許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
最近網路上掀起一波熱議：「演藝圈裡，誰才是真正的零負評女神？」不少人第一時間想到的名字，竟意外高度一致—許瑋甯。沒有鋪天蓋地的操作話題，也少見任何情緒性爭議，她總是用作品與待人方式慢慢累積信任感~而讓這股討論再度升溫的關鍵，正是好友陳薇親筆寫下的一段深情文字，字裡行間全是多年相處後的真實觀察。
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外界再次理解：她的氣質從來不是包裝，而是個性本身。
最讓人動容的是那份放在心上的認真，陳薇出書時邀請她寫序，當時許瑋甯才剛生產完，仍二話不說把初稿帶進月子中心，一字一句仔細閱讀後親手寫下推薦序，那份用心讓陳薇坦言「差點噴淚」，也讓人明白，被這樣美好的人真誠對待，是多麼幸福的一件事。
從兩人曝光的合照中，也能讀懂這段友情的重量—無論是在城市街頭笑到停不下來、泳池邊親密合影，還是旅行與滑雪時留下的自然瞬間，都不是刻意經營的完美，而是自在到不需要修飾的關係。這種沒有距離感的相處，某種程度也映照出她在圈內的人緣：真正的好，其實私下最明顯。
當演藝圈仍不時出現人設翻車、形象崩塌的消息，許瑋甯反而用最安靜的方式證明—真正撐得久的從來不是完美，而是始終如一。也難怪越來越多人認同：所謂女神，不只是鎂光燈下的耀眼，而是在每個不被看見的時刻，依然溫柔可靠。
沒看錯吧？吳尊和15歲愛女拍雜誌 46歲狀態好到被誤認情侶檔！
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
迪麗熱巴18歲青澀影片爆紅！害羞自介「希望和大家當朋友」 天生神顏震驚網友
近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
名字裡有「這些字」都是美麗女生？Threads熱話6大自帶女神光環的名字，「妍」榜上有名
有無數過身邊的美女子們，名字裡多數有什麼字眼嗎？「阿婷」？「阿瑩」？還是「阿澄」？原來名字都有可能決定一個人的氣質與磁場，Threads有貼文掀起了名字熱潮，6個名字都自帶女神光環，帶有不凡的魅力與吸引力，看看妳是否榜上有名！
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
讓洪真慶教你「人間清醒」愛情金句！比《單身即地獄》參加者更搶鏡的主持：在單戀中沉船，不妨找個水泡來調整自己的心態
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
利穎怡火速收身晒性感照 Bra Top騷湯碗胸
【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
DFS尖沙咀大減價！護膚美妝產品2折起 SHU UEMURA粉餅$71／MAC唇膏$86／Jo Malone香水半價
DFS尖沙咀日前進行終極優惠活動，全場大量護膚品及美妝品牌減價至4折起，小部分產品更大劈價至2折！護膚品牌包括Estée Lauder、LA MER、LA PRAIRIE、SK-II、LANCOME及HELENA RUBINSTEIN等推出多款優惠套裝，另外多個美妝品牌亦同時進行優惠，有YSL、M.A.C、NARS、Armani Beauty及Shu Uemura等，場內更有部分香水低至半價，一齊睇下有咩心水產品啦！
黎智英案｜ 黎崇恩出席英國會聽證會 批施紀賢未盡力爭取父親獲釋 彭定康：一場悲劇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國首相施紀賢（Keir Starmer）上周完成 4 日訪華行程，期間他對外指，已向國家主席習近平提出壹傳媒創辦人黎智英案件，未有透露中方的回應。黎智英兒子黎崇恩周二（3 日）在「跨黨派任意拘留及人質事務小組」的國會聽證會上，質疑施紀賢沒有以黎智英獲釋作為條件，就批准中國興建「超級大使館」；香港前總督彭定康亦指，兩國達成降低威士忌稅協議，卻沒有就黎智英案有成果，「真是一場悲劇」。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。
魏大勛私下也用的商旅品牌TUMI雙肩包背囊，經典Alpha系列「Ultra Blue」新色登場
商旅人士出trip常用到的美國品牌TUMI，有F1冠軍Lando Norris擔任品牌大使外，亞太區有魏大勛有默默地燃起一眾商旅人士的購物慾。他私下的機場造型有時也會背著TUMI背囊，實用又有高顏值造型，成為商旅人都在找的目標。
吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂
51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。近日佢喺社交網站開直播，期間透露病情惡化，癌細胞更擴散至其他器官，最新檢查結果令人擔憂。
新年好去處｜朗豪坊 x 白紙年宵市集 夥拍插畫師大麻成打造期間限定「馬場」｜Yahoo活動街
朗豪坊於新一年以潮流視角重新演繹新春節慶，帶來一系列聯乘企劃，當中包括朗豪坊首次推出禮品卡，並推出 ZO&FRIENDS特別版揮春與風車，為節慶增添玩味。2月起，潮流核心向 7 至 12 樓延伸，白紙市集聯乘人氣插畫師大麻成策劃「馬場」主題年宵，結集多位人氣Creator擔任檔主，推出各款獨家產品。同場亦與本地文創單位MUDLAB（泥社）推出限定利是套裝，注入更多創意驚喜。場內更有多間知名餐飲及潮流品牌新店進駐，為顧客帶來更豐富的餐飲與潮流消費體驗。朗豪坊各個角落將洋溢濃厚新年氣息，結合嶄新服務體驗，揭開「要乜有乜」的精彩馬年序幕！