許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。
許紹雄離世個多月後，許惠菁昨日（12月6日）在社交平台上載一張卡通圖片，見到她坐在吉普車車頂，而頭有光環的爸爸站在身旁，她以中英文發文悼念爸爸，「一眨眼便一個月了… 衷心感謝我哋嘅親人、好朋友同TVB，為爸爸籌劃了一個簡單而莊嚴嘅告別儀式。雖然仍然好難接受呢份突然其來嘅傷痛，但我哋會努力重新站起來🤍」。
許惠菁談及爸爸的喪禮，指「大部份來賓都非常尊重在葬禮的閉門儀式- 期間唔錄影、唔影相、唔將閉門儀式分享出去，呢份真心同尊重，我哋衷心感激。🙏🏼」。但她亦指出有人泄密，「遺憾係，部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！🫶🏻尊重的沉默比曝光更有力量🫶🏻」。
許惠菁遙距表達思念，「爸爸，安息吧。我哋好掛住你，你永遠都被深愛——此時此刻，直至永遠。💐」。
雖然許惠菁沒有公開該名男士的姓名，但翻查資料，該男士就是新加坡男星錢翰群，他當日來港出席許紹雄喪禮，其後接受新加坡傳媒訪問，稱難以接受許紹雄離世，同時提及兩地喪禮習俗不同，當中更講及儀式細節，甚至憶述許紹雄繼子悼詞內容，表示自己當場感觸落淚。
許惠菁昨日發出悼文，提及儀式內容被泄密後，新加坡傳媒找到錢翰群回應，他立即向家屬道歉，解釋當時是跟當地傳媒分享事情，目的是「希望讓大家知道『歡喜哥』是這麼好的一個人」，沒料到會令家屬感到傷害，他已短訊向家屬致歉。
