許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。
宴上，不少賓客亦透過社交網晒出多段婚宴影片，只見許瑋甯在婚宴上熱舞，背景音樂正是兩人定情之作《當男人戀愛時》主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》，許瑋甯更調皮地用手指頭「勾」老公，看妻子瘋癲可愛模樣，邱澤眼神滿滿寵溺；而在第二次進場時，邱澤更抱着戴墨鏡的兒子Ian進場，只見邱澤不停逗着兒子，許瑋甯則在旁一臉幸福地看着眼前畫面，溫馨滿瀉。
而許瑋甯在誓詞上，亦親密地喊邱澤為「我的小朋友」，提到第一次打動她的時候，是彼此擁有好多一樣的書；第二次打動她時，則是邱澤把小音響放口袋裏，二人邊聽歌，邊走了好久的路，直到他們渴了要買水時，才發現彼此口袋都沒有錢，但二人還是決定繼續走下去；第三次則是邱澤主動問許瑋甯「你想做我的女朋友嗎？」；最後一次令許瑋甯心動的則是，某次工作結束後，知道許瑋甯怕冷的邱澤，從樓下燒熱水，不嫌累的跑上跑下幫許瑋甯放了一整個浴缸，為她取暖。
許瑋甯幸福地回憶道，邱澤會把她家人的事、朋友的事都當做自己的事，希望可以幫上忙，因此許瑋甯也告白道喜歡和邱澤相處的時光，喜歡不管到哪邱澤都牽著她的手、喜歡邱澤看她的眼神，尤其是每當許瑋甯拿著麥克風唱歌時，都很開心認真在捧場的反應，也喜歡彼此聊天、煮菜的時光，一起講一些只有他們二人才聽得懂的語言，而這些美好的時光，都因為邱澤才有意義，並感謝對方一路以來的陪伴及照顧，令她可以變回像小孩子那樣快樂幸福外，亦不禁感慨時光飛逝，轉眼間二人已經成人父母，育有寶寶，認真閃到盲。
而邱澤同樣稱許瑋甯為「小朋友」，開心表示可以成為彼此的小朋友，在對面前毫無保留地做自己之餘，更細數二人甜蜜時光點滴，如一起看某部電影哭到眼睛腫起來、為了某件事笑到肚子痛、一起看世界每個風景、一起理解未知的事物等，每分每秒都令他深感幸福。此外，邱澤亦提到自己對家的嚮往，透露因為小時候搬過很多次家、打排球住進球隊宿舍、演員工作時過着飄泊生活，直到遇見許瑋甯，看到對方與家人的相處，才讓他開始對家有新的認知，原來「家」就是彼此，有了在乎的人才是家，最後邱澤亦許瑋甯許下愛的承諾：「婚姻是承諾，是陪伴，我會牽著你的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在你身邊，希望下輩子經過你身邊時，你可以認出我，我會照顧你陪伴你，成為你最堅強後盾，在你最需要時成為依靠，我愛你，至死不渝。」
