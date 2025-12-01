許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

(圖/取自Nicole + Felicia官方IG、彭佳慧fb)

昨晚許瑋甯和邱澤這場世紀婚禮，從婚紗照到現場生圖都美到像電影！

事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。

(圖/取自Nicole + Felicia官方IG)

(圖/取自Nicole + Felicia官方IG)

婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她的美震住！現場燈光直接捕捉到許瑋甯的氣質，高盤髮配上垂墜白紗，從背影、側臉到近拍都完全無死角，美得清透又仙氣。走上舞台的瞬間，白紗拖尾隨步伐鋪開，整個人像從畫裡走出來，所有賓客都在狂拍。

(圖/取自彭佳慧fb、賈永婕fb)

而最讓全場融化的，是兩人抱著愛兒「一家三口」首次亮相的畫面！邱澤懷裡抱著戴小墨鏡的萌娃，許瑋甯俯身逗他，畫面幸福到爆表~而許瑋甯換上的另一套刺繡貼身禮服也超驚豔，亮片在燈光下像在發光，站在老公和孩子身邊的瞬間，完全就是「人生最美主角」。

(圖/取自彭佳慧fb)

(圖/取自彭佳慧fb)

從婚紗作品到現場生圖，每一張都證明許瑋甯就是天生為婚紗而生的女神，這場婚禮不只浪漫，也讓人看到她最幸福、最柔軟的一面。

