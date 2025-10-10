許凱是非纏身 現身機場疑進劇組粉碎易角傳聞

【on.cc東網專訊】內地頂流小生許凱早前被「舊愛」許荔莎指控劈腿、私生活混亂兼長期聚賭，將橫店豪宅設置成高級賭場，每年約進帳上百萬人民幣，形象一夕崩塌，更有傳出新劇《聽風令》投資方決定搵另一男神鄧為臨陣接棒，許凱疑似遭易角。就在眾人猜測許凱恐淪為劣跡藝人時，近日他卻被拍到從深圳機場出發前往浙江橫店，低調復工重回因受輿論影響而改名為《天都異聞錄》的《聽風令》劇組，並計劃10月中旬開機，徹底粉碎許凱被換角的謠言。從網上曝光的路透畫面可見，許凱穿著黑色T恤及牛仔褲，配上棒球帽和口罩，看到粉絲在等候，他多次回頭致意並輕聲回應「好久不見」，而網友對於許凱新劇開工，紛紛表達正面回饋：「千言萬語化作一句開工順利」、「你只管向前，我們都是追星星的人。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】