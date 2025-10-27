許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！

現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。

許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度大哭：我會趕去醫院！

忍不住爆喊

一向與許紹雄非常相熟的佘詩曼，曾於劇集《絕代商驕》合作，其後又《使徒行者》、《家族榮耀之繼承者》拍檔，後來Benz雄更與阿佘上契，以契爺契女相稱。

今日佘詩曼現身澳門出席品牌活動時，被問到Benz雄入院一事，忍不住爆喊，一度要暫停訪問。她稍為整理心情後表示︰「知嘅！其實一直都有處理呢件事……佢努力中。原本我今日澳門活動完咗直接飛北京嘅，不過而家我都會趕去醫院！」