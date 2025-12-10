《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨離世，終年76歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑邀約茶聚及接受訪問，大談許紹雄離世前嘅病況及最後死因。紅姑於社交平台分享與遺孀龍嬿而和許惠菁見面傾談嘅內容，龍嬿而表示去年9月許紹雄發現患腎癌後，已進行切除腫瘤手術，康復進度亦理想，直言許紹雄係一個非常乖嘅病人，留醫兩、三天出院後都有聽從醫生叮囑，按時食藥和覆診，但喺今年10月，許紹雄感身體不適，檢查後得知癌細胞擴散到肺部，最後因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝，坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」
許惠菁於12月6日喺社交平台發文，表示許紹雄喪禮當日有來賓對外洩露喪禮細節，直言：「部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！」新加坡男星錢翰群成為嫌疑人，根據新加坡傳媒報導，錢翰群已向許家道歉。紅姑透露龍嬿而母女對於喪禮細節遭外洩感到被出賣，龍嬿而直斥對方做事冇分寸：「我們都對他很好，他怎麼能將追思會內容外洩？我被他傷得好深，我真的很痛心。」
對於許紹雄離世至今個多月，遺孀龍嬿而和許惠菁分享感受。龍嬿而落淚表示：「我整個人都被掏空了！我整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺。」至於許惠菁，坦言無法接受許紹雄已經唔喺到：「即使是拍照，也下意識會預一個空位給他。」
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 1 天前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 23 小時前
抵制日貨宣告失敗？壽司郎中國生意火爆 被內地人列入廣東「新粵菜」
日本「FOOD & LIFE Companies」旗下連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在上海同開兩店，開業盛況空前，排長龍14小時畫面墟冚，預約排滿一個月後，食客明言不關心政治，形同「抵制日貨」宣告失敗。從經營角度，壽司郎中國生意火爆背後有其成因，資料顯示自從中國的日本海鮮進口禁令後，內地壽司郎已轉為國際加本地採購，且經常宣傳福建鮑魚、真鯛，甚至獲內地人稱為「新粵菜」，由於有中國餐飲要素，成功讓中國人安心享用Yahoo財經 ・ 2 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限10/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有維記雪米糍$6/件、七喜 (330毫升) $3/罐、百福蒸煮豆腐 (350克) $5/件！另外周三大特賣仲有一系列家居用品、個人護理用品、內衣服飾、童裝玩具及文具等，滿足晒一家大細嘅唔同需要！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！YAHOO著數 ・ 4 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 20 小時前
宏福苑如何善後｜民建聯：富善邨旁熟地重建｜卜國明：原址重建最划算｜方國珊：離「傷心地」另覓地安置｜施永清：業權退回房委會換賠償
大埔宏福苑五級火後，數千名住戶暫遷過渡性房屋，屋苑究竟復修抑或重建成為焦點。候任立法會議員、當區區議員、政黨與地產界意見不一：原址重建、另覓地安置、樓換樓，與「可用則用、可修則修」等方案並陳，牽涉成本效益、居民情緒與安置彈性，仍待政府拍板定調。閱讀更多：神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理0宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數民建聯：同區有熟地成重建 將向政府遞方案民建聯早前表示，已在富善邨一帶覓得可短期展開重建的熟地，區內並有臨時巴士廠可作擴建。該黨主席兼新界東北議員陳克勤透露，將約見財政司副司長黃偉綸，遞交宏福苑重建建議。卜國明：原址清拆重建較合乎成本效益候任立法會工程界議員、前土木工程處處長卜國明在電台節目指，當局首要為結構安全把關，相關檢測費時費錢。若另覓地皮重建，涉及的大型基建與接駁工程，令總成本或較原址重建高出3倍以上；若宏福苑地基未受損，清拆後在原址重建較合乎成本效益，但需要兼顧居民情緒。方國珊：另覓地安置 避觸景傷情候任新界東南議員、亦是工程師的方國珊認為可另覓地點安置居民。她引用1972年旭龢28Hse.com ・ 1 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧為你帶嚟精選Mannings Guardian 自家品牌美妝工具系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60再獨家送你萬寧$15現金優惠券！而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價）。買任何3件產品滿$188即送威威 X LuLu豬 超濃縮香薰洗衣珠 22粒，快啲嚟大手入貨啦！YAHOO著數 ・ 4 小時前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 3 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）
759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、香川四國白雞蛋10隻裝 $22、澳洲優質原片大燕麥 750g $45/3件、Prime Food 豬排骨 454g $49.9/2件、Oliveta 橄欖油 1L $168/3件、Kyoku 急凍澳洲和牛漢堡扒/芝士漢堡扒 $100/5件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 21 小時前