許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」

人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。曾有消息指許紹雄生前罹患腎癌，而喺Benz哥人生最後一個訪問中，佢就透露過自己於去年發現腎腫瘤。

港台電視節目《醫生與你—講飲講食講健康 II》將於今晚（11日）播出許紹雄做嘉賓嘅一集。節目中，Benz哥指去年發現小便異常深色，起初只係以為熱氣，但過咗2星期仍未有改善。自言「唯一缺點係聽女人話」嘅許紹雄於是聽從太太建議去求醫，結果發現腎臟有腫瘤，當時仍未擴散到其他器官。

許紹雄接受建議切除腎臟，更指做完手術第2日就落到床。面對大手術，Benz哥講得雲淡風輕，直言心情不受影響，「我當拍戲」，又認為信任醫生嘅專業判斷就無需多疑。

港台嘅預告片提及訪問於今年8月進行，當時Benz哥仍然十分精神有講有笑，更分享個人飲食口味。原來Benz哥喜愛甜食，但亦會有所節制，對腎臟有負擔嘅鹹食佢亦好少食。

