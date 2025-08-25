港大 AI 模型辨識精子受精能力
許瑋甯生完小孩變更美！自拍照驚見『少女肌好氣色』 網友瘋問新手媽養顏秘訣
才剛升格當媽的許瑋甯，最近在 IG 曬出一組產後自拍照，狀態美到讓網友驚呼「完全不像剛生完小孩」！不僅肌膚細緻透亮，氣色紅潤又滿滿少女感，完全顛覆大家對「產後媽媽」的既定印象。網友一面倒大讚：「這根本是少女肌回歸吧！」、「仙女狀態完全不受影響」。
事實上，新手媽媽的確容易面臨氣色暗沉、膚況不穩或精神疲憊，但只要掌握一些小技巧，也能像許瑋甯一樣展現最佳狀態。以下4招網友們分享的產後養顏法，讓新手媽們能快速找回好氣色：
第一招，內調飲食補氣血。產後身體虛弱，需要足夠營養補足元氣，建議可以多攝取紅棗、黑芝麻、山藥、深綠蔬菜，幫助補血又養膚，氣色自然亮起來。
第二招，睡眠分段＋泡腳助循環。新手媽常被寶寶作息打亂，所以更要安排「分段式睡眠」，並在睡前泡腳 10 分鐘，促進血液循環，讓隔天臉色更紅潤。
第三招，肌膚保養加強保濕。產後賀爾蒙變化大，容易乾燥或冒痘，這時候日常保養以保濕為核心，搭配一週2次面膜急救，讓肌膚穩定有光澤。
第四招，保持愉快心情+適度運動。與家人分工，留點「Me Time」給自己，不論是聽音樂、敷面膜或喝花草茶，都能幫助舒緩情緒；再加上簡單伸展或瑜伽，能讓體態恢復更快，整個人氣色看起來更有活力。
許瑋甯用自己的狀態證明：產後不一定要與「疲憊」畫上等號。只要懂得調理身體、養好心情，新手媽媽一樣能美到不科學，把「少女肌」帶回來！
