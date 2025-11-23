許樹昌：冬季流感高峰期將至 籲市民預早接種流感疫苗

【Now Sports】正在養傷的阿仙奴隊長奧迪哥特，在球隊周日出戰鬥熱刺的「北倫敦打吡」大戰前夕，更新自己的康復進度。自10月初英超對韋斯咸傷出後，阿仙奴隊長奧迪哥特（Martin Odegaard）便再沒有為兵工廠披甲，早前據報最少要倦勤至11月中，但至今仍未返回球場。周日阿仙奴對熱刺賽前，阿仙奴選擇在賽前場刊與大家更新奧迪哥特的最新情況，隊長揚言自己每天都與復出之日越來越接近，並且迫不及待想重返球場。「今周我在康復之路上努力工作，進展良好。我感覺到自己每天與復出的日子都越來越接近，已經來到最後階段，實在令人期待。我已經開始進行一些場上訓練，因此我真的感覺自己在進步。這是康復之路上最讓人開心的部份，當你越來越接近復出，你可以在場上做的事情也多了，康復過程試亦會變得更積極。」「我感覺自己越來越強了，急不及待想重返球場，加上現在球隊的狀態很好，令我感到很興奮。我想受傷其中一個好處，就是會令你越來越渴望再次踢足球，我迫不及待想要重返球場。」奧迪哥特補充。

now.com 體育 ・ 6 小時前