橋樑。它提醒我們，內心的疆界無限延展。能與Canada Goose攜手，引領人們更貼近自然之美，我深感榮幸。」
品牌也為大家帶來許光漢穿起Canada Goose的兩套造型照，有軍綠色的Snow Goose by Canada Goose膠囊系列造型，把軍事與戶外混搭風格發揮帥氣極致。
另一套則是Canada Goose最新冬季系列造型，穿起橙紅色的Rupert防雨外套，再外搭一件灰白色Alberni雙面羊毛抓絨飛行員外套，感受到這層次配搭會很溫暖。
小配飾方面可以特別留意Summit太陽眼鏡，那比較U型弧度設計的眼鏡包覆性高，而且是這年度超流行的太陽眼鏡版型，各位「許太太」可以把這單品列入購物名單當中了！最後送上這次拍攝的花絮照，「許太太」快來收藏吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
其他人也在看
許光漢強攻越南引暴動級追星潮 開通工作室慘遭限流
【on.cc東網專訊】台灣演員許光漢人氣紅遍亞洲，早前憑台劇《想見你》彈出嘅佢魅力有保證，剛退伍嘅佢更係令粉絲飢渴地見到男神，尋日（24日）凌晨佢就攜手香港女神袁澧林飛抵越南胡志明市，為主演奇幻愛情電影《他年她日》展開亞洲巡迴宣傳，瞬間引爆粉絲追星熱潮，即便已係東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪Jer柳應廷 識過濾惡意批評 罕談初戀會放伴侶做首位：我都幾戀愛腦！
柳應廷（Jer）一向是MIRROR中的唱將，即將舉行個唱《The Shape of Breathing》的他，早前卻因海報設計風波而成為網絡熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至07/10）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！YAHOO著數 ・ 13 小時前
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！Yahoo Style HK ・ 1 天前
網紅食譜│日式炸雞新炸法 炸粉同呢樣材料溝埋更脆身
日式炸雞是不少人去居酒屋必點的心頭好，雖然很多人都喜歡吃，但卻不太想在家自己整，無非因為怕炸雞會弄得一廚房炸粉，又會剩下一鑊油。最近網上出了一個不少人試過都說好的新式炸雞方法，跟傳統做法完全相反，是把油先跟粉拌勻，然後才開火燒至油冒泡，才加入雞慢炸，炸的期間粉會薄薄沾在雞肉上，炸衣會比較薄身，即睇如何製作日式炸雞：Yahoo Food ・ 22 小時前
韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗惹爭議 網民：動物囤積症？
超級颶風樺加沙日前襲港，廣泛地區都受暴雨影響甚至出現水浸，不少網民藝人都紛紛自發到狗場暫托狗狗，或暫時收流浪浪回家暫住，更有網民透露「暫托失敗」，將狗狗收編成為家中一份子。養寵物本應是一件幸福的事，領養更是一件美談，不過日前韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗狗卻引起爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
金鐘國低調完婚被《Running Man》成員人情數目嚇親 「簡樸婚禮」被笑：最長的婚禮
韓國藝人金鐘國早前突發宣布結婚，早前亦已低調完婚，僅邀請相熟朋友及親人。日前播出一集《Running Man》，成員門公開金鐘國婚禮細節，更搞笑爆出成員人情數目差距。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
韓國最強『不老女神』62歲被誤認32歲！凍齡神顏網讚：比女兒還漂亮！
其實徐貞姬的「逆齡」並不是一夜之間的奇蹟，而是數十年如一日的堅持，她相信青春不是只靠醫美，而是從日常習慣一點一滴積累而來，她的秘訣可以分為兩大關鍵：運動與保養。在運動上，她最著迷的是芭蕾！芭蕾讓她的體態線條優雅，還能鍛鍊核心力量，打造天鵝般的頸部與修長的...styletc ・ 15 小時前
林日曦X梁祖堯舞台劇丨年度癲喪喜劇《大反枱日》9.26公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
繼《大辭職日》、《大MK日》、《大初戀日》及《大離婚日》後，林日曦「大XX日」宣布推出年度癲喪喜劇《大反枱日》，今次更邀得梁祖堯參演！《大反枱日》一連舉行21場演出，門票將於9月26日早上9時起於 Cityline 公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
郭柏妍與達哥直播打機尖叫表情多多被讚夠真 達哥成為男網民公敵
