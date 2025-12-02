騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
超甜誓詞成婚禮範例：我希望寶寶全部都像你！
許瑋甯、邱澤的結婚誓詞真心又動人，邱澤甜蜜說出「我希望寶寶全部都像你」，只有全然的欣賞及喜愛自己太太，才能說出這句如此動人的話，網友指「這句直接淚崩，只有女生懂這句話吧」、「真的太感人了，讓人又有了一點點勇氣」！
邱澤更指「每分每秒也覺得很幸福」，而且「希望下輩子經過你身邊時，你可以認出…我愛你，至死不渝。」粉紅泡泡充滿整個婚宴現場，邱澤平常的形象也是硬實的漢子，突然公開示愛，讓大家也感到很驚喜！
「很開心我們能夠變成彼此的小朋友，在對方的面前毫無保留地做自己。」 －邱澤
許瑋甯的誓詞同樣十分感人，愛意不是只建立於花言巧語，而是在細節上的貼心照顧，時刻寵愛之間觸動柔軟的內心，互相扶持過著甜蜜的日子。
「最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了一整個熱水，跑上跑下幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。」 －許瑋甯
而且許瑋甯指出邱澤的愛屋及烏，讓她感到十分安心，即使在五光十色的娛樂圈中，也能堅實地擁有彼此作為後盾，實在太幸福了！
「你把我家人的事、朋友的事都當做自己的事，希望可以幫上忙，你讓我看到肩膀、愛屋及烏。」 －許瑋甯
藍心湄送上祝福：二人也很強 但成為夫妻就不一樣了！
藍心湄指出許瑋甯與邱澤的個性也很倔強，就是天生一對的前世情人，「強強相遇」後男方退讓一點遷就女生，變成夫妻就不一樣了，相親相愛共度一生。
「我們的個性恰到好處，剛剛好，不多也不少。」 －許瑋甯
個性爽朗的許瑋甯曾經歷過不少感情波折，而且曾言自己需要陪伴時，對方也很少伴在她的身旁。直至遇上將自己放在首位的邱澤，除了愛自己外更用心照顧家人，成為彼此在追尋演藝夢上的最佳隊友。世上最完美的關係就是成為對方的人生夥伴，祝願二人能永遠甜蜜！
「當女人最大的好處跟享受應該在撒嬌的時候，只要撒嬌很多事情都會變得簡單。」 －許瑋甯
「喜歡她、願意付出，就會自然而然地希望她好。」 －邱澤
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
兩性關係：
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
有一種愛情叫袁詠儀與張智霖！結婚24周年甜蜜如初見，4大「模範夫妻」相處之道：最重要是不忘初心及承諾
其他人也在看
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「當眾貼貼熱吻」 王力宏前妻爆婚宴絕密畫面
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與邱澤於上月28日在台北補辦婚宴，王力宏前妻李靚蕾昨日（1日）在社交網兩人婚宴與After Party的花絮影片，只見許瑋甯與邱澤在眾人祝福聲中深情擁吻，甜度爆燈。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了
[NOWnews今日新聞]37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 1 天前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 天前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
昆凌紐西蘭度假美翻！周杰倫牽兒子陪玩閃爆 一家三口坐纜車畫面超治癒
近日，多位遊客在紐西蘭巧遇周杰倫與昆凌一家三口，不少人看到他們陪兒子搭纜車的畫面，也發現周杰倫正在錄製《周遊記》，一邊工作、一邊帶家人旅行。昆凌當天狀態良好，和家人的互動畫面散發幸福氛圍。姊妹淘 ・ 6 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
