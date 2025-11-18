許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯，靈柩奉移火化。多位圈中人今早先後抵達靈堂，林子祥同高海寧9點前已經到場，後來高Ling未及儀式進行就提早離開。至於Benz哥契女佘詩曼戴住墨鏡、由好友梁靖琪陪同到靈堂。

許紹雄出殯

許紹雄出殯

許紹雄出殯

許紹雄太太 哭成淚人

靈堂尋日下午開放予公眾人士前來向許紹雄致敬道別，有數以百計市民到場。尋日設靈期間有唔少圈中人到場，現場花籃更猶如花海，可見Benz哥生前人緣甚佳。喺《使徒行者》系列合作嘅苗僑偉，尋日受訪時都不勝唏噓，表示許紹雄將病情收得好埋，之前仲有去Benz哥屋企食飯，之後已經係得知病危趕赴醫院。三哥同Benz哥都喺TVB合作多年，老拍檔先行一步，苗僑偉都不禁歎息「好心痛」。

許紹雄出殯

許紹雄出殯

許紹雄出殯

許紹雄出殯

許紹雄出殯

