鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
許瑞奇瘦12公斤挑戰女裝！風光入圍金馬影帝
[NOWnews今日新聞] 新加坡當紅小生許瑞奇突破銀幕形象，在《好孩子》扮演變裝皇后，風光入圍第62屆金馬獎最佳男主角。他為了這部片硬是從71公斤減到59公斤，白天都喝水與咖啡，晚上就喝湯、幾個餛飩與一些水煮蔬菜，自嘲：「穿女裝要露腰才能呈現體態，我之前都是肥肉，現在的狀態是最好的，不會過壯也不會太瘦。」
許瑞奇擺脫當紅小生形象 扮演變裝皇后學會穿胸罩
許瑞奇已經連續好幾年在新加坡的「紅星大獎」提名或是得獎，人氣相當高，也大都是「大直男」的形象，卻在《好孩子》裡連角色的真人本尊—變裝皇后「阿真」都讚不絕口，給他打兩百分。王國燊看完許瑞奇在《你的世界我們懂》扮演7歲智力的21歲青年，才覺得他有潛力演好《好孩子》，許瑞奇卻表示沒有把握，反倒讓王國燊更加確定他是合適的人選。
王國燊為了讓許瑞奇更了解變裝皇后的生活，帶他到阿真的工作場合見習，逐漸引起他的興趣，也告訴經紀人，排開所有工作，專心接這部片，他笑言本來都不知道胸罩怎麼穿，要換女裝還有點彆扭，拍到後面直接大剌剌脫掉，直呼：「給大家看光光就算了啦。」
許瑞奇入圍金馬影帝 曾跟媽媽一起追劇認識張孝全
阿真本身是快人快語的性格、工作場合中常有脫口秀的表演，許瑞奇要扮演她，到最後也即興爆出一堆粗口，笑稱「越演越爽快」。他的女裝扮相家人看了覺得像他的妹妹，他自己覺得造型之後還蠻漂亮的。
成為本屆金馬影展準影帝之一，許瑞奇卻因為新加坡工作忙，匆匆來台接受訪問就要回去，到了頒獎典禮再來台，對於其他4個入圍最佳男主角的對手，他都還沒機會欣賞他們的演出，其中對於《深度安靜》張孝全，他過去曾和媽媽一起追看偶像劇，認識這位演藝圈前輩。他笑言媽媽喜歡追星，自己進入演藝圈，也能藉機解答媽媽的一些好奇。《好孩子》將於12月5日在台上映。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
金馬獎完整入圍名單／范冰冰、林依晨爭影后！張震、張孝全搶影帝
金馬獎／2025頒獎典禮時間地點、入圍名單、直播平台懶人包一次看
金馬獎入圍／張孝全、張震比拚最佳男主角！藍葦華、柯煒林演技狂
其他人也在看
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次
TVB劇集《新聞女王》於2023年播出時累積口碑與與收視叫好叫座，唔少觀眾對於《新聞女王2》相當期待。前日（5日）《新聞女王2》終於喺優酷全網搶先開播，11月10日起逢周一至周五晚上8時30分於無綫電視翡翠台播出。大部分《新聞女王》角色都照舊出現於續集，不過由馬國明飾演嘅梁景仁首集一出場已安排「領飯盒」，鄧智堅所飾演新聞總監一角亦由黃宗澤取代；黃宗澤飾演嘅古肇華（Kingston）市場管理出身，但就空降擔任新聞總監，將新聞視為營利工具，與文慧心（佘詩曼飾）對立。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
模範夫妻非一日煉成 張繼聰、謝安琪結婚 18 年的愛情保鮮術
「即使偶爾遇上滔天的巨浪／閉眼睛記起那天初相見」謝安琪（Kay）的單曲〈成婚破浪〉真誠分享與丈夫張繼聰（阿聰） […] The post 模範夫妻非一日煉成 張繼聰、謝安琪結婚 18 年的愛情保鮮術 first appeared on OLO. 這篇文章 模範夫妻非一日煉成 張繼聰、謝安琪結婚 18 年的愛情保鮮術 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
衛詩唔肯玩交友App嘆難搵男友 擇偶開出1個條件...
【on.cc東網專訊】歌手衛詩（Jill）昨日（7日）出席《自由爵士音樂節》延展舞台音樂表演擔任嘉賓，久未出席商場騷的她笑言有點緊張：「其實每一次演出都會有啲緊張，但我覺得好開心，因為我真係可以唱Jazz，唱啲唔同類型嘅歌，感覺好好。」談到近況，Jill表示近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
炎明熹宣布平安夜亞博開音樂會 門票下周公開發售惹粉絲期待：很久沒聽你唱歌了
現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，不過上年疑因有意唔續約TVB而遭雪藏，工作量近乎零，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，佢噚晚（6日）喺社交網站宣布將於12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《魔髮奇緣》將推真人版！傳Lisa接演樂佩
[NOWnews今日新聞]BLACKPINKLisa傳將進軍迪士尼！並且演出公主系列《魔髮奇緣》真人版電影，擔任女主角樂佩一角，引起粉絲暴動，紛紛直呼Lisa的大眼長髮形象無疑就是出演樂佩的第一選擇，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
佐藤健驚喜合體許光漢！台、日男神相聚嗑鍋
[NOWnews今日新聞]日本超人氣演員佐藤健上週來到台灣開見面會，吸引許多粉絲購票共襄盛舉，活動開始前有許多藝人好友送上花圈，祝福佐藤健活動順利，其中許光漢也獻上了祝福，讓粉絲在現場看到花圈直呼：「...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
狂賺 13 億美元後⋯任天堂確認要推更多遊戲改編電影！宮本茂親自監製
2023 年任天堂推出的《超級瑪利歐兄弟電影版》僅用 1 億美元（約 30 億新台幣）的成本就大獲成功，橫掃全球超過 13 億美元（約 390 億元新台幣）票房，讓任天堂今年正式宣布續集電影《超級瑪利歐銀河電影版》拍攝計畫，預計 2026 年上映，繼續將瑪利歐兄弟的冒險故事帶上大銀幕。而事實上，緊接著在 2027 年任天堂粉絲們還能期待另一部任天堂作品改編的電影：真人版《薩爾達傳說》，而或許是因為這麼多電影計畫，任天堂現在覺得，應該要有一個新的發行框架，以確保能將更多作品穩定放到大銀幕上。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜創造逾20個「阿寶」導演葉念琛、Beanies、樹仁大學輔導及心理學學生對談 ：恐怖情人背後是受傷靈魂
【電笠】人人和音 SCHOOL TOUR 第三季熱烈展開！繼首場香港科技大學金融系場次，由導演麥兆輝與嘉賓張繼聰帶來「電影未來與資本邏輯」的精彩交鋒後，第二場活動，【電笠】特邀即將把「阿寶」帶進舞台劇《鱷魚之吻》的導演葉念琛，以及新世代唱作女子組合 Beanies，走進香港樹仁大學輔導及心理學系，與同學展開一場關於「愛情」與「現實」的血淋淋對話。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
Amazon 推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」法新社 ・ 1 天前