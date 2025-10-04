中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
《許我耀眼》陳偉霆是誰 與鄧紫棋情同兄妹
[NOWnews今日新聞] 香港男星陳偉霆日前搭檔趙露思，出演新劇《許我耀眼》，僅上線5天就在騰訊熱度年榜竄進前列，甚至刷新劉亦菲《玫瑰的故事》紀錄聲勢驚人。劇集熱度爆棚的同時，也讓不少觀眾好奇陳偉霆是誰，他曾是男團Sun Boy’z成員，更是鄧紫棋超過10年的好友，兩人感情甚至好到如同兄妹。
放棄美國留學 18歲勇闖選秀奪冠出道
今年39歲的陳偉霆出生於香港，本來已經安排好赴美留學，但因為熱愛唱跳，18歲時決定參加「全球華人新秀比賽」，和父母商量若奪冠就留在香港發展。最終他一舉奪下冠軍，順利簽入英皇娛樂，2006年加入男團Sun Boy’z，不料2008年就解散。雖然起步不順，但陳偉霆並未放棄，繼續以個人身分發歌，憑首張專輯奪下多個新人獎，奠定日後全能藝人的基礎。
從3句台詞到爆紅 《老九門》成翻身代表作
歌唱事業漸有成績後，陳偉霆開始跨足戲劇圈。2009年他在電影《竊聽風雲》飾演小警察，只有短短三句台詞，卻意外成為演員路的起點。之後陸續接演《前度》、《古劍奇譚》，不斷累積人氣。直到2016年主演《老九門》瞬間爆紅，播放量突破百億，連杜莎夫人蠟像館都替他立下蠟像，正式奠定一線男星地位。
與鄧紫棋情同兄妹 粉絲直呼：快在一起
除了戲劇作品，陳偉霆的圈內交情也常成話題，尤其是和香港歌手鄧紫棋。兩人算同期出道，相識超過十年，感情好到被形容像「兄妹」。不管是節目上互相吐槽，還是私下力挺，兩人都展現深厚情誼。陳偉霆甚至曾零片酬出演鄧紫棋MV《超能力》，讓粉絲看了紛紛直呼：「乾脆在一起算了」，對此兩人始終強調只是兄妹般的友情。
看更多陳偉霆相關新聞
陳偉霆不想演《許我耀眼》：怕覺得很油 片酬曝光比趙露思還低
陳偉霆騙很大！《許我耀眼》金句連發 趙露思嗆綠茶婊：小心淹死
趙露思《許我耀眼》撈5200萬比陳偉霆還多 男配僅是她的20分之一
《許我耀眼》陳偉霆比趙露思還騙！她痛心提離婚 劇迷瘋：不要啊
更多 NOWnews 今日新聞 報導
《許我耀眼》好看嗎？趙露思「惡女人設」反圈粉 原著結局是悲劇
范世錡捲于朦朧墜樓案！《許我耀眼》遭拒看 巡演門票僅賣15張
趙露思整過頭還是超會演！《許我耀眼》嘶吼爆哭連爸爸馮暉都認可
其他人也在看
陳偉霆暴瘦！直播宣傳《許我耀眼》 女主角趙露思認不出：那是誰啊？
由人氣女星趙露思與陳偉霆（William）主演的內地劇集《許我耀眼》於9月26日在騰訊視頻開播，上線僅5天就擠進騰訊年榜，由於劇集同時登上Netflix熱播榜...Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
破產貴婦想打工 不滿拿最低薪資開口嫌棄
[NOWnews今日新聞]台灣最低工資審議委員會上月26日召開會議，決定自115年1月1日起，調整每月最低工資至29500元，每小時最低工資由190元調整至196元。不只台灣，日本也有所謂的最低薪資，...今日新聞 ・ 13 小時前
暴君的廚師｜「戲子孔吉」李周安爆紅 為救母親留超長疤免除兵役感動網民
Netflix原創劇隻《暴君的廚師》日前播出大結局，大結局最高收視逾17%成功打入tvN歷年收視榜單TOP 7。劇集熱播帶動劇中演員人集水漲船高，除了兩位主角林潤娥及李彩玟人氣急升外，飾演「戲子孔吉」的李周安亦人氣大爆發。日前，李周安受訪自爆22歲時免除兵役，不僅沒有觸及韓國民眾對藝人免除兵役的不滿，反而因其背後原因而被深深感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本新首相周日揭曉 摩根大通：高市贏日元跌 小泉贏日元升
日本自民黨總裁選舉將於週六 (4 日) 舉行，日本下一任首相也將敲定。兩大熱門人選高市早苗和小泉進次郎的政策立場，預計將會把日元帶往完全相反的走勢。摩根士丹利指出，若高市早苗當選，日元可能會遭到拋售；若其他候選人獲勝，則可能推動日元走強。 自民黨總裁選舉將於 10 月 4 日舉鉅亨網 ・ 1 天前
新界東聯網推遙距化驗切片 明年料實行 AI 輔助診斷 強調不會取代病理科醫生︱Yahoo
【Yahoo健康】病理科作為支援斷症、化驗的「幕後軍師」，其判斷越精準快速，病人便越能盡快接受合適治療。但過往在化驗的過程中，總有一些難以控制的過程造成延遲 ── 例如病理科醫生需乘車到施手術的醫院。Yahoo 健康 ・ 16 小時前
內地男子被指城大宿舍內藏假公安證 還押待警方調查
20 歲內地男子，涉於城市大學宿舍內藏有一張印有他姓名、照片的假冒公安證，被控一項「管有虛假文書」罪，案件周五（3 日）在東區裁判法院首提堂。法庭線 ・ 14 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪Gareth.T湯令山 已對舊情釋懷 以雨後陽光喻心情：已經冇傷心，係感恩
