同志群體的「非主流」 待被看見的多元面貌
許光漢是「UNIQLO穿搭天才」？同款恤衫、T-Shirt成為熱搜，網民：比較想要同款「老公」
許光漢退伍後，工作排得滿滿的！早前，來港宣傳電影 《他年她日》後，又登上2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節與落日飛車合唱，隨後還成為UNIQLO台灣15周年品牌大使，其清新帥氣形象宣傳照，成為近日的網上熱話。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
許光漢演繹了兩套UNIQLO LifeWear穿搭：AIRism棉質寬版T恤搭配UNIQLO : C系列打褶牛仔褲，展現日常率性；JW ANDERSON聯名牛津條紋襯衫配寬版牛仔褲，呈現雅痞風格。兩套服飾親民又時髦，掀起粉絲搶購熱潮。
許光漢將UNIQLO單品穿出精品感，完美契合品牌簡約實穿理念，亦成為一眾男生們的UNIQLO穿搭靈感。如此帥氣的造型照，加上是親民價時尚單品，自然會有不少小資一族會跟著「國民老公」的穿搭來入貨，不過亦由於許光漢是以顏值來撐起衣服，百搭簡約的UNIQLO都被他穿得像「高訂」一樣，令平凡人如我，就算買了許光漢同款都未必穿得出許光漢的高度。
男女通用 U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤 [5 分袖] 455359 / 461555 / 465185 / 471580 / 475355
價錢：$149
男裝 打褶直腳長褲 (褲內襠長 75-78cm) 479821
價錢：$249
男女通用 柔軟肩背包 475638
價錢：$149
男裝 牛津紡寬鬆恤衫 [長袖] 480802
價錢：$199
男女通用 精紡寬版恤衫 [長袖] 476024 / 471799 / 480294
價錢：$249
有網民更幽默地將自己的頭像換在許光漢的UNIQLO造型照上，表達出一份淡然「憂傷」，亦有網民指，比起同款UNIQLO，會更想要同款「老公」。一眾許太、或者是變成許光漢的朋友，會想入手這次的許光漢同款UNIQLO系列嗎？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
許光漢穿搭「男友力」全開！男生必學，簡約City‑Boy穿搭在UNIQLO裡都能找到
其他人也在看
許光漢回來了！新任品牌大使、重拾歌手身份，還準備好進軍國際了？
「國民老公」許光漢日前終於正式退伍了！而正式復出的他，亦馬不停蹄開始新工作，除了為新電影來香港宣傳，又驚喜演身落日飛車的演唱會擔任嘉賓，近日更有傳他將到日本拍攝《AV帝王》導演武正晴的新作走向國際，多棲發剛退伍的許光漢已經火速踏入工作，第一站先來香港出席電影「他年她日」記者會，是他重返娛樂圈後首度公開現身。電影由張艾嘉監製，許光漢與袁澧林合作，他飾演居住在長年區的「薯仔」，為了生活鋌而走險，更有被暴打的戲情。劇中他以長髮造型現身，雖然是假髮，但許光漢笑言很滿意，更笑指如果可以將來都想留長髮，不過長髮造型讓他拍攝有些困擾，因長髮令到與袁澧林的吻戲要多次NG。日前許光漢又現身「潮台北，亞洲音樂節」舞台與落日飛車合唱，是他退伍後首次登台開唱，不過由於他屬公益病的關係，他在服役期間曾四處表演，他笑指：「沒想到退伍了還要唱歌」。而他接下來的工作也排得密密麻麻，他9月底將在亞洲展開電影的巡迴宣傳，之後再加入拍攝《鬼家人》導演程偉豪的影集新作《詐欺者》。日前又有指許光漢以接下《AV帝王》導演武正晴新作，劇中他將飾演拳擊手，預計2026年初赴日本拍攝，同劇還有阮經天、曾敬驊等。 日前他又宣佈成為UniELLE.com.hk ・ 1 天前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 1 天前
Haus Nowhere首爾逛街新地標有多強？看活動嘉賓名單就知道：許光漢、邊佑錫，連「精靈女王」Tilda Swinton也來了
韓國首爾聖水洞的新地標 HAUS NOWHERE 將於 9 月 6 日正式開幕！繼汝矣島現代百貨後，聖水洞迎來了 14 層樓高的購物天堂，齊集大家最愛的潮牌 Gentle Monster、 TAMBURINS、NUDAKE， Gentle Monster 的總部更設於此，即將訪韓的話又多一個必到打卡景點了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Loro Piana手袋為何是「Old Money」新寵？媲美Hermès Birkin的低調奢華，拿上手就是貴氣
Loro Piana手袋爆紅，成為Old Money老錢風寵兒！近年Quiet Luxury興起，令許多走靜奢路線的品牌大受歡迎，當中Loro Piana就被受追捧的品牌之一。為大家盤點Loro Piana 2025年大熱手袋Top 6，不少款式更被指能媲美Hermès，為穿搭添上別緻的低調貴氣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 1 天前
