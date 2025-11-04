許紹雄生忌｜囡囡許惠菁催淚發文分享合照悼念：我就當你去咗開工

人稱「Benz雄」的資深演員許紹雄早前因病離世，終年76歲，一眾明星藝人紛紛悼念。今日（4日）為許紹雄生忌，其囡囡許惠菁於社交平台分享與爸爸合照發文悼念，更直言「呢幾日好唔真實」，望「繼續與大家分享佢嘅點滴，延續『歡喜』的精神」，言語間非常感人。

許惠菁今早於社交平台發文分享與Benz雄合照及一段短片，並配文：「爸爸… 今日係你生忌

呢幾日好唔真實，願你依家自由自在，安心去需要去嘅地方

我就當你去左（咗）開工，B組ready!

亦都好感恩除咗親友對我哋一家人嘅愛同支持，仲有好多我唔認識嘅朋友對我哋嘅慰問，原諒我未能一一道謝，但每個關心都銘記於心 ❤️

爸爸所有社交平台都會被保留，繼續與大家分享佢嘅點滴，延續「歡喜」的精神

life will never be the same without you, but I’ll do my best to be strong because of you. i miss you and love you endlessly.」

許紹雄於上月27日離世，終年76歲。其家屬早前（10月31日）發表訃文，交代其後事安排。Benz雄喪禮將於11月17日假大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，儀式會遵從其遺志從簡辦理，於翌日上午11時舉行大殮儀式，中午12時辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化。

訃文亦提到，所收帛金會全數捐助予「兒童癌病基金」，望親友以捐款代替贈送花籃。Benz雄太太希望藉此「延續先夫仁心慈念，為年幼生命燃點新希望。」