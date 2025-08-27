天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
許子萱重返牛津大學參加畢業禮 與同屆港姐不和變孤獨精
【on.cc東網專訊】本月31日就是港姐決賽，后冠花落誰家令人期待。而2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）卸任後即宣布離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程，去年10月她興奮表示順利畢業，並透露有意到大灣區創業。日前許子萱重返牛津大學參加畢業典禮，並寫道：「Back in Oxford a year later for graduation 🎓🔔The walls remain, but my eyes carry new stories.📝時隔一年再次回到牛津校園參加畢業典禮，熟悉的鐘聲裏聽見了不一樣的回響。那些走過無數次的老地方、石板路和拱門依舊，卻在目光裏煥發出新的詩意。這一年走過的路、看過的世界，都悄悄沉澱在步履之間—— 石牆依舊，而看牆的眼睛已添了新刻度📝」
相中所見，身穿白色恤衫襯黑色短裙的許子萱手持四方帽，穿上畢業袍，在校園內各個角落影相留念，港姐亞軍出身的她大騷長腿，在人群中依然亮眼！現年28歲的許子萱畢業於美國密芝根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾在華爾街投行擔任分析師，更在內地出版過自傳分享紐約職場文化。2022年許子萱參選港姐，本身已獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程的她暫時擱置進修計劃，最後獲得亞軍、最佳妝容獎、生態保育大使獎、最佳口才獎、國際親善小姐共5個獎項，成績驕人！
不過許子萱在參選港姐期間是非不絕，先是傳與同屆港姐鬧不和，決賽當晚宣布賽果時，她被鏡頭捕捉到當場黑面，其後她又被指多次缺席TVB公開活動，沒有履行港姐職責，當時有傳她因不堪壓力而有意提前解約，但其後她澄清因要到內地與之前任職的金融公司交接項目，才會缺席活動。而私底下許子萱亦多次缺席港姐聚會，因而被指是「孤獨精」。而許子萱在2023年卸任後即宣布正式離開TVB，並到英國牛津大學賽德商學院攻讀工商管理系碩士課程，繼續完成學業！
