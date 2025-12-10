許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨離世，終年76歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑邀約茶聚及接受訪問，大談許紹雄離世前嘅病況及最後死因。紅姑於社交平台分享與遺孀龍嬿而和許惠菁見面傾談嘅內容，龍嬿而表示去年9月許紹雄發現患腎癌後，已進行切除腫瘤手術，康復進度亦理想，直言許紹雄係一個非常乖嘅病人，留醫兩、三天出院後都有聽從醫生叮囑，按時食藥和覆診，但喺今年10月，許紹雄感身體不適，檢查後得知癌細胞擴散到肺部，最後因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝，坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」

廣告 廣告

許惠菁於12月6日喺社交平台發文，表示許紹雄喪禮當日有來賓對外洩露喪禮細節，直言：「部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！」新加坡男星錢翰群成為嫌疑人，根據新加坡傳媒報導，錢翰群已向許家道歉。紅姑透露龍嬿而母女對於喪禮細節遭外洩感到被出賣，龍嬿而直斥對方做事冇分寸：「我們都對他很好，他怎麼能將追思會內容外洩？我被他傷得好深，我真的很痛心。」

對於許紹雄離世至今個多月，遺孀龍嬿而和許惠菁分享感受。龍嬿而落淚表示：「我整個人都被掏空了！我整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺。」至於許惠菁，坦言無法接受許紹雄已經唔喺到：「即使是拍照，也下意識會預一個空位給他。」

許惠菁IG

許惠菁IG

許紹雄

許紹雄

許紹雄

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！