許紹雄病逝｜人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。其好友黎珊日前向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。

許紹雄病逝｜許紹雄定於11月17日設靈，所得帛金全捐兒童癌病基金。妻：延續先夫仁心慈念，為年幼生命燃點新希望

許紹雄病逝｜巨匠隕落，演藝界痛失瑰寶

深受觀眾歡迎的許紹雄，近年已逐步減產，不過仍有在女兒的YouTube頻道中亮相。惟上周一（10月27日）突有報道指Benz雄病危留院，儘管不少親友和市民都為他集氣，許紹雄在一天後仍不敵病魔撒手人寰，本港演藝圈從此失去一位巨匠。

傳聞指許紹雄去年已患上腎癌。儘管帶病在身，他仍堅持幕前工作，今年初仍有參演賀歲片及電視劇。他最後一次公開露面是在中秋節（10月6日）與羅樂林等老友聚餐，當時相片中他仍顯得悠然自得。然而早在今年6月，許紹雄帶女兒回廣州舊居「許地」打卡時，已有網民觀察到他身體出現警號，行平路時頻頻喘氣，擔心他的健康狀況亮紅燈。

許紹雄病逝｜喪禮一切從簡，帛金全捐兒童癌病基金

許紹雄家屬早前（10月31日）發表訃文，交代其後事安排。訃文表示，喪禮將於11月17日假大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，儀式會遵從Benz雄的遺志，從簡辦理，於翌日上午11時舉行大殮儀式，中午12時辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化。

訃文寫道：「先夫為人豁達開朗，樂善好施，廣結善緣，聲譽素著，深為親友所敬重。親屬友好雖萬分悲痛不捨，然念及先夫囑託，願眾親友懷思往昔，銘記昔日相聚之溫情歲月。今以平和安然之心，向先夫致以最後敬意。」

訃文同時提到，喪禮所收帛金會全數捐助予「兒童癌病基金」，並懇請親友以捐款代替贈送花籃。Benz雄太太表示此舉是「延續先夫仁心慈念，為年幼生命燃點新希望。」

即使Benz雄已駕鶴西去，但他的善心仍留存世上。感謝你為我們帶來無數經典作品，願你安息！

許紹雄病逝｜年過半百易患腎癌，留意6大徵兆

腎癌最常發生於50至75歲之間，而男性患者比女性多。當腎臟內的細胞不正常地生長，便有可能發展成一個或以上的惡性腫瘤，亦可於一邊或兩邊腎臟形成。根據腫瘤的細胞形態，腎癌可分為腎原細胞癌、腎盂癌、腎腺癌。

腎癌的早期症狀並不明顯，患者一般於中晚期才發現患病，大大增加治療難度。腎癌主要有以下6種病徵：

腰痛、背部痠痛

血尿

腹部可摸到硬塊

食慾不振

體重下降

疲倦

現時醫學界仍未清楚了解腎癌的成因，但已知有多種增加患腎癌的風險因素，包括：

吸煙

癡肥

家族遺傳

長期接受腎透析治療

常接觸鎘、石棉、石油

長期服用phenacetin鎮痛劑

年長者若出現不明原因的氣喘、持續疲倦或體重下降，絕不應掉以輕心。