許光漢是「UNIQLO穿搭天才」？同款恤衫、T-Shirt成為熱搜，網民：比較想要同款「老公」

許光漢退伍後，工作排得滿滿的！早前，來港宣傳電影 《他年她日》後，又登上2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節與落日飛車合唱，隨後還成為UNIQLO台灣15周年品牌大使，其清新帥氣形象宣傳照，成為近日的網上熱話。

許光漢演繹了兩套UNIQLO LifeWear穿搭：AIRism棉質寬版T恤搭配UNIQLO : C系列打褶牛仔褲，展現日常率性；JW ANDERSON聯名牛津條紋襯衫配寬版牛仔褲，呈現雅痞風格。兩套服飾親民又時髦，掀起粉絲搶購熱潮。

（IG@uniqlo_taiwan）

（IG@uniqlo_taiwan）

（IG@sunsetrollercoaster）

（IG@sunsetrollercoaster）

許光漢將UNIQLO單品穿出精品感，完美契合品牌簡約實穿理念，亦成為一眾男生們的UNIQLO穿搭靈感。如此帥氣的造型照，加上是親民價時尚單品，自然會有不少小資一族會跟著「國民老公」的穿搭來入貨，不過亦由於許光漢是以顏值來撐起衣服，百搭簡約的UNIQLO都被他穿得像「高訂」一樣，令平凡人如我，就算買了許光漢同款都未必穿得出許光漢的高度。

男女通用 U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤 [5 分袖] 455359 / 461555 / 465185 / 471580 / 475355

價錢：$149

SHOP NOW

男女通用 U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤 [5 分袖] 455359 / 461555 / 465185 / 471580 / 475355

男裝 打褶直腳長褲 (褲內襠長 75-78cm) 479821

價錢：$249

SHOP NOW

男裝 打褶直腳長褲 (褲內襠長 75-78cm) 479821

男女通用 柔軟肩背包 475638

價錢：$149

SHOP NOW

男女通用 柔軟肩背包 475638

男裝 牛津紡寬鬆恤衫 [長袖] 480802

價錢：$199

SHOP NOW

男裝 牛津紡寬鬆恤衫 [長袖] 480802

男女通用 精紡寬版恤衫 [長袖] 476024 / 471799 / 480294

價錢：$249

SHOP NOW

男女通用 精紡寬版恤衫 [長袖] 476024 / 471799 / 480294

有網民更幽默地將自己的頭像換在許光漢的UNIQLO造型照上，表達出一份淡然「憂傷」，亦有網民指，比起同款UNIQLO，會更想要同款「老公」。一眾許太、或者是變成許光漢的朋友，會想入手這次的許光漢同款UNIQLO系列嗎？

許光漢既是UNIQLO大使又是「眼鏡高材生」？大熱「Hot Nerd」形象，一副眼鏡令男生魅力大爆發

