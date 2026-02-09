黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
許紹雄愛女許惠菁簽約向主持發展 Bob大讚Charmaine思想成熟：是一個很有夢想、很有理想的女生
已故資深藝人許紹雄（Benz雄）愛女許惠菁（Charmaine）有新動向，她於IG公布簽約林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，跳出Comfort Zone向主持方面發展。Bob回覆《Yahoo娛樂圈》，大讚Charmaine樣子甜美且思想非常成熟，亦是一個有夢想、有理想的女生，得悉她想有更多新嘗試和發展，便促成了今次的緣份。
棋人娛樂的靈魂人物Bob透露之前一直有留意Charmaine的YouTube Channel，「我覺得她和爸爸拍的片很溫馨、很有Feel、很正，她的樣子亦很甜美、很清新，然後跟她傾談過後，發現其實雖然她的樣子有如小朋友，但其思想非常成熟，很清晰知道自己想要甚麼、想追求甚麼，是一個很有夢想、很有理想的女生，這是她最吸引我的地方。」他續說：「跟她傾談數次之後，她曾提及以前讀書及剛剛出來工作之時有接觸過少少司儀及主持類的工作，她想在這方面可以再進步，再有更多新嘗試和發展，我們棋人公司一直都有自己的MC團隊，我們的經理人部門亦都很努力幫他們找尋不同的工作機會，所以我覺得今次的合作，是大家一齊想做好這件事，經過雙方溝通和協議，得出一個令大家都感覺到舒服的條件，促成今次的緣份。」
許惠菁於IG分享：
「半年前嘅我點都唔會諗到呢段時間會需要經歷接二連三嘅變化 3個月內一次又一次咁推我出comfort zone
但係老土啲講句 when life give you lemons, make lemonade. 好感激呢段時間有屋企人同一班朋友嘅陪伴, 關懷令到整杯lemonade嘅過程容易好多
@bob_lamshingbun 好多謝你成日keep me in mind同邀請我加入 @chessman_hk 呢個family 期待新嘅學習新嘅嘗試 請大家多多指教啦 🥰」
黃劍文連唱七場音樂劇完騷後寵粉不停手 即開慶功分享會
張國榮（哥哥）主題音樂劇《為你鍾情 Café I Do》日前圓滿結束一連七場演出。黃劍文在台上載歌載舞，全情投入，演出備受好評，每場均吸引大批觀眾入場支持，不少粉絲更表示「百看不厭」，口碑極佳。
中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親
北海道隨時發生400年一遇超巨大地震 日本專家警告：規模達M9級 機率高達7至40％
最近想飛北海道的朋友要注意！除了要留意大雪交通之外，近日日本地震調查委員會發布的報告亦令旅客極為關注。報告指出北海道東面海域的「能量累積」已達成熟期，隨時可能爆發規模達黎克特制9級的超巨大地震，引起公眾恐慌。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...
膠水樽安全｜日本麒麟集團：膠樽不適合重複使用 保存期只有一天？
大家會不會將用過的膠水樽重用？日本飲品企業KIRIN麒麟集團表示，有不少人會向他們詢問有關重用膠水樽的問題，但是集團就表示不建議市民重用膠水樽。原因是水樽內不規則，容易藏污納垢，就算伸進瓶內清潔都不可以將膠樽完全清潔得乾淨，含菌量會隔著時間增加。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
暴風成長！Angelababy帶兒子聚餐被捕獲 9歲小海綿「長腿基因」完美遺傳
近日Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿與朋友聚餐，相關畫面在網路上引起討論。其中一段小海綿玩得太開 […]
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
緬北明家集團要犯明珍珍 庭上懺悔願擔責
【on.cc東網專訊】緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍等11人，被浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪判處死刑，上月底已伏法。內地官媒周日（8日）播出明珍珍當庭懺悔的影片。
主教山︱毛澤東像移除期限屆滿 涉霸地僭建「文化館」清空 街坊反清場：有毛澤東先有你哋今日呀︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】深水埗主教山一帶山坡長年被非法霸佔官地及僭建，有人在官地放乒乓球桌等康體設施，甚至設立神壇和「毛澤東文化館」。地政總署上月發出「清場令」，下令今日（9日）需停止所有非法佔領土地，包括移除山上的毛澤東雕像。《Yahoo新聞》日前到場視察，發現毛澤東像仍存在，不過「文化館」的空間已近乎被清空。有街坊認為清拆毫無必要，大讚雕像漂亮，「你（政府）成日去搞毛澤東做咩啫？有毛澤東先有你哋今日呀！」；不過，有長年在主教山晨運的長者則支持移除，「我唔鍾意政治摻響呢度」。
黎智英案判刑｜英國外相指判囚 20 年無異終身監禁 歐盟促無條件釋放｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及 串謀發布煽動刊物罪三罪成，今日（9日）被法庭判囚 20 年。英國外相顧綺慧發聲明指，對 78 歲的黎智英判監 20 年，無異於判處終身監禁，對其健康狀況深感憂慮，並再次促請香港當局基於人道理由釋放他，結束這種可怕的折磨。歐盟強烈譴責法庭重判黎智英監禁 20 年，再次呼籲立即無條件釋放黎。澳洲政府對黎智英判刑表達深切關注，形容本案對香港言論自由造成寒蟬效應。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...