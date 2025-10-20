楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
《許我耀眼》陳偉霆「原來早就秘戀4年」！被目睹和何穗相約健身，戀愛細節曝光
10月18日，中國演藝圈傳出喜訊！陳偉霆與何穗同步在微博分享超音波影像、孕期合照及寶寶小手特寫，並配文「爸爸、媽媽還有他」，正式宣布升格為三口之家。消息一出隨即登上熱搜，不少網友驚訝：「都還不知道他們是情侶，就直接公開當爸媽了！」
這對低調情侶的緣分可追溯至2021年8月，當時兩人被拍到同返北京住處，之後也多次被目擊結伴健身，外界因此稱他們是「健身房情侶」，但雙方始終未對關係作出回應。2023年3月曾傳出兩人分手消息，當時何穗搬離住所、刪除社群互動，陳偉霆受訪時也僅表示「感情不回應」，讓外界一度認為兩人已分開。不過同年12月，陳偉霆又被拍到多次出入何穗住所；2024年10月，兩人被網友在日本偶遇，當時何穗略顯圓潤的小腹，也引發懷孕揣測。
今年（2025年）以來，何穗幾乎全面淡出公開活動，連《Vogue》封面這類頂級時尚資源都推辭，當時曾引發「暫退演藝圈」的猜測，如今看來是專心安胎休養。兩人選在陳偉霆主演的《許我耀眼》10月15日完結後才公開喜訊，也被粉絲稱讚「體貼又懂分寸」。
消息曝光後，惠英紅、霍汶希等圈內好友紛紛留言祝賀。網友則熱烈討論這對「182公分＋178公分」的高顏值組合，笑稱孩子一定也是個腿長的寶寶。不過兩人的婚姻狀態仍未獲正式確認，雖有傳言指兩人已於8月登記結婚，但雙方尚未回應。
