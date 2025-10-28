許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。

許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝

「老戲骨」的超強人緣，半個演藝圈急奔醫院！

許紹雄的病危消息於10月27日傳出，立即牽動了整個香港演藝圈。從早上到傍晚，大批圈中好友，包括與他合作無間的戰友及後輩，紛紛趕到醫院見這位老戲骨最後一面

資深演員苗僑偉夫婦、黎芷珊，以及與Benz雄情同父子的後輩林峯、吳卓羲、黃宗澤、蕭正楠黃翠如夫婦，甚至TVB監製文偉鴻及林志華都趕到醫院探望。

許紹雄的契女佘詩曼，在聽到消息後更是當眾淚崩爆哭。她原訂的行程臨時改動，急返香港探望「爸爸」。佘詩曼曾向傳媒透露，她早前已知道Benz雄的身體狀況出現問題，可見兩人關係極為深厚。

另一位摯友黃子華，下午亦趕赴醫院探望，他與許紹雄的交情不僅限於螢幕合作，兩人曾是生意夥伴。黃子華在探望後神情凝重地離開，足見其對摯友的不捨。

許紹雄曾透露，他們在2007年合夥於銅鑼灣開設補習社，專門針對在新加坡國際學校讀書的學生，由許太打理，而黃子華對他百分百信任，只負責出資，不插手業務。後來補習社開支甚大，蝕了四年才做到收支平衡。許紹雄因為不忍好友子華蝕錢，便向對方「講大話」。他假稱有家長想一起做生意，讓黃子華把股份賣給這位「家長」，實際上是他自己買回了子華的股份。

許紹雄入行半世紀，是香港首位揸名車Benz返工的藝員，成就無數經典「綠葉」角色，如《使徒行者》中身份撲朔迷離的覃歡喜，以及《暗戰》中金像獎提名的黃啟法總督察。然而，這位看似樂天的老戲骨，卻默默地與疾病搏鬥。

傳聞指許紹雄去年已患上腎癌。儘管帶病在身，他仍堅持幕前工作，今年初仍有參演賀歲片及電視劇。他最後一次公開露面是在中秋節（10月6日）與羅樂林等老友聚餐，當時相片中他仍顯得悠然自得。

然而，早在今年6月，許紹雄帶女兒回廣州舊居「許地」打卡時，已有網民觀察到他身體出現警號：行平路時頻頻喘氣，對他的健康狀況表示擔憂。

謙遜一生的「綠葉王」

許紹雄的演藝生涯充滿傳奇，而他自身的家世背景同樣顯赫，被譽為「近代廣州第一家族」。他的祖先是廣州四大鹽商之首許拜庭，太公許應騤曾是慈禧太后的契仔，姑婆則是著名作家魯迅的妻子許廣平。

儘管出身名門望族，許紹雄卻始終低調謙遜，憑藉實力贏得「綠葉王」美譽。他對家人更是呵護備至，被譽為好丈夫、好爸爸的代表。許紹雄的太太龍嬿而背景同樣猛料，其外家祖業曾是中國十大名園之一的「清暉園」。

許紹雄的一生雖然在螢幕上多飾演配角，但他對演藝事業的熱誠及對家庭的愛，永遠是香港觀眾心中最亮眼的主角。家人表示，他們非常感謝這段時間朋友和外界的關心。

盤點7大永恆經典角色金句

許紹雄從影超過半世紀，成就了多個經典的「綠葉」角色，許多粉絲亦紛紛重溫他的作品向他致敬。

1. 電影《暗戰》（1999） 黃啟法（黃Sir）

許紹雄獲金像獎提名角色，經典台詞：「我係重案組總督察黃啟法，限你三分鐘內棄械投降！」至今仍是港片影迷心中的經典場面。

2. 劇集《使徒行者》（2014） 覃歡喜（歡喜哥）

許紹雄憑此角獲得《萬千星輝頒獎典禮2014》的「最受歡迎電視男角色」，招牌對白「笑住同你講嘅，唔一定係啱聽㗎」，配合皮笑肉不笑的表情，深入民心。

3. 電影《新紮師妹》（2002） 方中Sir

許紹雄飾演警司鍾樂海，急中生智自稱「方中Sir」，並爆笑地隨手創造了一個「Sir」字的中文寫法，成為經典喜劇橋段。

4. 劇集《My盛Lady》（2013） 香善男（Kenji）

許紹雄憑此角獲得《萬千星輝頒獎典禮2013》的「最佳男配角」獎，他與江美儀飾演的袁琛之間的鬥氣感情線，曲折逗趣。

5. 劇集《絕代商驕》（2009） 唐吉（吉少）

許紹雄飾演富二代，個性衝動莽撞但重情重義，為劇集帶來不少輕鬆幽默時刻。

6. 劇集《鹿鼎記》（1984 梁朝偉版） 多隆

許紹雄將韋小寶忠實屬下多隆的愛拍馬屁、略顯魯莽的性格刻畫得淋漓盡致。

7. 劇集《隔世追兇》（2004） 何大河

許紹雄飾演透過大哥大電話與兒子追查懸案的便衣警員，演出感人至深的父子情。

腎癌是一種沉默的癌症，它早期往往沒有明顯或特異的症狀，這亦是為何許多患者，包括名人，一旦確診往往已屆晚期。

年過半百易患腎癌，留意6大徵兆

腎癌最常發生於50至75歲之間，而男性患者比女性多。當腎臟內的細胞不正常地生長，便有可能發展成一個或以上的惡性腫瘤，亦可於一邊或兩邊腎臟形成。根據腫瘤的細胞形態，腎癌可分為腎原細胞癌、腎盂癌、腎腺癌。

腎癌的早期症狀並不明顯，患者一般於中晚期才發現患病，大大增加治療難度。腎癌主要有以下6種病徵：

・腰痛、背部痠痛

・血尿

・腹部可摸到硬塊

・食慾不振

・體重下降

・疲倦

現時醫學界仍未清楚了解腎癌的成因，但已知有多種增加患腎癌的風險因素，包括：

・吸煙

・癡肥

・家族遺傳

・長期接受腎透析治療

・常接觸鎘、石棉、石油

・長期服用phenacetin鎮痛劑