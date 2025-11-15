警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
許光漢同款LEMAIRE袋快閃7折！會員獨家優惠快搶，Soft Same流浪包折後低至$3,9XX
雙11優惠過了，Black Friday優惠隨之而來，而且不少網站趁著減價熱，大家都買得盡興就將優惠推到盡！這次來看名牌網NET-A-PORTER，發現突發會員7折，減價品牌竟然見到許光漢、邊佑錫同款LEMAIRE Soft Game，而且是靚色，很難得！未做會員得趕快去登記，搶下NET-A-PORTER會員7折優惠！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
NET-A-PORTER來個快閃7折Loyalty Rewards會員優惠，馬上來看看有什麼好物入手。
這年度大熱的「靜奢界頂流」品牌LEMAIRE竟然有折！LEMAIRE貴為愛馬仕前創意總監的自家品牌，其「牛角包袋」Crossiant，以及超實用尼龍袋Soft Game都非常受歡迎。品牌在沒有特別做宣傳下，明星如Jennie、Jisoo、許光漢、邊佑錫都私下來帶貨，人手至少一個LEMAIRE袋，在機場造型、街拍造型常出現。
今次NET-A-PORTER優惠主要見到減價是Soft Game，細、中尺寸都有折，而且是黑色、啡紅等熱門搶購顏色，這次NET-A-PORTER會員真的要把握時機入貨，事關LEMAIRE這幾年都在加價，現在趁有折，$4,000內買到細碼Soft Game，真的要買定離手。
除了袋，鞋、衫都有折，LEMAIRE鞋真的是高級到不行，完全就是靜奢迷超愛的款式，但價錢比The Row、Alaia便宜多了，也很推介大家去留意LEMAIRE鞋。
LEMAIRE Soft Game medium quilted canvas shoulder bag
NET-A-PORTER會員7折：$4,480；原價：$6,400
LEMAIRE Soft Game small quilted recycled canvas shoulder bag
NET-A-PORTER會員7折：$3,920；原價：$5,600
LEMAIRE Soft Game small quilted canvas shoulder bag
NET-A-PORTER會員7折：$3,920；原價：$5,600
LEMAIRE Soft Game small quilted canvas shoulder bag
NET-A-PORTER會員7折：$3,920；原價：$5,600
未做會員的朋友，也可趁有會員優惠登記做NET-A-PORTER新會員。成為NET-A-PORTER會員，不時都會有EXCLUSIVE獨家新品及優惠可享用，正如今次都是會員可享7折，有時會在開始大減價前，有個快閃時間讓會員先搶購心頭好。而且登記做會員是免費的，很值得考慮吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
Black Friday優惠推薦：
Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64
Black Friday優惠2025｜Lookfantastic護膚品低至半價！Aesop B三倍C肌膚調理凝露8折、The Ordinary身體護膚套裝$204
Black Friday優惠2025｜Swarovski水晶首飾、聖誕樹掛飾限時低至半價！600多款首飾選擇/水晶手鏈低至$347
其他人也在看
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 58 分鐘前
美肌濾鏡全關！林依晨穿深V禮服登金雞紅毯
[NOWnews今日新聞]43歲女星林依晨今年6月才誕下二胎，升級為二寶媽，而她在本月初突公開無美肌濾鏡的素顏自拍，超真實狀態引大讚。不料13日，林依晨登上中國「金雞華語電影之夜」活動紅毯，穿著一襲黑...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
從Saint Laurent到 Uniqlo：5大不同價位西裝外套推介！輕鬆找到你的命定外套
Read the latest lifestyle and beauty article about 從Saint Laurent到 Uniqlo：5大不同價位西裝外套推介！輕鬆找到你的命定外套 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
上水雞嶺放養狗日前突吐血身亡 含寃待雪