湯令山（Gareth.T）今年一首〈用背脊唱情歌〉，熱播度極高。歌曲以舊愛鄧凱文（Moon Tang）為對象，勇敢而直白Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
紅磡海心公園兩男中刀傷 其中一人遭割頸昏迷送院
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。am730 ・ 10 小時前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中秋會否打風？天文台：最快星期五掛1號波！受「麥德姆」影響，AI預測周末天氣不穩 打風前買旅保要注意甚麼？
中秋佳節將至，不少市民計劃外遊賞月或短途旅行。不過，天氣變幻莫測，熱帶氣旋「麥德姆」正逐步增強，週六下午進入本港以南約400公里範圍，中心附近最高持續風速可達每小時145公里，有機會達至強颱風級別。大家出發前多加留意氣象預報之餘，亦記得為行程加添保障，買返份旅遊保險，安心出行！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
《如懿傳》李純無預警閃婚 歌手老公身份曝光
【on.cc東網專訊】內地女星李純憑劇集《花千骨》、《如懿傳》、《慶餘年》等打開知名度，其中又以《如懿傳》「魏嬿婉」一角最廣為人知。而去年8月在節目認愛內地民謠歌手馬頔的她，昨（2）日兩人同步晒出領證照，無預警宣布閃婚喜訊。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（04/10-08/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Sajo急凍蠔海鮮魚餅 $35.9/件、日清碗裝辣香蒜雞湯味炒麵/元祖雞香燒醬油粟米碗麵 $25.9/2件、KleanNara清純自然盒裝面紙(270張)3P $31.8/件、Chateau Le Colomb波爾多紅酒/Ch. Haut Fourat波爾多紅酒 $109/2件！YAHOO著數 ・ 12 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？
2025年的鞋櫃裡，如果還沒有一雙樂福波鞋（Sneaker Loafer），你可能已經落後了半個時尚圈。這個結合樂福鞋優雅外型與波鞋舒適機能的「混血鞋款」，從2024年初開始默默發酵，到現在已經成為各大品牌爭相推出的當紅炸子雞。更讓人興奮的是，BLACKPINK 的 ROSÉ 和 Jennie 都穿著不同款式的樂福波鞋，她們的親身示範讓這股熱潮徹底爆發。從 New Balance、HOKA 到 MIZUNO，幾乎每個運動品牌都交出自己的款式，而每一對新款推出後都迅速售罄，證明這絕對不只是曇花一現的潮流。Yahoo Style HK ・ 1 天前
風季2025｜天文台今年「掛波」 12 次 打破 1946 年以來紀錄｜Yahoo
天文台指，截至昨日（10月3日）共有 27 個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有 12 個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，打破 1946 年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
往西貢東壩交通非常繁忙 運輸署籲遊人保持忍讓
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩風景秀麗，現時正值內地十一長假，每日均吸引大量遊客行山打卡。運輸署今早11時53分表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通現時非常繁忙，專線小巴第9A號線的營辦商已加強服務應對乘客需求，呼籲遊人妥善計劃行程，預留充裕交通時間，on.cc 東網 ・ 12 小時前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 13 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 17 小時前
碧咸嫂Victoria巴黎時裝周搞騷 全家捧場大仔冇影
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria昨日（3日）於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，獲碧咸、二仔羅密歐（Romeo）、三仔告斯（Cruz）與其女友Jackie Apostol、女兒夏柏（Harper）捧場，時東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前