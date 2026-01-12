許廷鏗自爆曾因表現被批評用手機掟同事 拎完叱咤金獎離開華納原來係被解約

拎過叱咤樂壇男歌手金獎嘅許廷鏗，近年轉為獨立歌手後聲勢今非昔比，Alfred早前考取埋Pickelball教練資格更被樂迷估計係咪轉行。早前許廷鏗接受podcast節目訪問時，提到當日拎完叱咤男金榮譽之後，竟然被所屬嘅華納唱片提出解約。

節目中談到近年唔少歌手以獨立方式運作，唔需要靠大公司，許廷鏗就話自己唔係先知，估計到有呢股風氣。Alfred指早於打算離開TVB時已經萌生做獨立歌手嘅想法，佢問過TVB嘅製作人，對方認為未係時候，並建議Alfred見識多啲先。許廷鏗後來得朋友介紹而加盟華納，本來有意繼續合作，「去到某個分界點，佢地（華納）都話『差唔多啦』」，Alfred於是再次諗到自家經營做音樂。其後許廷鏗再補充，拎完叱咤男金後同華納「分手」並唔係反骨，「我唔係要去反駁或者澄清……其實好多人都唔知，華納某程度上係同我解約。嗰時大家都有agreement，個timing差唔多啦，咁我哋就輕鬆帶過啦。但其實我嗰陣時叫做有啲shock嘅。當我知道嘅時候，我內心當然好大反應啦。咁我就OK啦，好成熟處理，好似分手咁。咁我就諗以後嘅去向囉」。

許廷鏗拎完叱咤男歌手金獎之後離開華納，原來係被解約

事業去到高峰後居然被解約，許廷鏗認為呢個係國際級公司策略，「呢段期間捧咗一個人，OK啦功德圓滿啦Quota到咗啦，就到下一位。」許廷鏗承認當時面對解約時有將情感擺落去，一度反問「我幫公司成績都唔差呀」，但撇除呢點雙方係和平分手。

另外許廷鏗提到入行以來嘅不如意事，佢話有一年喺《勁歌金曲頒獎典禮》攞獎後要演唱《青春頌》，但係被台上嘅煙霧濁親，令佢表現失準。到出席慶功宴時，有同事出聲向Alfred反映「其實你Perform得唔好，你冇盡到你嘅力」。許廷鏗聽完同事批評後居然掟電話！「唔知點解嗰吓一上頭……嗰日已經好攰，諗咗好多嘢希望成功，畀咗好多力令到呢件事可以扭轉到，唔係一個『金針雲耳』獎。我唔知點解，我完全控制唔到個情緒，我一部電話就車落去。好彩喺我同事身邊飛過去，『嘭！』撞咗落牆，個電話跌落地」。

許廷鏗此舉令眾人甚至自己呆咗，「但係我同事勁啦，執返起佢（手機）」。Alfred指當時好壓抑，「我做完表演，你都知難頂，係咪去到咁嘅狀態，你都要揶揄我呢？」，認為開聲批評嘅同事「互相Push到大家嘅Standard都去到冇空間位置」。許廷鏗話而家已經無再同嗰位同事合作。

