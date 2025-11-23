搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
許樹昌：冬季流感高峰期將至 籲市民預早接種流感疫苗
【Now新聞台】中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港夏季流感高峰期已由高位逐漸回落，預計月底至下月初見底，但隨著天氣轉涼，可能短期內出現冬季流感高峰期，呼籲市民預早接種流感疫苗。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌︰「到10月中至底已見頂，呼吸道樣本比例達12%後回落，前一個星期呼吸道樣本達7.7%，上星期剛公布是6.2%，趨勢是夏季遲來的流感高峰期回落中。如果天氣凍，可能會比平常6至8星期回落的時間長一點，不足為奇，再加上在冬季1至3月，多數會有一個冬季、另一個高峰期來臨，所以即使回落至底線，可能沒多久冬季流感高峰期又會再來。」