【動物專訊】年僅1歲半的放養狗仔「龍眼仔」，於11月12日中午在上水雞嶺家門外突然吐血身亡，狗主在約半小時前還見到龍眼仔和其他狗狗玩得很開心，沒想到狗狗突然出事，急救無效死亡，而身上找不到明顯傷痕，未能確定死因，幫忙跟進的義工彭小姐表示，不排除狗狗是被人打頭而死，她已報警，希望能夠幫龍眼仔討回公道。 彭小姐表示，當日12時7分收到狗主求助，說龍眼仔在家門外出事，身上和小路都有血，帶回家急救都沒用，全身檢查過沒有傷痕。她說：「我後來問過附近田地發現狗狗倒下的叔叔，他說龍眼仔嘴有血，有可能是被致命一擊打頭。」她其後報警，惟坦言該處沒有閉路電視，亦沒有任何目擊線索。 她又指，該處很多人放養狗，過去亦發生過狗狗中毒事件，有餵狗人士都已經提醒狗主們要小心，不要再放養狗狗。 如有任何有關龍眼仔遇害的線索或目擊消息，請與本報聯絡，希望能夠幫助龍眼仔討公道。另本報提醒鄉郊狗主，放養狗狗很容易置狗狗於危險境況，毒狗、虐狗及捕獸器事件經常發生，狗主有責任保護所養毛孩的安全。 The post 上水雞嶺放養狗日前突吐血身亡 含寃待雪 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Ani香港動物報 ・ 20 小時前
全運會｜三項鐵人港隊混合接力奪銀牌 奧斯卡奪馬會優秀運動員獎勵計劃75萬港元獎金(曾梓桓報道)
【Now新聞台】全運會三項鐵人，港隊於混合接力取得銀牌，是港隊於全運會三鐵項目歷來最佳成績。 連同港隊，混合接力有15支隊伍角逐，每隊兩男兩女，各自要游0.3公里，再踩6.6公里單車，最後跑1.8公里完成一棒。女子個人賽第4名的韋祺為港隊於頭一棒領先。羅賓緊接的第二棒，力保領先位置，原本排第4的山東靠張馳追上來，頭兩位只是相差5秒。港隊的彭詩雅第3棒登場，上水時被尾隨的楊一凡超越，女子個人賽冠軍、中國公安體育協會的黃安琪隨後上了榜首，港隊跌落第三位。這裏比其他賽道彎道比較多，對港隊而言，主場出擊熟識地形亦有一定優勢。男子個人賽取得銅牌的奧斯卡最後一棒踩單車，於龍和道隧道兜出外圍，發力上斜壓過公安體育協會的李明旭和山東的張璽瑞。奧斯卡奇招一著搶上頭位，踩完單車之後，依然保持第一，張璽瑞於後邊跟隨。奧斯卡一度帶開4秒優勢，但隨後被張璽瑞發力壓過。這位三項鐵人測試賽個人賽的冠軍得主最終首名衝線，贏奧斯卡11秒。緊隨其後的奧斯卡第二名過終點，時間是一個小時24分16秒。賽後奧斯卡大讚第二棒的羅賓推高速度，成為爭獎牌的關鍵。港隊三鐵代表奧斯卡︰「羅賓做得很好，不斷推高速度，令只有3至4隊有機會獲勝，在第二、三棒後，我認為我們把計畫執行得非常好，我也盡了全力爭勝，但不幸地未能成功。」個人賽為港隊取銅牌，來到混合接力帶領港隊取得銀牌，亦是港隊於全運會三項鐵人歷來的最佳成績，取得賽馬會優秀運動員獎勵計劃75萬港元獎金。#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
「樂福鞋Loafers」熱搜！YSL、THE ROW兩款上LYST排行榜，盤點「從平價到天價」6對秋冬Loafers推薦
YSL 與 The Row 的樂福鞋衝上 LYST 第三季排行榜，搜尋量大增 66% 成秋冬最受歡迎鞋款！不用花近萬元也能無痛入手，即睇「親民價」平替樂福鞋推薦！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
沙田帝堡城兩房連租約700萬易手 原業主帳面倍賺離場(多圖)｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，優質單位不乏買家追捧。富堡城物業董事廖志財表示，沙田帝堡城8座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，外望山景及市景，景觀開揚，內櫳有裝修。 據了解，單位放盤1個月，叫價710萬元，最後微減10萬元，以700萬元連租約沽出，呎價約12,797元。廖志財指，原業主於1998年以274萬元買入單位am730 ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
NaNa寓所遭入侵 與母親合力將持兇器男子制服
【on.cc東網專訊】韓團After School出身的女星NaNa與母親於京畿道九里市的寓所今早被一名30多歲的男子潛入及搶劫，據韓媒報道，30多歲的男子A某於今早6點左右持兇器潛入位於九里市峨川洞的高級別墅，威脅居住者交出錢財，當時NaNa和母親正身在屋內，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限17/11）
萬寧今日出位價Glysomed加素美特效修護潤手霜(優惠裝)低至$75/件；保濕鎖水、舒緩鎮靜，讓雙手持久潤澤，如戴上隱形手套，洗手後柔潤依然。YAHOO著數 ・ 45 分鐘前
2025最性感爹地排行榜出爐！「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen只排第2，輸給荷里活最強「爹系男神」
