許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。

「Benz雄」囡囡許惠菁其後亦有接受傳媒訪問，感激親友及網友關心陪伴，透露對自己及家人而言仍然非常不真實。許惠菁透露與媽媽仍未能完全接受爸爸離開，情緒時好時壞，不過向爸爸承諾會代為照顧家人亦會重新振作：「佢負責任嘅精神同其他好好嘅優點我都會記住，所以我會繼續工作，好好地生活，處理好爸爸啲嘢之後，我會100%投入返之前嘅工作，同照顧好屋企人，好好咁生活！」許惠菁亦分享被爸爸照顧多年，哽咽表示遺憾未有足夠時間孝順爸爸。

許惠菁亦表示基於不捨及希望可以將爸爸開開心心的形象留在觀眾心中，所以並不會關閉爸爸社交平台帳號，之後亦陸續仍有部分片段會上載。

