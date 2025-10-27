葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
許光漢穿平價UNIQLO高領發熱衣「胸肌藏不住」，影片一出全網暴動大喊：『這線條大到犯規』！
許光漢連穿發熱衣都能掀起暴動。沒想到發熱衣也能讓身材看起來如此性感！
只有許光漢能超越許光漢！UNIQLO日前釋出HEATTECH升級版發熱衣的最新系列形象影片，許光漢身穿黑色高領發熱衣現身，貼身布料勾勒出結實胸肌與完美肩線，性感無極限。網友一看立刻淪陷：「這不是發熱衣，是戀愛預告！」、「連胸肌都藏不住的溫柔男人誰受得了？」
影片中許光漢一身黑坐在窗邊靜靜翻書，暖光打在他臉上，整個人散發出文青男神氣場。簡單的姿勢卻像在拍精品畫報，網友甚至笑稱：「這套造型說是Loro Piana我都信。」
UNIQLO此次為品牌15週年推出升級版HEATTECH系列，以喀什米爾混紡材質打造柔軟保暖觸感，但在許光漢身上，舒適保暖反而變成性感象徵——連一件基本款都能穿出高級精品感。
社群留言區一片瘋傳：「這件衣服我也有，但我穿起來沒有他那個胸肌」、「求同款姿勢拍法」、「光漢這眼神太有溫度」。
看更多 CTWANT 文章
你有沒有發現？最近朋友都不太發文？！揭開「貼文倦怠」的社群現象
2025秋冬最療癒「情緒香氣」Top 5！BYREDO、Sabon、SW19、伊麗莎白雅頓都上榜
陳漢典身格人夫好事連連！化身「幸福天使」詮釋Mark Gonzales秋冬街頭新風格
其他人也在看
HYBE、SM都搶著要！日本「神顏高中生」顏值爆表，親曝拒絕出道真相！
近日，影片中的主角Shusuke，透過與女友共同經營的 YouTube 頻道 「Minnie＆Shu」 發佈影片澄清：「我從來不是 K-pop 練習生，也沒有簽約任何公司。」他表示，爆紅影片是髮廊上傳的內容，「確實有很多公司聯繫想找我，但他們找不到本人，結果都打去髮廊。我髮型師非常有職業...styletc ・ 5 小時前
誰敢相信是3個孩子的媽！昆凌公開「神級減肥餐吃法」連Melody都驚呆了！
完全看不出已經是三寶媽！昆凌產後一次比一次瘦更快，最近上Melody直播宣傳自創品牌時，意外聊到自己的「瘦身秘訣」。從飲食到運動，她全程無藏私分享，連Melody都笑說：「我們真的要汗顏！」想知道她怎女人我最大 ・ 4 小時前
陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?
陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。 同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。 推薦閱讀:➤ 《許我耀眼ELLE.com.hk ・ 10 小時前
Rockfish Weatherwear香港店進駐銅鑼灣！張員瑛也穿的英國品牌，Clor最新系列、SUSAN FANG聯名獨家同步發售
有留意韓國潮流服飾的朋友，聖水洞人氣Rockfish Watherwear現在香港都有旗艦店了！品牌選址銅鑼灣波斯富街、利舞台附近，並將新系列Clor以及SUSAN FANG聯名系列帶到來香港上架。各位喜歡逛韓國「聖水洞」潮牌的話，要來這邊入手心頭好！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
日本京都發現熊蹤 鄰近嵐山竹林小徑熱門旅遊點 兩日內 5 宗通報｜Yahoo
日本陸續有民眾報告熊蹤，最新地點包括香港人經常前往的京都。《讀賣新聞》報道，京都府警察部門在兩日內收到 5 宗報告，指右京區的住宅區，以及區內景點之一的嵐山附近有熊及疑似熊出沒，雖然未有人受傷，但警方已經提醒民眾要注意安全。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
太陽進入天蠍座「這3個星座」佔有慾強？真相會被揭露，內在情緒變得強烈｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
太陽在23／10正式進入天蠍座，又逢霜降之日，是秋季的尾聲。早前太陽在天秤座是輕鬆社交的日子，強調相處要舒適和諧；當太陽踏入天蠍月，會明顯感受到內在情緒變得強烈，不再滿足於表面，深層次的秘密、真相會被揭露與撕開，令人想探究事情的真相，不願接受虛假。而情緒若壓抑太久，則變成容易爆發，陷入報復或極端情緒。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 8 小時前
AK新碟簽唱會想走勻18區 粉絲呻抽唔到入場
