許常德發文回顧代表作 稱顏正國像電影生的

▲顏正國（如圖）昨日傳出因肺腺癌離世，享年50歲，音樂人許常德昨日也在臉書發文，回顧顏正國從小到大的作品，直呼：「他就像是電影生的」，為他的離世感到可惜。（圖／翻攝自FB 顏正國）

[NOWnews今日新聞] 台灣資深演員顏正國，以電影《好小子》系列及《角頭》聞名，昨日（7日）因肺腺癌第四期不幸離世，享年50歲。消息傳出震驚影壇，眾多藝人紛紛發聲悼念，音樂人許常德也在社群平台發文，感性寫下：「可以說，他是電影生的」。顏正國還是童星時，就在大導演作品中綻放光芒，突然的離世令人惋惜。

許常德發文哀悼 直呼：他就像電影生的

許常德在貼文中提到，他最早是透過侯孝賢導演的《小畢的故事》認識顏正國，當時年幼的他，將時代人物的靈魂詮釋得淋漓盡致，因此留下深刻印象。顏正國從小在眾多大導演的鏡頭下成長，許常德直言：「他就像是電影生的」，尤其在《風櫃來的人》中飾演的大弟，倔強中帶著乖巧的神情令人難忘。最後許常德也感嘆，多年來大家看著顏正國在一部部經典電影中長大，他的離去讓人相當不捨。

從童星到角頭大哥 兩次入圍金馬獎

顏正國的演藝生涯始於1983年的《風櫃來的人》，他在片中飾演倔強卻帶點純真的「大弟」，展現天生的表演才華，隨後更以《兒子的大玩偶》入圍金馬獎最佳童星。他的爆紅之作則是1986年的《好小子》系列，飾演調皮搗蛋卻充滿正義感的少年，讓他一舉成為家喻戶曉的明星。1991年出演《少年吔，安啦！》飾演北港少年阿國，精湛演出更讓他入圍金馬獎最佳男主角，演技實力備受肯定。

粉絲淚崩悼念 感嘆一代影星落幕

顏正國昨日驚傳病逝，消息一出立刻在網路上瘋傳，粉絲們紛紛留言表達不捨：「從《好小子》的頑皮小子到《角頭》的大哥，顏正國的每一部作品都是回憶，太難過了」，也有粉絲回憶他生前暴瘦的模樣，心疼表示：「看他最後的照片就知道他撐得很辛苦，願天堂沒有病痛，永遠的硬漢，一路好走」。

顏正國 享年50歲

生日： 1974 年 10 月 10 日

逝世： 2025 年 10 月 7 日（享年50歲）

配偶： 圈外女性（1999年-2003年）; 圈外女性（2012年～）

兒女： 3子1女

電視節目： 《今夜一起為愛鼓掌》、《 海豬

仔》、《 家有仙妻》、 《長不大的爸爸》

代表作品： 《小畢的故事》、《好小子》、《少年吔，安啦！》、《角頭》

執導作品：《角頭2：王者再起》、《少年吔》

獎項／入圍紀錄：

1983年《兒子的大玩偶》提名第20屆金馬獎最佳童星

2009年第12屆中原盃書法比賽社會組第二名

2018年《角頭2：王者再起》提名第20屆台北電影節台北電影獎最佳劇情長片

