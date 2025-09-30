回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
許冠文與醫生談生死 人生終須「落車」：沿途風景最緊要 衞生署長：「最後決定」需做好溝通︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】當家人病重，生命危在旦夕，應該選擇繼續急救，還是放手由其離去？這份掙扎，每日都在醫院發生。著名演員許冠文和中大醫學院院長趙偉仁、腫瘤學系系主任莫樹錦周一（29 日）在一個座談會上，分享曾經面對過的情況。許冠文與趙偉仁都不約而同地指，會選擇讓家人離去，免卻痛苦。
讓病人可自主決定，在患有「不可逆轉」疾病時，是否接受維持生命治療的「預設醫療指示」，相關條例草案 2026 年5月生效。但何謂「不可逆轉」，難有絕對答案，或只能靠醫生判斷。旁聽座談會的衞生署署長林文健，被「點名」提問時，便表示最重要的是過程中做好溝通，「醫學上、科學上，你（醫生）判斷佢係咪做唔到更進一步嘅嘢？但係對個病者、家屬嚟講……係咪都已經可以接受到呢？我覺得逆轉呢樣嘢，唔能夠完全係一個科學判斷。」
中大醫學院周一舉辦「從上天堂到破地獄：醫生與笑匠談生死」座談會，一代笑匠許冠文、中大醫學院院長趙偉仁及腫瘤學系系主任莫樹錦三人對談，以輕鬆的方式為醫科生、教職員上一節生死教育課。
期間，許冠文分享令他難忘的兩次家人離世經歷，分別是他的父親和外公。他憶述，兩次都有醫護人員向家屬透露，其實病人病重，僅是依靠藥物或機器「夾硬頂住」，最終在家人同意下，不再強行「續命」。
許冠文表明認同這個做法，並指已先向妻子、子女表明意願，若類似情況發生在他身上，「諗都唔使諗，同我抆咗條喉就得㗎喇」。
趙偉仁稱不欲見父受苦 忍痛建議放手
趙偉仁亦提到，父親兩年前去世，說起父親本身患有腎病，當時感染了嚴重肺炎，「肺炎其實可以插喉，但我見到爸爸嘅痛苦，知道佢好大機會無辦法繼續生存」，最後向母親建議不要為父親插喉。
將於來年生效的「預設醫療指示」涉及「不可逆轉」疾病。莫樹錦稱，「不能逆轉」的定義難以劃定，並即席邀請在台下參加座談會的衞生署署長林文健分享看法。林文健先打趣說「無應承過客串」，之後續說「我覺得逆轉呢樣嘢，唔能夠完全係一個科學判斷。」
林文健指「最後決定」需家屬、醫生、病人好好溝通
林文健以自身經歷為例，稱他在面對家人去世時，「當時我家人狀態唔係可以自己作一個決定，（我）同醫生傾時，我覺得有啲嘢唔係完全做唔到，但係佢會好受苦嘅。」他又以許冠文有份主演的電影《破·地獄》中，形容人生就如坐車觀賞風景的說法作比喻，「如果搭緊車嘅途中，我家人睇緊嘅風景係好好，但係你知道架車會撞落去個深淵，咁你唔想佢撞落去個深淵，你想佢喺某個靚嘅位落（車）。」他認為，最重要的是醫生、病人和家屬在過程中要溝通得好。
同稱長生不老非好事
眾人又談到長壽的話題，許冠文直言活到120歲、140歲等，都「唔係好事」，因為「如果世界有主宰」，他相信這個主宰是刻意要令人類有死亡的一刻，「驚住你會太悶」，「如果上帝要畀你永遠（生存）喎，永遠擘大隻眼，重複又重複，其實無咩大嘅意義。」
趙偉仁也同意，長生不老並非好事，因為無法推動人類進步，「人要死先會令到生命有意義，你今日知道自己嘅時間有限，你就會用你最大嘅努力去做你想做嘅嘢，如果時間係無限嘅，聽日、後日全部時間都可以做，使乜今日去做？」
許冠文：欣賞人生風景才是生存意義
許冠文又稱，他自小便不是很快樂的人，因為有三個問題他找不到答案，「究竟我喺邊度嚟？嚟地球有咩意思？死咗之後去邊度呢？」直到他拍了《破·地獄》後，才明白到這三個問題都不重要，因為每個人終必一死，「都要落車」、「沿途風景最緊要，咁短暫嘅人生，你欣賞每一秒鐘，每一分鐘嘅沿途風景，包括真係嘅風景，及你心愛嘅人……呢個就係意義。」
許冠文又分享，他生命中最接近死亡的一刻，是遇到鯊魚的攻擊。他指，當時他在泰國旅遊，在無人的沙灘見到海水清澈，忍不住潛入水中觀魚，興高采烈之際，突然有一條鯊魚出現眼前，「十幾呎長嘅鯊魚，係咪大白鯊我唔肯定」，並圍著他繞圈轉。他的腦海中自然浮現一些重要的片段，以及幾個人的樣貌，「咁我就知，我一生最緊要就係呢幾個人，以前我都唔知。」他最後笑言，穿著蛙鞋踢向鯊魚，鯊魚竟逃走，他幸運地死裏逃生。
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 2 天前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」
向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 3 小時前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘
電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片
炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 5 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應
今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 6 小時前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 11 小時前
新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍
中國潮流玩具市場再度上演追捧炒賣現象，泡泡瑪特（9992）今晚10時發售的「星星人美味時刻系列」盲盒，尚未正式...BossMind ・ 19 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 1 天前
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國「K型經濟」加劇 高薪族撐起增長
美國高低薪工人之間的薪酬差距「比以往更大」，最高薪一群的年薪大約是基層工人的5倍，這種差距加劇了「K型經濟」。整體經濟仍因富裕階層的強勁消費而增長，但低收入家庭卻因物價上升、勞動市場疲弱和儲蓄不足而承受壓力⋯⋯Yahoo財經 ・ 20 小時前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 1 天前