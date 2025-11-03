Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

許光漢把UNIQLO穿出「高訂」氣質！演繹高領發熱衣HEATTECH，「許太」：是戀愛預告

只有許光漢能超越許光漢！UNIQLO日前釋出HEATTECH升級版發熱衣的最新系列形象影片，許光漢身穿黑色高領發熱衣現身，貼身布料勾勒出結實胸肌與完美肩線，性感無極限。網友一看立刻淪陷：「這不是發熱衣，是戀愛預告！」、「連胸肌都藏不住的溫柔男人誰受得了？」

UNIQLO近年在各區都找來男神演繹代言，我們家香港有「人間U記」林家謙，台灣則有「國民老公」許光漢。之前他穿的酒紅Tee、白恤衫造型，令很多Threads脆友都在學習仿裝。

（IG@uniqlo_taiwan）

現在秋冬季，許光漢又來一波，穿起HEATTECH升級版發熱衣廣告。造型照裡的許光漢，穿著高領純黑HEATTECH，簡單配上直腳牛仔褲，拿著書本，散發文青男神氣場，讓一眾「許太」都大叫「戀愛了！」相信天氣再冷一點，在街上就會出現這款許光漢「高訂」HEATTECH造型，很期待呢！

BTS田柾國Calvin Klein新廣告肌肉放題！「壞男孩」型出新高度，演繹90年代復古風格

