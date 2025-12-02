許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己

許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！

超甜誓詞成婚禮範例：我希望寶寶全部都像你！

許瑋甯、邱澤的結婚誓詞真心又動人，邱澤甜蜜說出「我希望寶寶全部都像你」，只有全然的欣賞及喜愛自己太太，才能說出這句如此動人的話，網友指「這句直接淚崩，只有女生懂這句話吧」、「真的太感人了，讓人又有了一點點勇氣」！

邱澤更指「每分每秒也覺得很幸福」，而且「希望下輩子經過你身邊時，你可以認出…我愛你，至死不渝。」粉紅泡泡充滿整個婚宴現場，邱澤平常的形象也是硬實的漢子，突然公開示愛，讓大家也感到很驚喜！

「很開心我們能夠變成彼此的小朋友，在對方的面前毫無保留地做自己。」 －邱澤

許瑋甯的誓詞同樣十分感人，愛意不是只建立於花言巧語，而是在細節上的貼心照顧，時刻寵愛之間觸動柔軟的內心，互相扶持過著甜蜜的日子。

「最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了一整個熱水，跑上跑下幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。」 －許瑋甯

而且許瑋甯指出邱澤的愛屋及烏，讓她感到十分安心，即使在五光十色的娛樂圈中，也能堅實地擁有彼此作為後盾，實在太幸福了！

「你把我家人的事、朋友的事都當做自己的事，希望可以幫上忙，你讓我看到肩膀、愛屋及烏。」 －許瑋甯

藍心湄送上祝福：二人也很強 但成為夫妻就不一樣了！

藍心湄指出許瑋甯與邱澤的個性也很倔強，就是天生一對的前世情人，「強強相遇」後男方退讓一點遷就女生，變成夫妻就不一樣了，相親相愛共度一生。

「我們的個性恰到好處，剛剛好，不多也不少。」 －許瑋甯

個性爽朗的許瑋甯曾經歷過不少感情波折，而且曾言自己需要陪伴時，對方也很少伴在她的身旁。直至遇上將自己放在首位的邱澤，除了愛自己外更用心照顧家人，成為彼此在追尋演藝夢上的最佳隊友。世上最完美的關係就是成為對方的人生夥伴，祝願二人能永遠甜蜜！

「當女人最大的好處跟享受應該在撒嬌的時候，只要撒嬌很多事情都會變得簡單。」 －許瑋甯

「喜歡她、願意付出，就會自然而然地希望她好。」 －邱澤

