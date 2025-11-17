iHerb破萬好評洗護產品64折起！
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。
「Benz雄」囡囡許惠菁其後亦有接受傳媒訪問，感激親友及網友關心陪伴，透露對自己及家人而言仍然非常不真實。許惠菁透露與媽媽仍未能完全接受爸爸離開，情緒時好時壞，不過向爸爸承諾會代為照顧家人亦會重新振作：「佢負責任嘅精神同其他好好嘅優點我都會記住，所以我會繼續工作，好好地生活，處理好爸爸啲嘢之後，我會100%投入返之前嘅工作，同照顧好屋企人，好好咁生活！」許惠菁亦分享被爸爸照顧多年，哽咽表示遺憾未有足夠時間孝順爸爸。
許惠菁亦表示基於不捨及希望可以將爸爸開開心心的形象留在觀眾心中，所以並不會關閉爸爸社交平台帳號，之後亦陸續仍有部分片段會上載。
其他人也在看
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 2 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
李珊珊自爆年初險死經歷 林保怡急衝到醫院支援：就係知你真係會死
現年48歲，1996年度參選香港小姐成四料冠軍的李珊珊，於2011年患驚恐症後神隱多年，至去年底復出幕前成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 19 分鐘前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
過份體貼其實是一種壓力
如果你曾被人稱讚過你是一個體貼的人，想必你在做任何事情前會先考慮別人的感受吧？這是一種體貼，也是一種負擔，當你 […] The post 過份體貼其實是一種壓力 first appeared on OLO. 這篇文章 過份體貼其實是一種壓力 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 5 小時前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想
舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 1 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 小時前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 1 天前