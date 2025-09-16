娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
許瑋甯產後苗條亮相！沒節食也能快速恢復？中醫點出4大養生關鍵
產後首度現身的女星許瑋甯，上週出席舞台劇記者會時，以亮眼狀態吸引眾人目光。她坦言懷孕時體重增加約12公斤，目前雖尚未完全回到理想體重，但外界一致驚呼她恢復速度驚人。更令人意外的是，她稱自己「還沒真正開始健身和控制飲食」，卻已展現苗條身材，讓人難以致信是剛卸貨不久的新手媽媽。
孕前就維持代謝佳的體質，規律作息、不熬夜，少吃加工油炸食品，讓身體長期維持較佳的新陳代謝率。
孕期飲食適度控制，不刻意大吃進補，注重營養均衡，避免孕期體重增加過快，這樣產後自然少了額外負擔。
氣血循環佳，排水代謝快，有養好脾胃的人，水腫較快消退，看起來也更輕盈。
日常生活養生建議：
若想養出代謝好的體質，讓產後恢復更快，可以從以下方向調養：
養脾胃 → 打好代謝基礎
少吃冰冷、過甜食物，避免損傷脾陽。
三餐規律，避免暴飲暴食。
吃一些溫熱、易消化的食材（如薑、紅棗、山藥、南瓜）。
養肝腎 → 提升恢復力
保持睡眠品質，不熬夜。
適量運動（散步、伸展），避免久坐。
可搭配黑芝麻、枸杞、核桃等補益肝腎。
養氣血 → 讓身體有力代謝
經常按摩手腳末梢、泡腳，促進血液循環。
情緒調和 → 少壓力才不囤積，長期焦慮、緊繃會讓皮質醇上升，影響代謝。
可透過呼吸練習、靜坐、針灸放鬆調養。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
