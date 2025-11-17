iHerb破萬好評洗護產品64折起！
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（17日）喺大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，聽日（18日）上午舉行大殮儀式後出殯，靈柩奉移火化。靈堂今日下午4時至5時開放予公眾人士前來向Benz哥致敬道別，至於設靈儀式及大殮出殯則以私人儀式進行，僅限親屬及好友列席。
有從事殯儀行業嘅網民喺社交平台分享，許紹雄設靈前一日，靈堂前擺滿花籃嘅景象。片中所見，靈堂外空間已經猶如花海，但網民指「只係一少部份」，而且花店要馬不停蹄不斷做花籃。有網民就感慨「足以證明方中Sir生前人緣極好」，亦有網民記得「其實方中sir家人都叫大家慳番整花牌既錢，將花牌既錢拎去做善事」。發帖網民都向「方中sir」致敬，「許先生一路好走，多謝你帶比香港人好多回憶」。
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想
舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 1 天前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 揭賣紀念品遭打壓提早停售：香港式文化大革命｜Yahoo
本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。主辦團隊其後安排退款或讓觀眾改購不同票價的周邊紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。莊梅岩今日（17日）公布整場風波的時序，披露售賣紀念品一事亦遭打壓。團隊原定 10 月底截止售賣紀念品，但因收到投訴稱「協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨」，各合辦單位受到威脅，最終要提早停售紀念品。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 4 小時前
機械人打功夫意外滑倒 租賃商稱表演400場以來首次
【on.cc東網專訊】內地近日瘋傳宇樹科技機械人表演打功夫時意外跌倒的「翻車」影片，據發布者稱，這是該款機械人接近9個月表演以來，首次「失手」。分析認為，事件反映服務機械人商業化進展。on.cc 東網 ・ 3 小時前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
甄志強追思會「永懷心扉」 遺孀透露遺體已火化
前亞視小生甄志強早前離世，終年59歲，今日（16日）於世界殯儀館舉行追思會。靈堂布置以簡潔為主，上方橫匾寫上「永遠懷念」，靈堂中央則擺放了遺孀方心媛寫有「永懷心扉」的心形花牌，甄志強生前多位圈中好友包括陳展鵬夫婦、呂頌賢夫婦、蘇志威夫婦、姜皓文夫婦、陳榮竣夫婦、黎瑞恩、楊玉梅、江美儀、黃璦瑤、劉錫賢、伍衞國、吳浣儀、區永權、張文慈、麥翠嫻、鄧英敏、王俊棠、黃文標、苑瓊丹及尹揚明等均有致送花牌悼念，足見他人緣甚廣。甄志強遺孀方心媛感謝傳媒關心，坦言心情尚未平復，故婉拒受訪，但透露先夫遺體已火化，稍後會安放骨灰位。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo
一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
西九龍站旅客過關傳異味 揭鞋藏大麻遭查獲
【on.cc東網專訊】海關總署周一（17日）發布消息稱，西九龍站海關關員近日查獲旅客將大麻藏於鞋內，案件已移交海關緝私部門處理。on.cc 東網 ・ 5 小時前
旺角男子家中暈倒 社工揭發證當場氣絕
【on.cc東網專訊】旺角有人暈倒亡。今早(17日)10時11分，一名社工報案，指一名男子在豉油街12號一單位內的床上懷疑暈倒。救護員接報到場，經檢驗後證實姓李(53歲)男事主已當場氣絕。案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 2 小時前
史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
李珊珊自爆年初險死經歷 林保怡急衝到醫院支援：就係知你真係會死
現年48歲，1996年度參選香港小姐成四料冠軍的李珊珊，於2011年患驚恐症後神隱多年，至去年底復出幕前成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前