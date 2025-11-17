許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

許紹雄設靈

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（17日）喺大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，聽日（18日）上午舉行大殮儀式後出殯，靈柩奉移火化。靈堂今日下午4時至5時開放予公眾人士前來向Benz哥致敬道別，至於設靈儀式及大殮出殯則以私人儀式進行，僅限親屬及好友列席。

許紹雄

有從事殯儀行業嘅網民喺社交平台分享，許紹雄設靈前一日，靈堂前擺滿花籃嘅景象。片中所見，靈堂外空間已經猶如花海，但網民指「只係一少部份」，而且花店要馬不停蹄不斷做花籃。有網民就感慨「足以證明方中Sir生前人緣極好」，亦有網民記得「其實方中sir家人都叫大家慳番整花牌既錢，將花牌既錢拎去做善事」。發帖網民都向「方中sir」致敬，「許先生一路好走，多謝你帶比香港人好多回憶」。

廣告 廣告

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄設靈

許紹雄囡囡接受訪問

許紹雄囡囡接受訪問

許紹雄

許紹雄設靈前一天，靈堂外已經放滿花籃

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！