動物義工廣福邨設「寵物家屬悼念區」 街站連日收大量情緒求助
【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，災場搜救工作已近尾聲，但當中的傷痛仍會持續。由獨立義工Ruby、Vincent、寵物家屬情緒支援社工團及連寵拯救隊，在廣福邨設了「寵物家屬悼念區」，讓大火中失去心愛動物的主人悼念和宣泄心中悲痛，另於廣福邨廣義樓設情緒支援站，連日內已收到大量求助，連寵拯救隊義工坦言：「這類需求比想像中龐大。」 「寵物家屬悼念區」原設於廣福邨廣福休憩公園，義工花心思作出布置，只希望失去心愛動物的主人能夠放下自責和愧疚，為走上彩虹橋的動物送上祝福。連寵拯救隊義工表示：「目前獻花數量龐大，需要額外的空間擺放，加上有人蓄意投訴，目前寵物紀念區搬了去大涼亭旁。」 義工表示，悼念區是歡迎各界人士選擇自己的方式寄託思念，但建議市民到訪時不要拆開任何食物包裝，以免食環處職員清場或對現場人士作出警告，「大家都疲勞，不想再見到任何衝突或者不開心的事。」 至於在廣義樓設的情緒支援站，有專門負責處理動物家屬情緒支援的社工及治療師，義工表示現時每日處理大量求助個案，「除了寵物家屬的情緒支援，其他有寵物的市民都有這方面的需求，甚至比想象中龐大。站點設立至今，陪伴過不少家屬進入愛協範圍認領寵物遺體，很香港動物報 ・ 4 小時前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 5 小時前
宏福苑火災遇難者頭七 藏傳佛教僧人誦經超度
【on.cc東網專訊】今日(2日)為大埔宏福苑五級火遇難者的「頭七」，廣福休憩處早上有多名藏傳佛教的僧人，誦經為遇難者及動物眾生，超度並以勾招亡魂法門，帶領離開火場。多名信眾手持祭品，聽從僧人的指示進行儀式，現場氣氛肅穆。on.cc 東網 ・ 10 小時前
徐子珊投資珠寶生意 親自設計隨附手寫信予粉絲被讚窩心
徐子珊2004年勇奪香港小姐冠軍，加入TVB後隨即獲力捧，拍攝過《My盛Lady》、《美麗高解像》、《雷霆掃毒》等多部劇集，又曾進軍樂壇，跳唱歌《Hit me》令人印象深刻。徐子珊又投資7位數字創立自家珠寶品牌Kate Tsui，成為珠寶設計師及珠寶網店老闆娘。不過，2019年，徐子珊讀完心理學碩士後無預警宣布退出娛樂圈，而且近乎銷聲匿跡，就連老拍檔吳卓羲曾於去年自爆無法聯絡徐子珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑遇難者「頭七」 市民致哀難忍傷感落淚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災至今造成151人死亡，今日(2日)是遇難者的「頭七」。在災區附近、大埔廣福休憩處，現場擺滿白色、黃色鮮花。有市民即場摺紙鶴，涼亭更貼滿寫有祝福和悼念字句的紙張，向遇難者表達追思。死者中有小朋友及嬰兒，因此有市民帶公仔，希望on.cc 東網 ・ 8 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 8 小時前
大埔宏福苑火災｜Keeta聯同袁記雲餃送出3000份免費膳食 foodpanda捐物資支援受影響居民
在大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡後，社區善後工作刻不容緩。美團（3690.HK）旗下外賣平台 Keeta聯同連鎖餐飲品牌袁記雲餃，自11月28日連續三日向大埔區多個臨時安置中心免費派發共3000份膳食。至於foodpanda則透過大埔區pandamart捐贈生活物資支援受影響居民。Yahoo Food ・ 1 天前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 5 小時前
屯門安定邨單位起火女子中刀亡 男友涉謀殺及縱火被捕
屯門安定邨發生謀殺及縱火案。 今日（2日）清晨6時59分，屯門安定邨定福樓一個低層單位冒煙起火。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員入屋發現一張紙冒煙，隨即救熄，並於屋內發現一對情侶，50歲女子陷入昏迷，身上有刀傷及燒傷，由救護車送往屯門醫院搶救，惟最終證實不治；一名51歲男子手部受傷，警員於大廈6樓進行調查，初am730 ・ 12 小時前