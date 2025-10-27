許光漢穿平價UNIQLO高領發熱衣「胸肌藏不住」，影片一出全網暴動大喊：『這線條大到犯規』！

(圖/翻攝自網路影片)​

許光漢連穿發熱衣都能掀起暴動。沒想到發熱衣也能讓身材看起來如此性感！

只有許光漢能超越許光漢！UNIQLO日前釋出HEATTECH升級版發熱衣的最新系列形象影片，許光漢身穿黑色高領發熱衣現身，貼身布料勾勒出結實胸肌與完美肩線，性感無極限。網友一看立刻淪陷：「這不是發熱衣，是戀愛預告！」、「連胸肌都藏不住的溫柔男人誰受得了？」

(圖/翻攝自網路影片)​

影片中許光漢一身黑坐在窗邊靜靜翻書，暖光打在他臉上，整個人散發出文青男神氣場。簡單的姿勢卻像在拍精品畫報，網友甚至笑稱：「這套造型說是Loro Piana我都信。」

UNIQLO此次為品牌15週年推出升級版HEATTECH系列，以喀什米爾混紡材質打造柔軟保暖觸感，但在許光漢身上，舒適保暖反而變成性感象徵——連一件基本款都能穿出高級精品感。

社群留言區一片瘋傳：「這件衣服我也有，但我穿起來沒有他那個胸肌」、「求同款姿勢拍法」、「光漢這眼神太有溫度」。

許光漢身穿UNIQLO HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤 (圖/翻攝自網路影片)​





