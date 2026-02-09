許紹雄愛女許惠菁簽約向主持發展 Bob大讚Charmaine思想成熟：是一個很有夢想、很有理想的女生

已故資深藝人許紹雄（Benz雄）愛女許惠菁（Charmaine）有新動向，她於IG公布簽約林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，跳出Comfort Zone向主持方面發展。Bob回覆《Yahoo娛樂圈》，大讚Charmaine樣子甜美且思想非常成熟，亦是一個有夢想、有理想的女生，得悉她想有更多新嘗試和發展，便促成了今次的緣份。

棋人娛樂的靈魂人物Bob透露之前一直有留意Charmaine的YouTube Channel，「我覺得她和爸爸拍的片很溫馨、很有Feel、很正，她的樣子亦很甜美、很清新，然後跟她傾談過後，發現其實雖然她的樣子有如小朋友，但其思想非常成熟，很清晰知道自己想要甚麼、想追求甚麼，是一個很有夢想、很有理想的女生，這是她最吸引我的地方。」他續說：「跟她傾談數次之後，她曾提及以前讀書及剛剛出來工作之時有接觸過少少司儀及主持類的工作，她想在這方面可以再進步，再有更多新嘗試和發展，我們棋人公司一直都有自己的MC團隊，我們的經理人部門亦都很努力幫他們找尋不同的工作機會，所以我覺得今次的合作，是大家一齊想做好這件事，經過雙方溝通和協議，得出一個令大家都感覺到舒服的條件，促成今次的緣份。」

廣告 廣告

許惠菁（Charmaine）

許惠菁於IG分享：

「半年前嘅我點都唔會諗到呢段時間會需要經歷接二連三嘅變化 3個月內一次又一次咁推我出comfort zone

但係老土啲講句 when life give you lemons, make lemonade. 好感激呢段時間有屋企人同一班朋友嘅陪伴, 關懷令到整杯lemonade嘅過程容易好多

@bob_lamshingbun 好多謝你成日keep me in mind同邀請我加入 @chessman_hk 呢個family 期待新嘅學習新嘅嘗試 請大家多多指教啦 🥰」

分享最新動向

分享最新動向