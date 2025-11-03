雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
許光漢把UNIQLO穿出「高訂」氣質！演繹高領發熱衣HEATTECH，「許太」：是戀愛預告
只有許光漢能超越許光漢！UNIQLO日前釋出HEATTECH升級版發熱衣的最新系列形象影片，許光漢身穿黑色高領發熱衣現身，貼身布料勾勒出結實胸肌與完美肩線，性感無極限。網友一看立刻淪陷：「這不是發熱衣，是戀愛預告！」、「連胸肌都藏不住的溫柔男人誰受得了？」
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
UNIQLO近年在各區都找來男神演繹代言，我們家香港有「人間U記」林家謙，台灣則有「國民老公」許光漢。之前他穿的酒紅Tee、白恤衫造型，令很多Threads脆友都在學習仿裝。
現在秋冬季，許光漢又來一波，穿起HEATTECH升級版發熱衣廣告。造型照裡的許光漢，穿著高領純黑HEATTECH，簡單配上直腳牛仔褲，拿著書本，散發文青男神氣場，讓一眾「許太」都大叫「戀愛了！」相信天氣再冷一點，在街上就會出現這款許光漢「高訂」HEATTECH造型，很期待呢！
女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖] 478954
價錢：$129
男裝 打褶直腳長褲 (褲內襠長 75-78cm) 479821
特價：$199；原價：$249
男裝 皮帶 475146 / 470004 / 478294
價錢：$199
