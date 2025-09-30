許冠文與醫生談生死 人生終須「落車」：沿途風景最緊要 衞生署長：「最後決定」需做好溝通︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】當家人病重，生命危在旦夕，應該選擇繼續急救，還是放手由其離去？這份掙扎，每日都在醫院發生。著名演員許冠文和中大醫學院院長趙偉仁、腫瘤學系系主任莫樹錦周一（29 日）在一個座談會上，分享曾經面對過的情況。許冠文與趙偉仁都不約而同地指，會選擇讓家人離去，免卻痛苦。

讓病人可自主決定，在患有「不可逆轉」疾病時，是否接受維持生命治療的「預設醫療指示」，相關條例草案 2026 年5月生效。但何謂「不可逆轉」，難有絕對答案，或只能靠醫生判斷。旁聽座談會的衞生署署長林文健，被「點名」提問時，便表示最重要的是過程中做好溝通，「醫學上、科學上，你（醫生）判斷佢係咪做唔到更進一步嘅嘢？但係對個病者、家屬嚟講……係咪都已經可以接受到呢？我覺得逆轉呢樣嘢，唔能夠完全係一個科學判斷。」

許冠文、趙偉仁、莫樹錦三人對談，討論生死議題。（中大醫學院提供）

中大醫學院周一舉辦「從上天堂到破地獄：醫生與笑匠談生死」座談會，一代笑匠許冠文、中大醫學院院長趙偉仁及腫瘤學系系主任莫樹錦三人對談，以輕鬆的方式為醫科生、教職員上一節生死教育課。

期間，許冠文分享令他難忘的兩次家人離世經歷，分別是他的父親和外公。他憶述，兩次都有醫護人員向家屬透露，其實病人病重，僅是依靠藥物或機器「夾硬頂住」，最終在家人同意下，不再強行「續命」。

許冠文表明認同這個做法，並指已先向妻子、子女表明意願，若類似情況發生在他身上，「諗都唔使諗，同我抆咗條喉就得㗎喇」。

中大醫學院院長趙偉仁。

趙偉仁稱不欲見父受苦 忍痛建議放手

趙偉仁亦提到，父親兩年前去世，說起父親本身患有腎病，當時感染了嚴重肺炎，「肺炎其實可以插喉，但我見到爸爸嘅痛苦，知道佢好大機會無辦法繼續生存」，最後向母親建議不要為父親插喉。

將於來年生效的「預設醫療指示」涉及「不可逆轉」疾病。莫樹錦稱，「不能逆轉」的定義難以劃定，並即席邀請在台下參加座談會的衞生署署長林文健分享看法。林文健先打趣說「無應承過客串」，之後續說「我覺得逆轉呢樣嘢，唔能夠完全係一個科學判斷。」

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦。（中大醫學院提供）

林文健指「最後決定」需家屬、醫生、病人好好溝通

林文健以自身經歷為例，稱他在面對家人去世時，「當時我家人狀態唔係可以自己作一個決定，（我）同醫生傾時，我覺得有啲嘢唔係完全做唔到，但係佢會好受苦嘅。」他又以許冠文有份主演的電影《破·地獄》中，形容人生就如坐車觀賞風景的說法作比喻，「如果搭緊車嘅途中，我家人睇緊嘅風景係好好，但係你知道架車會撞落去個深淵，咁你唔想佢撞落去個深淵，你想佢喺某個靚嘅位落（車）。」他認為，最重要的是醫生、病人和家屬在過程中要溝通得好。

同稱長生不老非好事

眾人又談到長壽的話題，許冠文直言活到120歲、140歲等，都「唔係好事」，因為「如果世界有主宰」，他相信這個主宰是刻意要令人類有死亡的一刻，「驚住你會太悶」，「如果上帝要畀你永遠（生存）喎，永遠擘大隻眼，重複又重複，其實無咩大嘅意義。」

趙偉仁也同意，長生不老並非好事，因為無法推動人類進步，「人要死先會令到生命有意義，你今日知道自己嘅時間有限，你就會用你最大嘅努力去做你想做嘅嘢，如果時間係無限嘅，聽日、後日全部時間都可以做，使乜今日去做？」

許冠文：欣賞人生風景才是生存意義

許冠文又稱，他自小便不是很快樂的人，因為有三個問題他找不到答案，「究竟我喺邊度嚟？嚟地球有咩意思？死咗之後去邊度呢？」直到他拍了《破·地獄》後，才明白到這三個問題都不重要，因為每個人終必一死，「都要落車」、「沿途風景最緊要，咁短暫嘅人生，你欣賞每一秒鐘，每一分鐘嘅沿途風景，包括真係嘅風景，及你心愛嘅人……呢個就係意義。」

許冠文又分享，他生命中最接近死亡的一刻，是遇到鯊魚的攻擊。他指，當時他在泰國旅遊，在無人的沙灘見到海水清澈，忍不住潛入水中觀魚，興高采烈之際，突然有一條鯊魚出現眼前，「十幾呎長嘅鯊魚，係咪大白鯊我唔肯定」，並圍著他繞圈轉。他的腦海中自然浮現一些重要的片段，以及幾個人的樣貌，「咁我就知，我一生最緊要就係呢幾個人，以前我都唔知。」他最後笑言，穿著蛙鞋踢向鯊魚，鯊魚竟逃走，他幸運地死裏逃生。