郭柏妍（Rosita）2020年參選香港小姐競選勇奪季軍，簽約TVB後備受力捧，曾演出劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》等等，2022年憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。郭柏妍當年參選港姐時已憑甜美外貌被封「港版周子瑜」，及後被唔少網民大讚佢形象清純，充滿仙氣。不過，郭柏妍近日罕見展現佢「機迷」一面，於網上直播中與打機達人林慧韡（達哥）一同挑戰人氣足球遊戲；平日畀人斯文形象嘅郭柏妍，喺遊戲過程中完全放開自我，飆出多次尖叫，反應超可愛，令網民大呼驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
53歲鄭秀文Sammi增磅後更健康自在，拒絕瘦骨嶙峋：沒有身型焦慮，又可以食多好多嘢
Sammi鄭秀文的健康體態向來是話題焦點之一，近年她拒絕暴瘦，轉而追求增肌減脂，展現自信魅力。她的轉變啟發無數人重新審視健康美學，更與大家分享她的健身秘訣及心態改變，齊齊打造理想身形。Yahoo Style HK ・ 1 天前
英皇文化產業(00491)全年度虧損收窄至1.42億元 不派息
英皇文化產業集團有限公司(00491)公布截至2025年6月30日止全年度業績:股東應佔虧損: 1.42億元, 虧損收窄 (去年同期虧損7.15億元)每股虧損: 0.04元派息: 無(WH)infocast ・ 5 小時前
酒井法子不為人知的再起之路！她如何從亞洲偶像到重生？
酒井法子，1971年2月14日生在福岡，名字來自佛教「步向正道」，但這妹子的路可一點也不「乖」！Japhub日本集合 ・ 12 小時前
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 已釀14死152失聯
（法新社台北24日電） 颱風樺加沙已解除警報，但花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情。中央災害應變中心報告提到，馬太鞍溪因河道仍淤滿土石，堰塞湖可能有溢流淹情形，要持續注意雨勢及水位發展，至於淹水警戒區域包含花蓮縣鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉及台東縣太麻里鄉等處。法新社 ・ 1 天前
樺加沙襲港政府未頒布「極端情況」｜阿里夥英偉達推實體 AI｜林欣彤疑醫院開 LIVE 高呼「你想殺死我」｜9 月 24 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 24 日（星期三）。明日本港多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大；東至東南風達強風程度，離岸及高地一度烈風，海面有大浪及湧浪，日間氣溫約 25 至 29 度；最高紫外線指數約 2，屬低。隨着「樺加沙」遠離、但外圍雨帶仍影響廣東沿岸，未來一兩日驟雨減少、天色好轉；熱帶氣旋「博羅依」料移向南海後續橫過中南部海域，下週中後期沿岸天色大致良好。Yahoo新聞 ・ 1 天前
女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王
女星大衣穿搭：Alexa Chung示範It Girl 的高段位街拍感說到大衣穿搭的模範生，怎麼能少了時尚圈的英倫女神 Alexa Chung？這次她選擇Longchamp x Gloverall的海軍藍粗呢牛角大衣，在倫敦街頭大展優雅隨性。這種復古元素滿點的牛角釦設計，搭配挺括的剪裁，正是英倫老派與現代...styletc ・ 12 小時前
CARLYN「韓國元祖級雲朵包」香港開限定店！韓韶禧、宋智孝、金世正熱捧的聖水洞火紅手袋品牌
韓國元祖級雲朵包品牌 CARLYN 落戶香港！CARLYN「雲朵包」深得韓星熱愛，韓韶禧、少女時代秀英、孝淵、宋智孝、金世正、Red Velvet Wendy等都是捧場客，不少港人更特意飛到韓國入手品牌最經典的菱格雲朵包。品牌於10月在尖沙咀 K11 MUSEA 開設香港首間期間限定店，更備多款精美禮品限定登場，韓系時尚迷，又多間聖水洞時裝店可以在香港買到了，鎖定開店資料吧！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
Insta360 Wave AI 錄音麥克風，GPT、Gemini 總結會議，外掛鏡頭變影音一體全能
以 360 度相機聞名的 Insta360，最新推出了 Insta360 Wave AI 錄音麥克風，既能滿足專業會議的收音需要，又能進行單機錄音的用途，配合雲端 AI 助手整理和外掛 Insta360 Link 視訊相機，是款野心極大的影音一體全能機。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
【KFC】肯！抵DEAL 3件雞配中汽水 $35（25/09-28/09）
KFC 推出新一輪「肯！抵DEAL」優惠，9月25日至9月28日期間，上午11點後3件雞配汽水(中)只需 $35；12件巴辣香雞翼只需 $49，仲可用優惠價加$5加配汽水（中），幫你實現食雞自由！YAHOO著數 ・ 18 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前