《許我耀眼》陳偉霆是誰 與鄧紫棋情同兄妹

▲陸劇《許我耀眼》上線5天，就刷新騰訊熱度紀錄，其中搭趙露思的陳偉霆（如圖）人氣更上一層樓，就有觀眾好奇他是誰，他原是男團Sun Boy’z成員，更是鄧紫棋10年好友，兩人情同兄妹。（圖／翻攝自IG williamchanwaiting）

[NOWnews今日新聞] 香港男星陳偉霆日前搭檔趙露思，出演新劇《許我耀眼》，僅上線5天就在騰訊熱度年榜竄進前列，甚至刷新劉亦菲《玫瑰的故事》紀錄聲勢驚人。劇集熱度爆棚的同時，也讓不少觀眾好奇陳偉霆是誰，他曾是男團Sun Boy’z成員，更是鄧紫棋超過10年的好友，兩人感情甚至好到如同兄妹。

放棄美國留學 18歲勇闖選秀奪冠出道

今年39歲的陳偉霆出生於香港，本來已經安排好赴美留學，但因為熱愛唱跳，18歲時決定參加「全球華人新秀比賽」，和父母商量若奪冠就留在香港發展。最終他一舉奪下冠軍，順利簽入英皇娛樂，2006年加入男團Sun Boy’z，不料2008年就解散。雖然起步不順，但陳偉霆並未放棄，繼續以個人身分發歌，憑首張專輯奪下多個新人獎，奠定日後全能藝人的基礎。

從3句台詞到爆紅 《老九門》成翻身代表作

歌唱事業漸有成績後，陳偉霆開始跨足戲劇圈。2009年他在電影《竊聽風雲》飾演小警察，只有短短三句台詞，卻意外成為演員路的起點。之後陸續接演《前度》、《古劍奇譚》，不斷累積人氣。直到2016年主演《老九門》瞬間爆紅，播放量突破百億，連杜莎夫人蠟像館都替他立下蠟像，正式奠定一線男星地位。

與鄧紫棋情同兄妹 粉絲直呼：快在一起

除了戲劇作品，陳偉霆的圈內交情也常成話題，尤其是和香港歌手鄧紫棋。兩人算同期出道，相識超過十年，感情好到被形容像「兄妹」。不管是節目上互相吐槽，還是私下力挺，兩人都展現深厚情誼。陳偉霆甚至曾零片酬出演鄧紫棋MV《超能力》，讓粉絲看了紛紛直呼：「乾脆在一起算了」，對此兩人始終強調只是兄妹般的友情。

看更多陳偉霆相關新聞

陳偉霆不想演《許我耀眼》：怕覺得很油 片酬曝光比趙露思還低

陳偉霆騙很大！《許我耀眼》金句連發 趙露思嗆綠茶婊：小心淹死

趙露思《許我耀眼》撈5200萬比陳偉霆還多 男配僅是她的20分之一

《許我耀眼》陳偉霆比趙露思還騙！她痛心提離婚 劇迷瘋：不要啊

更多 NOWnews 今日新聞 報導

《許我耀眼》好看嗎？趙露思「惡女人設」反圈粉 原著結局是悲劇

范世錡捲于朦朧墜樓案！《許我耀眼》遭拒看 巡演門票僅賣15張

趙露思整過頭還是超會演！《許我耀眼》嘶吼爆哭連爸爸馮暉都認可