fwee唇露買一送一？限時9.5-9.11「玫瑰心動鎖色唇露」優惠，18款玫瑰色打造浪漫唇妝
韓國人氣美妝品牌fwee新品「玫瑰心動鎖色唇露」將搶先韓國，由9月5日起在「fwee Agit」香港專門店隆重登場，帶來18款玫瑰靈感色調，完美捕捉玫瑰從初綻嬌嫩到深邃霧感的萬千風情。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 職場穿搭推薦（即日起至11/09）
Uniqlo今期限定優惠帶嚟超豐富嘅返工單品，有Rayon嫘縈襯衫、免熨恤衫、MiracleAir系列 ，仲有清涼吸汗嘅AIRism背心！YAHOO著數 ・ 1 天前
Trip.com平機票訂購攻略｜台北/曼谷/大阪/札幌/哈爾濱來回機票連稅$99起、包寄艙行李
繼續飛，繼續旅行，繼續探索世界！Trip.com 9月9日至9月12日期間，為各位準備一連串激抵機票優惠，來回台北、高雄、曼谷、大阪、札幌、哈爾濱，機票連稅只要$99起，所有機票都包寄艙行李額～絕對是「蔗渣價錢，燒鵝味道」，睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
習近平普京談「長生不老」 央視撤直播影片使用許可 路透社下架4分鐘新聞影片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國周三（3 日）在北京天安門廣場舉行二戰結束 80 周年閱兵，期間國家主席習近平、俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩並肩步行登上看台，三人的一段閒談對話被直播意外收錄，部分對話談及「器官移植」、「長生不老」話題，引起國際輿論關注。路透社昨（5 日）表示，因中國官媒央視（CCTV）撤銷了影片的使用許可，並指控影片編輯「導致歪曲了內容中包含的事實」，需將長4分鐘的新聞影片下架。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
陳美寶：網約車規管推「人車合一」可杜絕黑工司機
《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》昨日刊憲，運輸及物流局局長陳美寶在網誌表示，明白社會希望規管制度早日「落地」，政府會全力推進立法工作，希望在本屆立法會會期完結前通過《條例草案》，並在下一屆立法會會期開展時，透過附屬法例進一步訂定技術細節。局方會在9月10日向立法會提交《條例草案》進行首讀和二讀。infocast ・ 14 小時前
網約車禁轉租 只准車主駕駛
延宕11年的網約車規管終「轉彎入直路」，政府昨天向立法會提交有關條例修定草案，並會在今天（5日）刊憲，透露目標在明年第四季推出服務。相比政府此前提出的方案，條例草案主要有三方面調整。信報財經新聞 ・ 2 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「出租可怕的人」閃電歇業的駭人內幕：3000萬瀏覽背後的黑暗動機？
哇，你有沒有聽過「租個壞人幫你解決麻煩」？這不是電影劇情，而是日本真實的「出租可怕的人」（レンタル怖い人）服務！Japhub日本集合 ・ 1 天前
邱淑貞二女兒沈日「21歲青春甜美風」不輸姊姊沈月！網驚豔讚：都是大美人
邱淑貞21歲的二女兒沈日（Ella）近日在社交平台分享旅行照片，以自然率性的風格引發網友熱議。她身穿細肩帶上衣、長髮隨性散落，跟媽媽邱淑貞、姊姊沈月比起來，又更多了一分清新隨性的自然風格。姊妹淘 ・ 1 天前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯
最近 Google 強化了 Circle to search 功能，現在搜尋功能不再只支援靜態畫面，而是可一邊瀏覽一邊翻譯，令 Circle to search 實用性再提升。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
自助餐買1送2！諾富特東薈城酒店海鮮主題自助餐 人均$249起歎現切原條日本油甘魚/波士頓龍蝦/蒜蓉牛油烤珍寶蠔
諾富特東薈城酒店的Essence餐廳，以開放式廚房成就多個精彩纷呈的烹調舞台，由廚師們現場獻藝，不僅為早、午、晚自助餐帶來最新鮮的滋味；最近更全新推出多款主題盛宴，9月更帶來一趟「海洋尋味之旅」，以為現切原條日本油甘魚夠精彩，想不到更可歎到波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹、蒜蓉牛油烤珍寶蠔，及啤酒黃金蟹等美味等，絕對有驚喜，而且更有買1送2優惠，低至人均$249，即可踏上這次海鮮美食味旅程！Yahoo Food ・ 20 小時前