2025年最性感爹地排行榜出爐！近日由網民發起「最性感爹地」公開投票，而獲得冠軍的並不是「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen，而是與 Dakota Johnson、Chris Evans 合演《錢財心愛物》的 Pedro Pascal！Yahoo Style HK ・ 1 天前
多間航空公司宣布購買日本航線機票旅客可免費退改
在外交部提醒中國公民近期避免前往日本後,中國國航(00753.HK)、南方航空(01055.HK)、東方航空(00670.HK)、川航等多間航空公司發出通知,公佈涉及日本航線機票的特殊處置方案,對於出行日期在12月31日之前,而且符合相關條件的機票,可以免費退改。 (BC)infocast ・ 1 天前
大生精選零食 $22/2件、Donki會員11月優惠｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 淘大急凍方便餐系列 $45/3包（即日起至20/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有淘大急凍方便餐系列 $45/3包、威斯比薯片100克買1送1、維他奶豆奶/麥精豆奶250毫升9包裝 $51/2排！同時，買任何產品即可加 $5 換1支淳。 茶舍茶類飲品500毫升(價值$10)、加$16 換1盒盒裝紅心奇異果(價值$20)、加$69換1排 刀嘜初榨橄欖芥花籽油900毫升3支裝 (價值$100)！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【一幻拉麵】指定拉麵、小食 買一送一（即日起至優惠結束）
一幻最新推出升級版買一送一優惠，現凡於全線分店堂食，即可自由揀選 2款定價 $88 或以下之拉麵，五款指定小食、可樂和波子汽水，均可享買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
阿里天貓:雙11購物節實現4年來全周期最好增長
阿里巴巴(09988.HK/BABA.US)旗下天貓公布,剔除退款後,天貓實現4年以來雙11全周期最好的一次增長,淘寶閃購零售訂單按年增長超過兩倍。淘寶公眾號發文指,今年天貓雙11是淘寶升級大消費平台、淘寶閃購全面參與和 AI 全面應用的第一個雙11,新場景正在激活新增量。天貓雙11全周期近600個品牌成交破億,其中，蘋果(AAPL.US)、海爾、美的(00300.HK)、源氏木語、小米(01810.HK)、斐樂、老鋪黃金(06181.HK)、駱駝、華為、Nike 等品牌成交破10億元人民幣。天貓總裁家洛稱:「在扶持優質品牌和原創商家的戰略帶動下,同時得益於平台史上力度最大的消費者投資,天貓實現了4年以來雙11全周期最好的一次增長(剔除退款後成交)。」數據顯示,融入淘天後的第一個雙11,飛豬成交創歷史新高,按年增長超過30%;淘寶閃購零售訂單按年增長超過兩倍,天貓品牌即時零售日均訂單按月增長1.98倍。天貓首次規模化啟用 AI「智惠引擎」決策發放,AI 紅包帶動品牌日均下單用戶數增長86%;優質用戶群體88VIP會員規模再創新高,日均下單購買人數按年增長31%。淘寶和京東(09618.infocast ・ 1 天前
英國推耶誕禮物「人類控制器」 讓孩子可「控制父母」
耶誕季是玩具大廠兵家必爭之地，英國今年耶誕節預計最受期待、最暢銷的15款玩具，預測近日出爐。其中一款由Tomy Toys出品的「人類控制器」（Human Controller）十分吸睛，孩子可以讓父母帶上頭盔，接著操作遙控器發送指令，「控制」佩戴者移動或坐下等。也可以搭配App，挑戰30個關卡，從堆積木、閃避障礙，或倒水都有，對家庭來說都是新鮮體驗。 其他熱門玩具還有會孵化的暴龍、佩佩豬家庭新成員Evie玩偶、樂高，以及授權玩具航海王、寶可夢、電影《魔法壞女巫》（Wicked）人偶等。專家表示，英國玩具產業規模達39億英鎊（約新台幣1591億元），耶誕節銷售額就占9億英鎊（約新台幣367億元），亦即全年23%的市場。 值得注意的是，玩具市場中有31%來自 12 歲以上族群，被稱為「kidults」，結合「kid（孩子）」與「adult（成人）」的概念，也就是「童心未泯的大人」。這個市場在過去10年成長顯著，持續成為玩具業的主力之一。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
【屈臣氏】黑五購物激賞 網店買滿$999即減$110（即日起至02/12）
屈臣氏網店推出「黑五購物激賞 」，由即日至12月2日，買精選產品滿指定金額仲可以獲得豐富禮品YAHOO著數 ・ 21 小時前
【Don Don Donki】DONKI寵物節 優惠低至78折（即日起至30/11）
各位鏟屎官要留意，DONKI現正進行寵物節，所有寵物商品買10件95折、20件89折、30件78折，係入手糧食、零食、玩具、寵物用品好機會！YAHOO著數 ・ 29 分鐘前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 22 小時前