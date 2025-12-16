許光漢一件夾克撐起秋冬男神濾鏡、帥到全場失焦！自曝穿搭這3點最關鍵

（圖／品牌提供）

身為Canada Goose全球品牌大使，男神許光漢以一身Snow Goose by Canada Goose 膠囊系列、帥氣登場秋冬新品鑑賞會。沒有張揚的配色，沒有過度設計，卻在光影之間勾勒出一種低調卻耐看的風格張力—越看越有味道的魅力，完全是許光漢本人寫照。

男神許光漢穿搭哲學的三大重點

許光漢選擇的Shift夾克，這件最百搭，也最「許光漢」的款式～沉穩棕色、俐落短版輪廓，加上抽繩下擺設計，線條乾淨卻不呆板；可拆卸帽兜更讓造型一件兩穿，輕鬆在都會與戶外之間切換。隱藏式拉鍊口袋的設計，讓整體視覺更純粹、也更耐看。

（圖／品牌提供）





他笑說：「這些巧思細節，是我特別喜歡它的原因。」近期，他也正計畫一場「尋找多巴胺之旅」，冰島與南極都在清單之中，這件夾克一定也會陪伴他展開旅行吧！

（圖／品牌提供）

自認怕冷體質，許光漢仍鍾情層次感，他分享自己的穿搭哲學：「版型、剪裁、材質，對我來說最重要。」俐落版型提升質感、精準剪裁修飾比例、細緻材質則低調流露奢華。

許光漢：與自然永續共存的信念，悄然觸動心底最柔軟之處

剛成為全球品牌大使，許光漢卻已和 Canada Goose 的精神快速對頻，他坦言：「作為演員，我常在城市與角色的縫隙間快速切換，生活緊湊而密集。因此，我更渴望在有限的時間裡回到最純粹的狀態，走入被綠意擁抱的山林，讓呼吸重新與自然貼合。在那一刻，內在能量總會被悄然喚醒。」。

（圖／品牌提供）



日前，許光漢參與Canada Goose於成都青城山舉辦的「共話青皚」沉浸式體驗之旅，當下所感受到的安定與純粹，至今仍在心底縈繞。他分享：「置身自然，我再次明白，人類從不是自然的主宰，而是與地球同行的旅伴。這份對自然的敬意與追求永續共存的初心，正是我身為全球品牌大使最想傳遞給所有人的價值。」

「源自飛行 為寒冷而生」 Chilliwack飛行員外套典藏展

活動現場也首度在台灣公開Chilliwack飛行員外套珍稀典藏檔案系列，從歷史影像、設計手稿到布料樣本，一件件經典款式靜靜訴說品牌如何在傳承中不斷進化。那不是懷舊，而是一種對工藝與時間的尊重。

（圖／品牌提供）





展區透過珍藏影像、歷代品牌標誌、面料與拉鍊細節，以及兩款經典版型實體展示，完整呈現Chilliwack自 1980 年代誕生至今的進化軌跡。最初為北境飛行員在極寒環境中打造，如今它依然延續保暖、靈活與實用的核心精神，成為歷久不衰的衣櫥經典。

（圖／品牌提供）





而Chilliwack飛行員外套是Canada Goose2025秋冬系列的靈魂單品之一，將四十年品牌經典與現代美學完美融合。全新剪裁強調肩線與比例，輪廓更俐落，也更適合日常穿搭，讓機能外套自然走進城市生活。

【Canada Goose】Chilliwack羽絨外套-女款／38,000元（圖／品牌提供）

【Canada Goose】Chilliwack飛行員夾克-男款／45,500 元（圖／品牌提供）