【on.cc東網專訊】人氣男圑MIRROR副隊長Anson Kong（AK）昨日以嘉賓身份出席假欣澳海濱長廊舉行的慈善跑活動，帶領跑手熱身及為賽事揭開序幕。他表示熱愛親近大自然，而運動是繁忙工作中最佳減壓的方法。他又指生活在香港很幸福，因四周都有不少美麗的自然景東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
華納兄弟拒絕派拉蒙收購提議
華納認為派拉蒙提出的收購報價過低，而拒絕交易。市場分析認為派拉蒙希望能在華納兄弟探索分拆前完成收購，避免科技巨頭入局。Post76 ・ 4 小時前
Lisa同款Hermès「房子包」炒價破3百萬？Faubourg Birkin手袋3大原因被譽「最強投資黑馬手袋款」
Hermès手袋從來不只是時尚單品，而是一種身份象徵。近年來，Hermès Birkin（柏金）手袋系列屢屢成為拍賣場焦點，其中最高人氣的莫過於被稱為「房子包」的 Faubourg柏金手袋。就連BLACKPINK成員Lisa近期也在社交平台中曬出Faubourg柏金手袋，讓這款價值高達數百萬的Hermès手袋再度引發熱議。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
以巴戰爭︱港護士赴加沙救援 飢荒下醫護「皮包骨」 兩同事遇襲亡：連呼吸都好傷心︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港護士兼助產士蘇衍霈（Krystal）今年7月以無國界醫生救援人員身份，赴加沙工作近三個月。她形容當地情況非常惡劣，飢荒導致大量營養不良個案，連醫療人員都瘦到「皮包骨」。以軍8月更一度向她所在的醫院開火，造成5名記者死亡。10月加沙停火前夕，她認識的兩名醫護同事在上班途中遇襲喪生，無法等到和平到來。她說，在加沙好像活在另一個宇宙，每個人都歷經失去親友的創傷，就連呼吸都是傷心的。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 4 小時前
黃潔琪小背心谷盡教set頭 網友狂Loop夠4個鐘
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
重陽節2025｜九龍殯儀館開放日！親身體驗遺體穿衣化妝+破地獄儀式 能規劃自己身後事？
電影《破地獄》史無前例地將香港殯儀業呈現在大銀幕，從而探討人與人之間聯繫、生與死議題。事實上，死亡是生命的必修課，何不提前認識它？九龍殯儀館將於重陽節當日（10月29日）舉行開放日，透過音樂、藝術、科技與文化等一系列活動，包括破地獄儀式體驗、遺體穿衣化妝體驗等，讓公眾展開一場關於生命與悼念的多元對話，部份活動可於網上預先報名，即睇以下開放日詳情。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000以下入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660
半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！YAHOO著數 ・ 7 小時前
WTA最新排名 鄭欽文跌出前20
【Now Sports】WTA女子世界網球最新排名周一公佈，中國一姐鄭欽文，因為受到手肘傷，被迫中途退出中國網賽，其世界排名亦因此下滑，跌出前20，目前排第24位。現年23歲的鄭欽文對上一次在WTA排名跌出前20，已經要數到106周前，即2023年10月9日，當時亦是排名第24位，她亦因此無緣今季的年終賽，其手肘傷患仍在康復中。至於莎芭列卡繼續其一姐之位，亦確保了年終第1，隨後的仍然是絲維雅迪克及嘉奧芙，而日前在泛太平洋公開賽因傷中途退賽的賴芭堅娜，則上升一位至第6，並取得年終賽資格，柏奧莉妮則下跌一級至第7位。now.com 體育 ・ 3 小時前
使用無人機及車Cam等 私隱署提供實務指引
【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署今日(27日)在社交平台發出《使用閉路電視監察指引》及《使用無人機和車廂攝錄機指引》，並出版兩份「懶人包」，摘錄資料使用者應注意的事項，以配合低空經濟及智能監察技術迅速發展。on.cc 東網 ・ 9 小時前
葵芳香港美食嘉年華開鑼 市民︰乾貨性價比較高
香港盛事浪接浪，除中環美酒佳餚巡禮昨結束外，消費門檻較低的香港美食嘉年華正在葵芳的葵涌運動場舉行。昨展期第二天適逢周日，成為不少家庭和情侶消遣的好活動。有市民表示，場內熟食售價不算很實惠，但因支持留港消費入場；亦有市民表示，場內乾貨性價比較高，看到心儀產品便會購入。有展商則表示，展期屬剛剛開始，大部分入埸人士先採取「觀am730 ・ 17 小時前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 6 小時前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前