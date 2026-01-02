不是許光漢都著到好睇UNIQLO穿搭！「日本女生視角」配襯低成本男裝，分析「男生如何穿才最加分」

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
日本時尚 YouTuber 以「女生視角」為男生配襯穿搭，全部選用 UNIQLO 、 GU 單品，親民價錢已能配搭出帥氣加分著裝！
近日脆友於 Threads 分享日本 YouTuber 「八田エミリの日常」，瞬速獲得近 4 萬點讚！「八田エミリの日常」運用女生視角為男生配襯日常著裝，選用 UNIQLO、GU 的平民單品已可配襯出俐落又耐看的造型，不花大錢即可讓穿搭大大加分，約會時更可讓心儀對象留下好的印象！
每條段片也使用「女生視角」為男生配襯時裝，大多為 UNIQLO、GU、MUJI 的單一品牌主題，讓男生們採購更為方便。
除了仔細地介紹每件單品的特色，更會親自示範各式的穿搭，而且顏色以低調奢華為主，不會過於顯眼及浮誇，看來就是成熟穩重的男性著裝。很多時男生出外約會時，總會對著裝感到迷惘，其實簡單一件冷衫、長褲已能加分，整體乾淨舒服不需花巧，非常適合「時尚新鮮人」！
脆友們評論指「UQ是永遠的神，幫80％男性減少變帥的成本」，但也有不少男生指「「去UNIQLO試穿後發現問題不在衣服上，然後就改買星戰聯名衣」、「樣子才是最大難題」，但小編認為只要穿著乾乾淨淨的，就已經非常加分！大家又有甚麼感想呢？
UNIQLO 男生基礎單品推薦
男女通用 可機洗 Milano 羅紋圓領針織衫
價錢：$249
男女通用 U AIRism棉質寬鬆圓領 T 恤
價錢：$149
男女通用 燈芯絨工裝長褲
價錢：$199︱
原價：$249
男女通用 牛津紡恤衫
價錢：$199
男女通用 拉鏈短版外套
價錢：$399
