Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

許光漢同款LEMAIRE袋快閃7折！會員獨家優惠快搶，Soft Same流浪包折後低至$3,9XX

雙11優惠過了，Black Friday優惠隨之而來，而且不少網站趁著減價熱，大家都買得盡興就將優惠推到盡！這次來看名牌網NET-A-PORTER，發現突發會員7折，減價品牌竟然見到許光漢、邊佑錫同款LEMAIRE Soft Game，而且是靚色，很難得！未做會員得趕快去登記，搶下NET-A-PORTER會員7折優惠！

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

廣告 廣告

NET-A-PORTER來個快閃7折Loyalty Rewards會員優惠，馬上來看看有什麼好物入手。

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

按此看會員低至7折優惠

會員登入後才會見到這個Private Sale畫面。

這年度大熱的「靜奢界頂流」品牌LEMAIRE竟然有折！LEMAIRE貴為愛馬仕前創意總監的自家品牌，其「牛角包袋」Crossiant，以及超實用尼龍袋Soft Game都非常受歡迎。品牌在沒有特別做宣傳下，明星如Jennie、Jisoo、許光漢、邊佑錫都私下來帶貨，人手至少一個LEMAIRE袋，在機場造型、街拍造型常出現。

（IG Story@mr.triangle）

（網上圖片）

今次NET-A-PORTER優惠主要見到減價是Soft Game，細、中尺寸都有折，而且是黑色、啡紅等熱門搶購顏色，這次NET-A-PORTER會員真的要把握時機入貨，事關LEMAIRE這幾年都在加價，現在趁有折，$4,000內買到細碼Soft Game，真的要買定離手。

除了袋，鞋、衫都有折，LEMAIRE鞋真的是高級到不行，完全就是靜奢迷超愛的款式，但價錢比The Row、Alaia便宜多了，也很推介大家去留意LEMAIRE鞋。

按此看減價LEMAIRE

按意看減價LEMAIRE袋

NET-A-PORTER會員專享減價LEMAIRE袋。

LEMAIRE Soft Game medium quilted canvas shoulder bag

NET-A-PORTER會員7折：$4,480；原價：$6,400

SHOP NOW

LEMAIRE Soft Game medium quilted canvas shoulder bag

LEMAIRE Soft Game small quilted recycled canvas shoulder bag

NET-A-PORTER會員7折：$3,920；原價：$5,600

SHOP NOW

LEMAIRE Soft Game small quilted recycled canvas shoulder bag

LEMAIRE Soft Game small quilted canvas shoulder bag

NET-A-PORTER會員7折：$3,920；原價：$5,600

SHOP NOW

LEMAIRE Soft Game small quilted canvas shoulder bag

LEMAIRE Soft Game small quilted canvas shoulder bag

NET-A-PORTER會員7折：$3,920；原價：$5,600

SHOP NOW

LEMAIRE Soft Game small quilted canvas shoulder bag

未做會員的朋友，也可趁有會員優惠登記做NET-A-PORTER新會員。成為NET-A-PORTER會員，不時都會有EXCLUSIVE獨家新品及優惠可享用，正如今次都是會員可享7折，有時會在開始大減價前，有個快閃時間讓會員先搶購心頭好。而且登記做會員是免費的，很值得考慮吧！

按此到The exclusives edit

按此登記成為NET-A-PORTER新會員

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

Black Friday優惠推薦：

Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64

Black Friday優惠2025｜Lookfantastic護膚品低至半價！Aesop B三倍C肌膚調理凝露8折、The Ordinary身體護膚套裝$204

Black Friday優惠2025｜Swarovski水晶首飾、聖誕樹掛飾限時低至半價！600多款首飾選擇/水晶手鏈低至$347